Bergstrasse

Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Viernheim (ots) – Am Dienstag, den 26.09.2023 gegen 13:52 Uhr ereignete sich im

Kreisverkehr Behringstraße/Otto-Hahn-Straße in Lampertheim ein Verkehrsunfall.

Beteiligt waren ein roter PKW Jaguar und eine Fahrradfahrerin. Durch den

Verkehrsunfall kam die Fahrradfahrerin zu Fall und wurde verletzt. Da zum

Zeitpunkt des Geschehens ein hohes Verkehrsaufkommen verzeichnet werden konnte,

ist davon auszugehen, dass es Unfallzeugen gibt, welche Hinweise zum

Unfallhergang geben können. Augenzeugen des Verkehrsunfalles werden daher

gebeten sich bei der Polizeidienststelle Lampertheim-Viernheim, Tel.:

06206/9440-0 zu melden.

Lorsch: Bauanhänger aufgebrochen-Werkzeuge entwendet/Rund 3000 Euro Schaden

Lorsch (ots) – Auf einem Parkplatz in der Odenwaldallee haben Kriminelle in der

Nacht zum Dienstag (26.09.) ihr Unwesen getrieben und einen Bauanhänger

aufgebrochen. Sie entwendeten aus dem Anhänger mehrere Werkzeuge wie Bohrhammer,

eine Schachtwinde sowie eine Kabeltrommel. Der Schaden beläuft sich nach erster

Schätzung auf circa 3000 Euro.

Das Kommissariat 41 in Heppenheim ermittelt wegen des besonders schweren Falls

des Diebstahls und nimmt unter der Rufnummer 06252/7060 sachdienliche Hinweise

von Zeugen entgegen.

Einhausen: Vandalismus auf Kinderspielplatz/Rund 30.000 Euro Schaden

Einhausen (ots) – In der Zeit zwischen Samstag und Sonntag (23./24.09.) haben

noch unbekannte Vandalen ihr Unwesen auf einem Kinderspielplatz in Klein-Hausen,

am Marktplatz, getrieben und den gummierten Bodenbelag des Spielplatzes

zerstört. Sie brachen den gummierten Belag auf bislang nicht bekannte Weise

heraus und warfen Teile davon auf ein dortiges Sonnensegel. Der durch das

rabiate Vorgehen entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf

rund 30.000 Euro.

Das Kommissariat 41 der Polizei in Heppenheim hat die weiteren Ermittlungen

wegen Sachbeschädigung übernommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der

Rufnummer 06252/7060 entgegengenommen.

Lampertheim: Blauer VW-Kleintransporter gestohlen (HP-FD 2000)/Wer kann Hinweise geben?

Lampertheim (ots) – Nachdem bislang Unbekannte einen blauen Kleintransporter der

Marke VW entwendeten, sucht die Polizei nach Hinweisgebern.

Der Besitzer stellte seinen Wagen „In den Ruthen“ ab und bemerkte am

Dienstagmorgen (26.09.), gegen 8.00 Uhr, dass sein Transporter gestohlen wurde.

Zum Zeitpunkt des Diebstahls befanden sich an dem VW die Kennzeichen „HP-FD

2000“. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Zeugen oder Anwohner, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen

gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zum Standort des blauen Wagens geben

können, werden gebeten, sich beim Kommissariat 42 in Lampertheim unter der

Telefonnummer 06206/9440-0 zu melden.

Lampertheim: Oldtimer aus Garage gestohlen/Polizei sucht Zeugen

Lampertheim (ots) – In der Nacht zum Dienstag (26.09.) haben Kriminelle einen

weißen Jaguar Damiler Sovereign im Wert von über 40.000 Euro entwendet. Der

Oldtimer mit den amtlichen Kennzeichen HP-XJ 66 war in einer Garage in der der

Sedanstraße abgestellt.

Die Beamten der Kriminalpolizei (K 21/22) in Heppenheim sind mit dem Fall

betraut. Unter der Telefonnummer 06252/7060 werden alle sachdienlichen Hinweise

zu den Tätern oder dem Verbleib des gestohlenen Oldtimers entgegengenommen.

Darmstadt

Südhessen: Aktionstag „sicher.mobil.leben 2023- Rücksicht im Blick“ / Polizei Südhessen führt zahlreiche Kontrollen durch

Südhessen (ots) – „Sicher.mobil.leben – Rücksicht im Blick“ – So lautet der

Titel des am heutigen Dienstag (26.9.) stattfindenden und länderübergreifenden

Aktionstages, der insbesondere die Sicherheit der „schwächeren

Verkehrsteilnehmer“ in den Fokus stellt.

Egal ob als Fußgänger, Autofahrer, Fahrradfahrer oder auf dem E-Roller, ob jung

oder alt, viele Bürgerinnen und Bürger teilen sich jeden Tag auf zahlreiche

Weisen und mit den unterschiedlichsten Fortbewegungsmitteln, den gemeinsamen

Raum im Straßenverkehr. Alle vereint dabei der Wunsch, ihr Ziel und Zuhause

sicher und gesund erreichen zu wollen. Doch wo Menschen zusammenkommen, kann es

zu Missverständnissen, Fehlern, Regelverstößen, rücksichtslosem Verhalten sowie

Gefahrensituationen und Unfällen kommen.

Mit Blick auf die daraus resultierende notwendige gegenseitige Rücksichtnahme

und dem Ziel hier ein erneutes Bewusstsein zu schaffen, werden im Verlauf des

Tages auch in Südhessen zahlreiche mobile und stationäre Verkehrskontrollen von

der Polizei durchgeführt. Dabei liegen die heutigen Schwerpunkte beispielsweise

bei der Schulwegüberwachung, vor Kindergärten, Seniorenheimen oder stark

frequentierten Fuß-und Radwegen.

Eine dieser Schwerpunktkontrollen fand bereits am Dienstagvormittag in der Zeit

zwischen 9 bis 11 Uhr in der Kranichsteiner Straße / Ecke Schwarzer Weg statt,

bei der die Ordnungshüter von den jüngsten Verkehrsteilnehmern unterstützt

wurden. So hatten 22 Schülerinnerinnen und Schüler einer Darmstädter Grundschule

die Möglichkeit, die Beamten des 1.Polizeireviers bei einer Schulwegüberwachung

mit Geschwindigkeitsmessung tatkräftig zu unterstützen. Im Vorfeld erfuhren die

jungen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer kindgerecht von den

Polizisten welche Gefahren durch überhöhte Geschwindigkeiten lauern können und

wie eine Geschwindigkeitskontrolle mit Messung durchgeführt wird. Im Anschluss

galt es von der Theorie in die Praxis zu wechseln. So durfte jedes Kind einmal

das Messgerät bedienen und alle zusammen gelbe und grüne Karten an die

gestoppten Autofahrer verteilen. Insgesamt zogen die Beamten an diesem Morgen

mit 14 grün verteilten Karten von 17 eine positive Bilanz. Drei gelbe Karten und

die Bitte der Kinder rücksichtsvoll und vorsichtig zu fahren gingen an

Autofahrer die an dieser Stelle, die Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h

geringfügig überschritten.

Die Kontrollen werden heute noch ganztätig unvermindert weiter fortgeführt.

Darmstadt: An die Wand gedrückt und Geldbörse gestohlen / Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Nachdem ein 45 Jahre alter Mann am späten Montagabend (25.9.)

von einem noch unbekannten Mann an eine Hauswand in der Bleichstraße, Ecke

Kasinostraße gedrückt und bestohlen wurde, hat das Kommissariat 10 die weiteren

Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. Bisherigen Erkenntnissen

zufolge ereignete sich die Tat gegen 21.45 Uhr. Der Kriminelle erbeutete die

Geldbörse des Passanten und flüchtete. Zum Täter ist derzeit bekannt, dass er

circa 30 Jahre alt gewesen sein soll und einen schwarzen Mantel trug. Alles

Sachdienliche wird an die Kripobeamten unter der Rufnummer 06151/9690 erbeten.

Darmstadt: Schwarzes Motorrad entwendet / Zeugen mit Hinweisen zu Tätern oder dem Verbleib der Beute gesucht

Darmstadt (ots) – In der Zeit zwischen Sonntag (24.9.) und Montag (25.9.) hatten

es Diebe auf ein schwarzes Motorrad vom Hersteller Yamaha in der

Fritz-Bauer-Straße abgesehen. Zum Zeitpunkt der Tat stand das mit einem

Lenkradschloss gesicherte Fahrzeug auf einem Parkplatz mit dem Kennzeichen

DU-BF52. Das Kommissariat 21/22 ermittelt wegen des besonders schweren Falls des

Diebstahls und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 Hinweise zu den Tätern oder

dem Verbleib des Zweirades entgegen.

