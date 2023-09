Ladendieb versucht zu flüchten

Speyer (ots) – Am 25.09.2023 gegen 16:00 Uhr beobachtete ein Ladendetektiv eines Supermarktes in der Iggelheimer Straße einen 32-jährigen Mann in der Spirituosenabteilung. Dieser nahm eine Flasche Aperol und mehrere Dosen Red Bull an sich und steckte sie in seinen mitgeführten Rucksack.

An der Kasse bezahlte er nur wenige andere Produkte. Die Flasche Aperol und die vier Dosen Red Bull blieben unbezahlt in seinem Rucksack. Beim Verlassen des Marktes sprach der Ladendetektiv den 32-Jährigen an und hielt ihn fest. Dieser riss sich los und rannte aus dem Geschäft.

Der Detektiv nahm die Verfolgung auf und konnte den Mann stellen.

Alkoholisierter PKW-Fahrer verursacht Unfall

Speyer (ots) – Am 25.09.2023 gegen 10:58 Uhr, befuhr ein 66-jähriger Mann mit seinem Pkw die Wormser Straße in Speyer und bog nach rechts in die Rützhaubstraße ab. Beim Abbiegen in die Rützhaubstraße kam der Fahrzeugführer zu weit nach links und kollidierte frontal mit einem dort geparkten Pkw.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem 66-Jährigen fest. Ein freiwilliger Alkotest ergab um 11:14 Uhr einen Wert von 1,85 Promille. Der Mann wurde zur Entnahme einer Blutprobe mit zur Dienststelle genommen. Führerschein und Fahrzeugschlüssel stellten die Beamten sicher. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro.