Verdächtiges Fahrzeug

Böhl-Iggelheim (ots) – Nach einem Hinweis eines Anwohners auf einen verdächtigen Roller konnte am Sonntagnachmittag in der Berliner Straße ein eben solcher geparkt festgestellt werden. Eine Überprüfung des an dem Roller angebrachten Versicherungskennzeichens ergab sodann, dass dieses wegen Diebstahls ausgeschrieben war.

Da der abgestellte und nicht zugelassene Motorroller keiner Person bzw. keinem Eigentümer zugeordnet werden konnte, wurde er sichergestellt. Der Besitzer des ausgeschriebenen Versicherungskennzeichens wurde über das Auffinden informiert.

Zahlreiche Gurtverstöße geahndet

Schifferstadt (ots) – Am Sonntag 24.09.2023, führten Polizeibeamte und Polizeibeamtinnen der Polizeiinspektion Schifferstadt im Waldspitzweg mehrere Verkehrskontrollen durch.

Bei starkem Verkehrsaufkommen konnten innerhalb von 2 Stunden insgesamt 27 Gurtverstöße festgestellt und geahndet werden. Hierbei konnte vermehrt festgestellt werden, dass in den kontrollierten Fahrzeugen die Fahrzeugführer angeschnallt waren, jedoch die Mitfahrer nicht angeschnallt waren.