Darmstadt: Nicht weit gekommen / Polizei nimmt 34-Jährigen als Tatverdächtigen nach Fahrraddiebstahl fest

Darmstadt (ots) – Nicht weit gekommen ist ein 34 Jahre alter Mann aus

Mönchengladbach, der derzeit im Verdacht steht, am vergangenen Freitag (22.9.),

gegen 18 Uhr, ein E-Bike auf dem Klinikumsgelände in der Grafenstraße entwendet

zu haben. Zeugen hatten den mutmaßlichen Dieb beobachten können und unmittelbar

die Polizei alarmiert. Dank ihrer guten Personenbeschreibung lokalisierten die

Ordnungshüter den Mann im Rahmen der anschließenden Fahndung im Bereich des

Herrngartens und stellten ihn bei dem Vorhaben, zwei Fahrräder in einem Gebüsch

zu verstecken. Darunter auch das zuvor entwendete Fahrrad aus der Grafenstraße,

welches sichergestellt und seinem Besitzer wieder übergeben werden konnte. Der

34-Jährige aus Mönchengladbach wurde vorläufig festgenommen. Er kam mit zur

Wache. Dort erfolgten seine erkennungsdienstliche Behandlung und die Einleitung

eines Verfahrens, in dem er sich zukünftig strafrechtlich verantworten muss. Die

Ermittlungen zu dem zweiten Fahrrad, zu dem er keine glaubhaften Angaben zur

Herkunft gegeben konnte und bei dem es sich mutmaßlich auch um Diebesgut

handelt, dauern weiter an. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde der vorläufig

Festgenommene entlassen. Er wird sich zukünftig strafrechtlich verantworten

müssen.

Darmstadt-Dieburg

Reinheim: Von Unfallstelle geflüchtet / Polizei sucht Zeugen

Reinheim (ots) – Am Sonntag (24.09), in der Zeit von 07:30 Uhr – 20:00 Uhr,

parkte ein PKW Mercedes Typ 169 (Farbe weiß) auf dem Parkplatz des Bahnhofs in

Reinheim. Als der Fahrzeugführer zu seinem Fahrzeug zurückkam war dieses im

Heckbereich beschädigt.

In diesem Zusammenhang werden Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher

geben können, gebeten sich mit der Polizeistation Ober-Ramstadt unter

Tel:06154/6330-0 in Verbindung zu setzen.

Bickenbach: Baustelle von Reithalle heimgesucht / Kriminelle entwenden Kupferkabel

Bickenbach (ots) – Auf der Baustelle einer Reithalle „Kohlweghof“ haben Diebe in

der Zeit zwischen Montag (25.9.) und Dienstag (26.9.) ihr Unwesen getrieben und

Kupferkabel sowie eine Kabeltrommel im Wert von mehreren Tausend Euro mitgehen

lassen. Das Gewicht des Diebesguts dürfte zudem schätzungsweise rund 500

Kilogramm betragen haben. Demnach haben die Kriminellen mit an Sicherheit

grenzender Wahrscheinlichkeit ein Fahrzeug zum Abtransport genutzt. Das

Kommissariat 21/22 ermittelt in diesem Fall und nimmt Hinweise von Zeugen zu den

Tätern, dem Abtransport der Beute oder dem Verbleib des Diebesgutes unter der

Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Griesheim: Augenzeugen nach Auseinandersetzung in Bus und an Haltestelle gesucht / Unbekannter beleidigt und droht

Griesheim (ots) – Für den Fortgang von Ermittlungen, die im Zusammenhang mit

einer Auseinandersetzung an einer Haltestelle in der Wilhelm-Leuschner-Straße

stehen, sucht die Polizei Augenzeugen und Hinweisgeber zu einem noch unbekannten

Beteiligten. Ersten Ermittlungen zufolge gerieten gegen 14 Uhr, eine 15-Jährige

und ein weiterer Insasse in einem Bus der Linie 9E, auf der Fahrt zwischen der

Wagenhalle und Wilhelm-Leuschner_Straße in verbalen Streit. Dabei soll der noch

unbekannte Mann die junge Frau aus noch nicht bekannten Gründen fortwährend

beleidigt haben. An der Haltestelle Platz Bar-Le-Duc stiegen beide Insassen nach

bisherigen Erkenntnissen aus. Dort sollen gegen 14.10 und 14.20 Uhr die

Beleidigungen des Mannes in Drohungen und dem Vorhalt eines Messers gemündet

sein. Der noch Unbekannte wurde als etwa 25 Jahre alt und circa 1,65 Meter groß

beschrieben. Er trug einen Vollbart und hatte braune bis hellbraune Haare. Zum

Zeitpunkt der Tat trug er schwarze Kleidung, die als „Arbeitsbekleidung“

beschrieben wurde. Zudem führte er einen schwarzen „kleinen“ Rucksack mit sich.

Derzeit ist bekannt, dass sich weitere Insassen als Mitfahrende in dem Bus,

sowie mehrere an der Bushaltestelle wartende Personen befunden haben, die die

Situation möglicherweise beobachten konnten. Alle diese Personen kommen als

wichtige Zeugen in Betracht und werden gebeten, sich bei den Ermittlern des

Kommissariats 42 in Griesheim, unter der Rufnummer 06155/83850, zu melden.

Weiterstadt-Riedbahn: Einbrecher nutzen längere Abwesenheit von Anwohnern / Kriminelles Vorhaben scheitert/ Polizei sucht Zeugen

Weiterstadt (ots) – Die Abwesenheit von Anwohnern eines Mehrfamilienhauses in

der Wiesenstraße haben Kriminelle ausgenutzt und versucht, gewaltsam in die

Räume ihrer Wohnung zu kommen. Glücklicherweise blieb ihr kriminelles Vorhaben

vergeblich, jedoch verursachten sie infolge zahlreicher Hebelversuche an den

Fenstern und Türen, einen geschätzten Schaden von mehr als 1000 Euro. Der

Tatzeitraum wird nach bisherigen Erkenntnissen zwischen Donnerstag (7.9.) und

Samstag (23.9.) eingegrenzt. In diesem Zusammenhang konnten zwei noch unbekannte

männliche Personen beobachtet werden, die auf ein Alter zwischen 30 und 40 Jahre

geschätzt wurden. Sie trugen dunkle Arbeitsbekleidung und einer der beiden hatte

ein Bart. Weitere Details sind den Beamten derzeit nicht bekannt. In diesem

Zusammenhang sucht die Kripo (K21/22) Zeugen, die das das verdächtige Duo

möglicherweise beobachten konnten oder verdächtige Fahrzeuge bemerken haben.

Unter der Rufnummer 06151/9690 nehmen die Ordnungshüter alle sachdienlichen

Hinweise entgegen.

Gross-Gerau

Stockstadt: Nach Diebstahl hochwertiger Pedelecs/Polizei vermeldet Fahndungserfolg

Nach dem Diebstahl von sechs Lastenpedelecs aus einer Lagerhalle im Sangenweg in der Nacht zum Sonntag (24.09.) (wir haben berichtet), können die Ordnungshüter nun einen schnellen Fahndungserfolg vermelden. Im Rahmen der anschließenden Ermittlungen gelang es fünf der Pedelcs sicherzustellen. Die Räder konnten zum Teil durch den Hersteller geortet werden und wurden anschließend von der Polizei in Mainz und Wiesbaden aufgefunden. Ein Tatverdacht richtet sich derzeit gegen einen 33 Jahre alten Mann aus Wiesbaden. Zudem leiteten die Beamten gegen zwei 25 und 64 Jahre alte Männer Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Hehlerei ein. Der 33-Jährige wurde vorläufig festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

Odenwaldkreis

Michelstadt: Zeugen nach Einbruch in Reihenhaus gesucht

Auf ein Reihenhaus in der Fabrikstraße hatten es Kriminelle in der Zeit zwischen Samstagnachmittag (23.09.), 14.00 Uhr und der Nacht zum Sonntag (24.09.), gegen 2.30 Uhr, abgesehen. Die Täter verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zugang und durchsuchten Zimmer nach Wertvollem. Sie wurden fündig und ließen unter anderem Schmuck und eine Spardose mitgehen.

Die Kripo in Erbach (Kommissariat 21/22) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden Hinweise unter der Rufnummer 06062/9530 entgegen.