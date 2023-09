Mit Fernseher Gleise überquert – Zeugenaufruf

Mannheim (ots) – Am Dienstagmorgen 26.09.2023, haben 3 bislang Unbekannte die Gleise unterhalb der Konrad-Adenauer-Brücke in Mannheim unbefugt überquert. Dabei trugen die Personen einen Fernseher. Die Bundespolizei sucht Zeugen.

Gegen 07:45 Uhr sah der Triebfahrzeugführer der S9 (Laufweg: Groß-Rohrheim-Karlsruhe) zwei Personen im Gleisbereich. Diese überquerten unbefugt die Gleise unterhalb der Konrad-Adenauer-Brücke. Die unbekannten Tatverdächtigen trugen hierbei einen Fernseher.

Nach Abgabe des Achtungspfiffes und der Einleitung einer Schnellbremsung entfernten sich die beiden Personen von der Örtlichkeit. Den Fernseher ließen sie zurück, diesen stellte die Bundespolizei im Nachgang sicher. Eine Fahndung nach den Personen verlief bislang ohne Erfolg. Es kam zu keinem Zusammenstoß mit diesen. Auch im betroffenen Zug wurde niemand verletzt.

Die Strecke zwischen Mannheim Hauptbahnhof und Mannheim-Waldhof war zwischen 07:47 und 08:17 Uhr in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt.

Personenbeschreibung:

Circa 170 cm groß und 20 Jahre alt, schlanke Figur, arabischer oder osteuropäischer Phänotyp. Er trug zum Tatzeitpunkt einegrau-braune Jacke

Circa 170 cm groß und 20 Jahre alt, schlanke Figur, arabischer oder osteuropäischer Phänotyp. Er trug zum Tatzeitpunkt einen rot-grauen Trainingsanzug.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Tatverdächtigen oder zum Tathergang geben können, werden gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe in Verbindung zu setzen. Dies kann telefonisch unter Tel: 0721 120160 oder über das Kontaktformular unter www.bundespolizei.de erfolgen. Ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr wurde eingeleitet.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Senior zerkratzt Auto – 4.000 Euro Schaden

Mannheim-Oststadt (ots) – Am Montag 25.09.2023 wurde gegen 20 Uhr ein Auto in der Elisabethstraße beschädigt. Ein 81-Jähriger Mann echauffierte sich über einen falsch geparkten PKW der Marke Nio und zerkratze diesen daraufhin mit einem Schlüssel vom Heck bis zur Front des Autos.

Der Fahrer des beschädigten Fahrzeugs, der den Mann bei der Tat beobachtet hatte, rief die Polizei, welche umgehend die Örtlichkeit aufsuchte. Vor Ort wurde der 81-Jährige angetroffen, ihn erwartet eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. Der Schaden beläuft sich auf rund 4.000 Euro.

Exhibitionist befriedigt sich vor Spaziergängerin – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Am Montag 25.09.2023 gegen 18:45 Uhr, entblößte ein derzeit noch unbekannter Mann sein Geschlechtsteil vor einer 52-jährigen Spaziergängerin, welche mit ihren Hunden auf einem Feldweg in der Nähe der Kronauer Straße unterwegs war.

Der Unbekannte saß auf einer Bank am Wegrand, starrte die vorbeilaufende Frau an und hielt hierbei dessen entblößtes sowie erigiertes Glied in der Hand. Im weiteren Verlauf folgte der Täter der 52-Jährigen, bis ein entgegenkommender Zeuge auf die Situation aufmerksam wurde. Daraufhin ergriff der Mann die Flucht.

Täterbeschreibung:

20-25 Jahre, ca. 180 cm groß, hagere Statur. Er trug eine helle Jeans sowie ein langärmliges Oberteil

Das Polizeirevier Wiesloch sucht nun Zeugen, die Hinweise zur Identität des

Täters geben können und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 06222/5709-0

zu melden.

Mannheim (ots) – Mit der Umsetzung verschiedener Verkehrssicherheitsprogramme wird auf nationaler und auch europäischer Ebene das Ziel der „Vision Zero“ verfolgt, also die Zahl der schweren Verkehrsunfälle möglichst auf null zu reduzieren. Um dieses Ziel zu erreichen, führen die Polizeien der Länder und des Bundes unter anderem jährlich die gemeinsame Verkehrssicherheitsaktion

„sicher.mobil.leben“ mit wechselndem Motto durch.

Mit dem diesjährigen Thema „Rücksicht im Blick“ wird der Fokus auf die schwächeren Verkehrsteilnehmenden gelegt. Allein im Land Baden-Württemberg verunglückten im Jahr 2022 bei insgesamt 350 tödlichen Verkehrsunfällen 124 Menschen auf einem Fahrrad, zu Fuß oder auf einem Elektrokleinstfahrzeug. Das bedeutet, bei jedem dritten tödlichen Verkehrsunfall in Baden-Württemberg kam ein schwächerer Verkehrsteil-nehmender zu Tode. Nicht selten sind diese selbst die Unfallverursacher.

Auch im Bereich des Polizeipräsidiums Mannheim fanden anlässlich des Aktionstages zahlreiche Kontrollen statt.

Exemplarisch hierfür steht der gemeinsame Einsatz der Polizeireviere Mannheim-Oststadt und -Innenstadt. Von 08-12 führten insgesamt 16 Beamte Geschwindigkeitskontrollen im Bereich zweier Schulen in der Bismarckstraße und in der Josef-Braun-Straße durch. Begleitet wurde dies durch ganzheitliche Verkehrskontrollen in der Kunststraße und in der Marktstraße mit 22 Beamten.

In einem zweiten Zeitabschnitt erfolgten mobile Kontrolle im innerstädtischen Bereich sowie eine stationäre Kontrolle mit Vor- und Anhalteposten in der Fressgass mit einem analogen Personaleinsatz.

Der Schwerpunkt der Kontrollmaßnahmen lag auf folgenden Themenbereichen:

Ablenkung

Geschwindigkeitsverstöße

Vorfahrt, Rotlichtverstöße, Vorrangverletzungen

Verbotswidrige Verkehrsflächennutzung

Verkehrstüchtigkeit und individuelle Verkehrssicherheit

Ruhender Verkehr

Im Rahmen der durchgeführten Verkehrskontrollen wurden insgesamt 242 Fahrzeuge und 308 Personen kontrolliert.

Es konnten insgesamt 191 Verstöße festgestellt werden, welche mit Verwarnungen, Bußgeldanzeigen und im Falle von Fahren ohne Fahrerlaubnis eine Strafanzeige nach sich zogen.

Als rechtswidriges Handeln wurden im Einzelnen geahndet: