Katalysator von Auto abmontiert – Polizei sucht Zeugen

Edingen-Neckarhausen (ots) – Zu einem Diebstahl kam es zwischen Samstag, 15:30 Uhr und Montag, 09:30 Uhr, in der Heidelberger Straße. Bislang unbekannte Täter entfernten an einem am Straßenrand geparkten Opel den Katalysator und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Der Schaden liegt bei über 2.000 Euro.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Ladenburg, unter der Telefonnummer 06203-93050, zu melden.

Trotz entzogenem Führerschein mit dem Auto unterwegs

Sinsheim (ots) – Am Montag kontrollierte eine Streife des Polizeireviers Sinsheim um kurz nach 16 Uhr einen VW in der Wilhelmstraße. Dabei stellte sich heraus, dass dessen 22-jähriger Fahrer keinen Führerschein besaß.

Jener war ihm zuvor entzogen worden. Der junge Mann war eigentlich im Begriff, eine medizinisch-psychologische Untersuchung abzulegen, um so die Fahrerlaubnis wieder zu erlangen.

Jetzt muss es sich wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten, was auch Führerschein rechtliche Auswirkungen für ihn haben wird.

Autofahrer kommt von Fahrbahn ab

Walldorf (ots) – Am Montag kam gegen 09:30 Uhr ein 31-Jähriger mit seinem VW auf der Bert-Brecht-Straße nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto beschädigte in der Folge mehrere Verkehrsschilder, Poller und eine Straßenlaterne. Am Kreisverkehr zur Wieslocher Straße prallte der Wagen gegen ein Richtungsschild und einen Steinpfeiler und kam dann zum Stehen.

Nach Aussage des 31-Jährigen geschah der Unfall auf Grund von Müdigkeit. Ob hierfür eingenommene Medikamente eine Rolle spielen, ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen. Hierzu wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen.

Der Mann verletzte sich durch den Unfall nur leicht, sein stark beschädigtes Fahrzeug musste aber abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden an den Verkehrszeichen wird auf über 1.000 Euro geschätzt.

Zwei leicht Verletzte nach Rotlichtverstoß

Schwetzingen (ots) – Am Montag missachtete um 20 Uhr eine 27-Jährige, die mit einem Chevrolet unterwegs war, das Rotlicht an der Kreuzung Nadlerstraße/ Carl-Theodor-Brücke. Dadurch kam es zur Kollision mit einem Mini, welcher auf der Carl-Theodor-Brücke stadtauswärts fuhr.

Die 36-jährige Fahrerin des Minis sowie die Unfallverursacherin wurden durch den Zusammenprall leicht verletzt. Die ältere der beiden kam zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von knapp 6.500 Euro.

Da nach dem Unfall Betriebsstoffe ausgelaufen waren, musste eine Spur der Kreuzung gesperrt werden, wodurch der Verkehrsfluss kurzzeitig ins Stocken geriet.

Die 27-Jährige muss sich nun wegen des Rotlichtverstoßes und einer fahrlässigen Körperverletzung verantworten.