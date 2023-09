Mit abgebrochener Flasche bedroht

Ludwigshafen-Süd (ots) – Am Samstag 23.09.2023 gegen 21 Uhr, befand sich eine 15-Jährige zu Fuß in der Pfalzgrafenstraße, als sie durch einen ihr unbekannten 24-Jährigen angesprochen wurde. Der Mann hielt eine abgebrochene Glasflasche in der Hand und lief unvermittelt auf die 15-Jährige zu.

Sie flüchtete sich in einen nahe gelegenen Kiosk, während sich der 24-Jährige entfernte. Zeugen konnten den obdachlosen Mann identifizieren, trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen konnte er nicht mehr angetroffen werden.

Einbruchsversuch in Zahnarztpraxis

Ludwigshafen (ots) – Am Wochenende (23.09.23, 22 Uhr bis 24.09.2023, 11:30 Uhr) versuchten Unbekannte in eine Zahnarztpraxis in der Goethestraße einzudringen. Hierzu hebelten sie zunächst die Tür zu einem Mehrparteienhaus auf. Es gelang ihnen im Anschluss nicht, auch die Eingangstür zur Praxis zu öffnen. An den Türen entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 500 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Autoscheiben eingeschlagen

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – In der Rohrlachstraße wurde die Scheibe eines Ford eingeschlagen. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Die Halterin hatte ihr Auto am 19.09.2023 gegen 09:30 Uhr abgestellt und es bis zur Feststellung der Sachbeschädigung (24.09.2023, gegen 23 Uhr) nicht mehr genutzt.

Sie haben etwas beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Auch in der Oskar-Vongericht-Straße wurde die Scheibe eines Autos (Audi) eingeschlagen. Das Fahrzeug wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag (23.09.2023, 19 Uhr bis 24.09.2023, 09:30 Uhr) angegangen. Hierdurch entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts.

Sachdienliche Hinweise in diesem Falle bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

In Kellerabteil eingebrochen

Ludwigshafen (ots) – Ein Sachschaden von etwa 500 Euro wurde durch bislang Unbekannte verursacht, welche zwischen dem 18.09.2023, 18 Uhr, und dem 24.09.2023, 18 Uhr, in eine Kellerparzelle eines Mehrparteienhauses in der Mecklenburger Straße einbrachen. Sie stahlen mehrere technische Geräte, hierunter ein Staubsauger.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Versuchter Rollerdiebstahl – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Pfingstweide (ots) – Zwischen Samstag 23.09.2023 um 21 Uhr und Sonntag 24.09.2023 um 12 Uhr, versuchten Unbekannte einen in der Budapester Straße Höhe Bürgerpark abgestellten Roller kurzzuschließen und zu entwenden. Dies misslang, jedoch wurden aus dem Sitzfach 2 Helme und Motoröl entwendet.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Tel: 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Rollerdiebstahl – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntag 24.09.2023 gegen 22:50 Uhr, meldete ein 18-Jähriger, dass sein in der Schelmenzeile abgestellter Motorroller entwendet worden sei und an gleicher Stelle nun ein anderer Roller stehe. Wenig später fand der 18-Jährige seinen Roller in der Nähe wieder.

Durch Polizeikräfte konnten Beschädigungen an dem Roller festgestellt werden. Vermutlich hatten Unbekannte versucht, das Fahrzeug kurz zuschließen. Auch die Besitzerin des zweiten abgestellten Rollers konnte ermittelt werden. Sie gab an, dass ihr Kleinkraftrad in der Tiroler Straße abgestellt war.

Wer hat die Taten beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben?Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Brand dreier Autos

Ludwigshafen (ots) – Als ein 19-Jähriger am Sonntagabend (24.09.2023, gegen 22:30 Uhr) sein Auto in der Karl-Kreuter-Straße einparken wollte, stellte er Rauchentwicklung aus der Motorhaube des Fahrzeugs fest. Er verließ das Auto rasch um Hilfe zu holen. In der Zwischenzeit entwickelte sich der Rauch zu einem Vollbrand. Das Feuer griff auf zwei weitere Autos über.

Zudem verursachten die Flammen leichten Sachschaden an Rollläden eines Hauses vor der Brandörtlichkeit. Ersten Ermittlungen vor Ort zufolge dürfte ein technischer Defekt ursächlich für den Brand gewesen sein.

Alle 3 Fahrzeuge wurden sichergestellt und abgeschleppt. Es wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird aktuell auf insgesamt 40.000 Euro geschätzt.

E-Scooter gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Der E-Scooter eines 30-Jährigen wurde am Samstag (23.09.2023) zwischen 18 Uhr und 23 Uhr aus dem Hausflur eines Mehrparteienhauses in der Bismarckstraße gestohlen.

Da es bislang keine Hinweise auf die Täter gibt, bittet die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 um Zeugenhinweise.

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Ohne Führerschein Unfall verursacht

Ludwigshafen (ots) – Am frühen Sonntag 24.09.2023 gegen 06:30 Uhr, beobachtete ein 33-Jähriger, wie ein Unbekannter mit einem schwarzen Kleinwagen gegen sein in der Arnulfstraße geparktes Auto fuhr. Polizeikräfte konnten das Veursacherfahrzeug wenig später an einer Tankstelle in der Wegelnburgstraße feststellen.

Der 21-jährige Fahrer wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen und händigte den Polizeikräften einen gefälschten Führerschein aus. Gegen ihn wurden Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und Unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro.

Hinweise erbeten

Ludwigshafen (ots) – Nach dem Besuch einer Diskothek am 24.09.2023 gingen eine 23-Jährige und ein 22-Jähriger von der Berliner St. an die Rheinuferpromenade. Dort schliefen sie kurzzeitig ein. Als der 22-Jährige wieder aufwachte, musste er u.a. den Diebstahl seines Schlüssels sowie seines Handys und dem Handy seiner Begleiterin feststellen. Mit Hilfe einer App konnte das Telefon geortet werden.

In der Prinzregentenstraße wurde ein 51-Jähriger angetroffen, der die Handys bei sich hatte. Er gab an, er habe diese am Berliner Platz gefunden. Die weiteren fehlenden Gegenstände hatte er nicht bei sich.

Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Hierbei wird auch zu klären sein, ob der 51-Jährige für den Diebstahl verantwortlich seien könnte. Wir bitten um Hinweise: Wer hat zwischen 03:20-04 Uhr etwas Verdächtiges im Bereich der Rheinpromenade beobachtet?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – Im Zeitraum von Samstag 23.09.2023 um 22 Uhr und Sonntag 24.09.2023 um 22:30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen in der Dessauer Straße Höhe Gartenstraße abgestellten grauen Hyundai und kümmerte sich im Anschluss nicht um die Schadensregulierung.

Wer hat den Unfall beobachtet und kann Hinweise auf den Verursacher geben?

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .