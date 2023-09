Main-Taunus: Die Polizei-News

Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte, fahrlässige Körperverletzung und Straftaten nach dem Tierschutzgesetz, Flörsheim, Mozartstraße, Montag, 25.09.2023, 12:15 – 13:30 Uhr

(as)Am Montag, 25.09.2023, in der Zeit von 12:15 – 13:30 Uhr trat ein 23-Jähriger aus Flörsheim mehrfach in Erscheinung, bis er schließlich durch Polizeibeamte der Polizeistation Flörsheim festgenommen und in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht werden konnte. Der Täter soll mehrfach Gewalt gegen einen Hund ausgeübt haben. Um ihren Hund davor zu schützen, habe sich die 20-Jährige Hundebesitzerin dazwischen gestellt. An Stelle des Hundes habe sie nun einige Schläge abbekommen. Sie klagte im Anschluss über Kopfschmerzen. Der Hund blieb hierbei augenscheinlich unverletzt. Beim Antreffen des Täters durch die Einsatzkräfte habe er sich kurz zurückgezogen, um mit einem Küchenmesser bewaffnet und mit bedrohlicher Körperhaltung auf die Einsatzkräfte zuzugehen. Erst durch den Einsatz eines Distanzimpulsgerätes konnte der Täter festgenommen worden. Anschließend habe er beim Transport in eine psychiatrische Einrichtung mehrfach körperlichen Widerstand geleistet, bevor er dort stationär aufgenommen werden konnte.

Diebstahl von Fahrrad/Werkzeug und Hausfriedensbruch, Kriftel, Frankfurter Straße, Dienstag, 26.09.2023, 00:45 – 01:20 Uhr

(as)Zwei unbekannte Täter betraten Dienstagnacht, 26.09.2023, in der Zeit von 00:45 – 01:20 Uhr das Grundstück des Geschädigten in der Frankfurter Straße in Kriftel und entwendeten aus der Garage ein Fahrrad und diverses Werkzeug. Es handelt sich um ein Mountainbike des Herstellers Bull, Typ Sharptail, in der Farbe schwarz. Der Schaden beträgt etwa 700 EUR. Einer der unbekannten Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, normale Statur, Kappe, Sweatshirt, helle Kleidung, dunkle Schuhe.

Personen, die Hinweise zum oben genannten Sachverhalt machen können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Hofheim unter Tel.-Nr. 06192-2079-0 zu melden.

Diebstahl von Ladefläche,

Hofheim a.T., Alte Bleiche, Montag, 25.09.2023, 14:10 Uhr

(as)Am Montagnachmittag, 25.09.2023, gegen 14:10 Uhr wurde von der Ladefläche eines weißen Opel Pritschenwagen ein Rucksack entwendet. Dieser parkte im Bereich der alten Bleiche in Hofheim a. T.. Nachdem der unbekannte Täter Stehlgut in Höhe von 700 EUR entnommen hatte, entledigte er sich des Rucksackes in einem nahegelegenen Busch.

Die Polizeistation Hofheim bittet um die Meldung von Zeuginnen und Zeugen unter Tel.-Nr. 06192-2079-0.

Unfallfahrer fährt weiter,

Langenhainer Straße, Hofheim am Taunus, Wallau, Sonntag, 24.09.2023, 14.00 Uhr bis Montag, 25.09.2023, 16.30 Uhr

(eh) In der Zeitspanne von Sonntag, 14.00 Uhr, auf Montag, 16.30 Uhr, kam es in der Langenhainer Straße in Wallau zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Der bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer befuhr mit seinem Kfz die Langenhainer Straße aus Richtung „Am Hühnerberg“ kommend in Fahrtrichtung Bleichstraße. Hierbei touchierte er einen auf der rechten Seite ordnungsgemäß geparkten grauen Suzuki Vitara einer 50-jährigen Wallauerin, an welchem Kratzspuren an der Felge, dem Kotflügel und dem Seitenspiegel entstanden. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher ohne den entstandenen Schaden in Höhe von circa 600 EUR zu melden. Die Polizei in Hofheim bittet unter der Rufnummer (06192) 2079-0 um Hinweise.

Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht, Dürerstraße, Hattersheim am Main, Montag, 25.09.2023, 15.30 Uhr

(eh) Am Montag ist in Hattersheim ein Pkw bei einem Verkehrsunfall beschädigt worden, der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt. Am Nachmittag stellte eine 37-Jährige ihren blauen Opel Combo Life in der Dürerstraße ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand ab. Als diese wenig später wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie an der linken Fahrzeugseite diverse Lackschäden feststellen, welche zuvor bei einem Unfall entstanden sein müssen. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 1000 EUR. Ohne den Schaden angezeigt zu haben, entfernte sich der Unfallfahrer vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizei in Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz,

Altkönigstraße, Kelkheim (Taunus), Sonntag, 24.09.2023, 14.00 Uhr bis Montag, 25.09.2023, 17.00 Uhr

(eh) In der Zeit von Sonntag,14:00 Uhr, bis Montag, 17:00 Uhr, kam es auf einem Parkplatz in der Altkönigstraße in Kelkheim zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Ein bislang nicht bekannter Unfallfahrerfahrer touchierter den linken vorderen Kotflügel eines geparkten VW Caddy und hinterließ so diverse Kratzspuren. Anschließend entfernte er sich, ohne den entstandenen Schaden in Höhe von circa 1000 EUR zu melden. Hinweise nimmt die Polizei in Kelkheim unter der Rufnummer (06195) 6749-0 entgegen.