Randalierer kann identifiziert werden

Kaiserslautern (ots) – Ein 30-jähriger Mann aus dem Stadtgebiet hielt am Montagmittag die Polizei auf Trab. Zunächst meldete sich gegen 14 Uhr ein aufmerksamer Augenzeuge aus einer Parkgarage am Stiftsplatz. Er beobachtete einen Mann dabei, wie er einen Scheibenwischer von einem Fahrzeug abriss.

Die anschließende Suche nach dem Täter war aber vergebens. Kurz nach 18 Uhr bekamen die Beamten erneut einen Anruf. Dieses Mal von einem Angestellten eines Discounters in der Königstraße. Er hatte gerade einen Mann beim Ladendiebstahl beobachtet. Die Personenbeschreibung stimmte mit dem Randalierer überein.

Letztendlich trafen die Ordnungshüter am Stiftsplatz den Beschriebenen an und kontrollierten ihn. Der 30-Jährige muss sich jetzt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und des Ladendiebstahls verantworten. |kfa

Motorradfahrer bei Sturz verletzt

Kaiserslautern (ots) – Am Montagabend wurde der Polizei ein Verkehrsunfall in der Pariser Straße gemeldet. Ein 46-jähriger Motorradfahrer fuhr gegen 19 Uhr stadteinwärts. Im Kreuzungsbereich Pariser Straße/Keltenweg/Bahnheim verlor der Mann die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte.

Hierbei verletzte er sich. Ein Rettungswagen brachte den Zweiradfahrer ins Krankenhaus. Die genauen Umstände des Sturzes sind Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Das Motorrad wurde nach der Verkehrsunfallaufnahme abgeschleppt. Die Feuerwehr musste die Straße von ausgelaufenen Betriebsstoffen reinigen. |kfa

Mit gefundenen Geldkarten Konto geplündert

Kaiserslautern (ots) – Der Verlust ihres Gelbeutels wog für eine 56-jährige Stadtbewohnerin gleich doppelt schwer. In dem Portemonnaie befanden sich nicht nur persönliche Dokumente, sondern auch mehrere Bankkarten.

Der Finder nutzte die Gelegenheit: Anstatt die Fundsache bei der Polizei oder im Fundbüro abzugeben, setzte er die Geldkarten ein und hob einen 3-stelligen Betrag vom Konto der Frau ab. Nachdem die 56-Jährige die Abbuchungen bemerkte, verständigte sie die Polizei.

Gegen den Täter wird jetzt wegen der Unterschlagung und Diebstahl ermittelt. Zeugen, die Angaben zu der unbekannten Person machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631-369 2620 bei der Kriminalpolizei Kaiserslautern zu melden. |kfa

Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Kaiserslautern (ots) – Am frühen Montagmorgen kam es auf dem Gersweilerweg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Pkw. Ein 33-jähriger Mann fuhr mit seinem Mercedes-Benz von Erlenbach nach Kaiserslautern.

Im Kreuzungsbereich zum Baalborner Weg überquerte ein 88-jähriger Radfahrer die Straße und es kam zum Zusammenstoß mit dem Auto. Durch den Aufprall stürzte der Senior und zog sich hierbei mehrere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte den 88-jährigen in ein Krankenhaus.

An dem Wagen und dem Drahtesel entstand Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen bezüglich einer fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen. |kfa

Betrunken auf E-Scooter unterwegs

Kaiserslautern (ots) – Wegen eines abgelaufenen Versicherungskennzeichens zog ein E-Scooter-Fahrer am Montagmittag in der Reichswaldstraße die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich. Die Beamten stoppten den Roller. Bei der Kontrolle fiel ihnen starker Alkoholgeruch bei dem 55-Jährigen auf. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und ergab einen Wert von 1,41 Promille.

Weiterfahren durfte der Mann nicht mehr. Die Beamten stellten den Scooter sicher und nahmen den Fahrer mit zur Dienststelle. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Sie soll Aufschluss über seine Alkoholisierung geben. Den 55-Jährigen erwartet nun ein Verfahren wegen der Trunkenheitsfahrt und dem Fahren ohne Versicherungsschutz. |kfa

Leiter der Polizei-Pressestelle tritt in den Ruhestand

Kaiserslautern (ots) – Der heute 62-Jährige blickt auf 42 Dienstjahre bei der Polizei Rheinland-Pfalz zurück. Michael Hummel ergriff den Polizeiberuf zur einer Zeit der Proteste gegen den Bau eines Atomlagers in Gorleben und dem Bau der Startbahn West. Nach seiner Einstellung in den Polizeidienst bei der damaligen Bereitschaftspolizei in Enkenbach schlug er 1986 die Laufbahn bei der Kriminalpolizei ein.

Es folgten Stationen bei der Kripo in Ludwigshafen und Landau, bis Hummel im Jahr 1994 als Verhaltenstrainer an die damalige Landespolizeischule wechselte. Mehr als 15 Jahre war er als Trainer in Annweiler tätig. Während dieser Zeit wurde Hummel zu Missionen der Vereinten Nationen ins Kosovo und nach Georgien abgeordnet.

Ein Highlight war sicherlich auch die Fußballweltmeisterschaft 2006 in Deutschland. Hummel war als Sicherheitsberater zur Betreuung der brasilianischen Fußballnationalmannschaft nach Nordrhein-Westfalen abgeordnet. Mit der südamerikanischen Delegation bereiste er sämtliche Fußballstätten, an denen die „Seleção“ spielten. Brasilien schied damals vorzeitig im Viertelfinale gegen Frankreich aus, immerhin wurde der Brasilianer Ronaldo erfolgreichster WM-Torschütze.

Im März 2013 übernahm Michael Hummel zunächst kommissarisch, ab 2015 dann offiziell, die stellvertretende Leitung der Polizeiinspektion Zweibrücken. Im Januar 2018 wechselte er schließlich nach Kaiserslautern und war seitdem verantwortlich für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Polizeipräsidium Westpfalz.

Stellvertretend für die Behördenleitung verabschiedete die Leiterin des Führungsstabs, Polizeidirektorin Carolin Henn, Michael Hummel in den Ruhestand. Während einer kleinen Feierstunde händigte sie dem Ersten Kriminalhauptkommissar die Dankesurkunde des Landes Rheinland-Pfalz aus. „Wir verabschieden am 21. September 2023, dem „Internationalen Tag des Friedens“, einen geschätzten Kollegen, der für zwei UN-Friedensmissionen im Einsatz war. Was für ein schöner und trefflicher Zufall“, so Henn.

Langweilig dürfte es dem frischgebackenen Pensionär nicht werden, drei Kinder und Reisen rund um den Globus halten den Zweibrücker auf Trab.

Künftig wird Bernhard Christian Erfort die Pressestelle leiten.

Er ist seit 2016 in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Polizeipräsidium Westpfalz tätig. |erf