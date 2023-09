Diebstähle auf Friedhof – Geschädigte und Zeugen gesucht

Bad Bergzabern (ots) – Vermutlich in der Nacht von Sonntag auf Montag 24./25.09.2023, wurde auf dem Friedhof in der Friedhofstraße, Grabschmuck im Wert von fast 2.000 Euro entwendet. Unbekannte rissen auf mehreren Gräbern die Gegenstände teilweise mit roher Gewalt aus der Verankerungen und nahmen sie mit.

Weitere Geschädigte und Zeugen werden gebeten sich unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

Bettelndes Kind

Hainfeld (ots) – Ein Einwohner meldete gestern Nachmittag 25.09.2023 um 15:30 Uhr, einen etwa 10-jährigen Jungen mit Schirmmütze, der angeblich für ein Kinderheim Spenden sammeln würde. Vor Ort konnte durch die Streife kein Junge mehr festgestellt werden. Wer diesbezüglich weitere Wahrnehmungen gemacht hat, kann sich bei der Polizei Edenkoben unter Tel: 06323 8990 melden.

Radfahrerin wird bei Unfall leichtverletzt

Oberotterbach (ots) – Am Montag 25.09.23 gegen 15:15 Uhr, befuhr eine 51-jährige Pedelec-Fahrerin einen Landwirtschaftsweg von Bad Bergzabern kommend in Fahrtrichtung Steinfeld. Der Fahrer eines PKW Peugeot 206 befuhr die K25 von Oberotterbach kommend in Fahrtrichtung Niederotterbach.

Im Kreuzungsbereich zur Kreisstraße 25 missachtete die Radfahrerin die Vorfahrt des 53-jährigen Pkw-Fahrers und fuhr in den Kreuzungsbereich ein, wo beide Fahrzeuge kollidierten. Die Radfahrerin stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.300 Euro.

Abfahrtskontrollen

A65/Edesheim (ots) – Fünf LKW-Fahrern musste am Sonntag 24.09.2023, die Weiterfahrt aufgrund Alkoholkonsum untersagt werden, da sie im Begriff waren, nach Ende des Sonntagfahrverbots um 22.00 Uhr, ihre Fahrt fortzusetzen. Die Werte lagen zwischen 0,5 und 1,9 Promille Atemalkohol. Fahrzeugschlüssel sowie die Ladepapiere wurden bis zur vollständigen Nüchternheit einkassiert.

Schulwegkontrollen an der Gäuschule

Böbingen (ots) – Montagmorgen 25.09.2023 wurde vor Schulbeginn der An-und Abreiseverkehr der „Schulelterntaxis“, sowie die Einhaltung der „Kiss and Go Zone“ überwacht.

Durch die Polizisten vor Ort wurden mehrere verkehrserzieherische Gespräche geführt und auf Gefahren durch den Fahrzeugverkehr unmittelbar vor Schulen hingewiesen.