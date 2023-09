Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Brand eines Carports greift auf Einfamilienhaus über, Schmitten (Taunus), Eichenweg, Montag, 25.09.2023, 06:00 Uhr

(as)Gestern Morgen, 25.09.2023, kam es im Eichenweg in Schmitten zu einem Hausbrand mit einer Schadenshöhe von etwa 750.000 EUR. Durch den Hauseigentümer konnte gegen 06:00 zunächst ein Brand in seinem Carport festgestellt werden. Dieser mündete in einem Vollbrand des Einfamilienhauses. Dabei wurden weiterhin zwei Fahrzeuge stark beschädigt. Das Einfamilienhaus ist derzeit unbewohnbar. Alle Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und blieben unverletzt. Die Feuerwehr war in der Spitze mit 120 Feuerwehrleuten im Einsatz. Die Löscharbeiten dauerten bis zum Montagnachmittag an. Für die Zeit des Brandes wurden die Anwohner gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Betrug,

Neu-Anspach, Taunusstraße, Sonntag, 24.09.2023

(as)Am Sonntag, 24.09.2023, erbeuteten Betrüger Geld von einem Opfer aus Neu-Anspach. Die unbekannten Täter kontaktierten eine Frau per SMS und gaben sich als Sohn der Angeschriebenen aus. Dieser befände sich in einer Notlage und brauche dringend Geld. Sie tätigte daraufhin eine Überweisung in Höhe von 2.500 EUR.

Die Polizei rät: Warnen Sie ihre Eltern und sprechen Sie mit ihnen über diese Masche! Ansonsten gilt ganz allgemein, niemals aufgrund eines Telefonats, einer Textnachricht oder einer Mail eine Überweisung zu tätigen oder Geld an unbekannte Personen zu übergeben. Sollten Sie tatsächlich Familienmitglieder um Geld bitten, dann verlangen Sie immer ein persönliches Erscheinen und übergeben Sie kein Geld an fremde Personen.

Diebstahl eines Fahrrads,

Königstein, Bischof-Kindermann-Straße, Montag, 25.09.2023, 07:30 – 13:00 Uhr

(as)Am Montag, 25.09.2023, wurde in der Zeit von 07:30 – 13:00 Uhr ein schwarzes Mountainbike des Herstellers Cube, Typ Acces WS Race, vom Fahrradparkplatz der Bischof-Neumann-Schule in Königstein entwendet.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizeistation Königstein unter Tel.-Nr. 06174-6266-0 in Verbindung zu setzen.

Diebstahl und Hausfriedensbruch,

Oberursel, Weißkirchen, Grabenstraße Samstag, 23.09.2023, 08:00 – 08:30 Uhr

(as)Am Samstagmorgen, 23.09.2023, konnte in der Zeit von 08:00 – 08:30 Uhr ein unbekannter Täter dabei beobachtet werden, wie er einen Garten in der Grabenstraße in Oberursel, Weißkirchen, betrat und dort diverses Gemüse entwendete. Er konnte durch Zeugen wie folgt beschrieben werden: Männlich, Glatze, keinen Bart, sportlich/athletisch Figur, ca. 35 Jahre alt.

Hinweise zu dem unbekannten Täter nimmt die Polizeistation in Oberursel unter Tel.-Nr. 06171-6240-0 entgegen.

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden, Neu-Anspach, Parkplatz Jammerhecke, Freitag, 22.09.2023

(as)Am Freitag, 22.09.2023, ereignete sich auf dem außerort-gelegenen Parkplatz Jammerhecke in Neu-Anspach eine Verkehrsunfallflucht. Ein ordnungsgemäß geparkter roter Mercedes Vito wurde durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 EUR. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich, ohne den Unfall bei der Polizei anzuzeigen.

Die Polizeistation Bad Homburg v. d. H. nimmt unter Tel.-Nr. 06172-120-0 Hinweise zum Unfallverursacher entgegen.

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden, Kronberg i. T., Talweg, Sonntag, 24.09.2023, 17:00 Uhr – Montag, 25.09.2023, 10:00 Uhr

(as)Ein grauer BMW war in der Zeit von Sonntag, 24.09.2023, 17:00 Uhr bis Montag, 25.09.2023, 10:00 Uhr im Talweg in Kronberg i. T. ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt, als ein unbekanntes Fahrzeug im Vorbeifahren den BMW beschädigte. Am BMW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 800 EUR. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Die Polizeistation Königstein bittet Zeuginnen und Zeugen sich unter Tel.-Nr. 06174-9266-0 zu melden.