Fast 72.000 Euro Steuerschuld – Ausreiseuntersagung durch die Bundespolizei

Frankfurt/Main (ots)

Am 24. September endete die Reise für einen 57-Jährigen bereits in Deutschland und nicht wie geplant in Tunesien. Bundespolizisten stellten den Deutschen und die bestehende Fahndung zum Zwecke der Ausreiseuntersagung auf seinem Weg nach Tunis fest. Der mittlerweile in der Schweiz lebende Deutsche hatte sich seinen steuerlichen Verpflichtungen entzogen. Aufgrund der ausstehenden Steuerlast von 71.899 Euro wurde ihm die Ausreise untersagt und seine deutschen Dokumente einbehalten, um eine erneute Entziehung zu verhindern.

Frankfurt – Bornheim: Angriff nach Wasserschaden

Frankfurt (ots) – (yi) Am Sonntag (24. September 2023) kam es an einer

Wohnanschrift im Bereich der Buchwaldstraße zu einem Angriff auf Polizeibeamte,

welche aufgrund eines Wasserschadens durch die Feuerwehr alarmiert wurden.

Zur Lokalisierung des Wasserschadens in dem Mehrfamilienhaus klingelten die

Polizeibeamten an der Wohnungstür einer 36-jährigen Anwohnerin. Als diese nicht

reagierte, begannen die Polizisten gemeinsam mit der Feuerwehr die Wohnungstür

zu öffnen. In diesem Moment riss die 36-jährige Bewohnerin die Wohnungstür auf,

schrie die Beamten an, versuchte die Wohnungstür zuzuschlagen und ging dann

unvermittelt auf die Beamten los. Versuche die Frau zu beruhigen schlugen

zunächst fehl. Erst als sie zu Boden gebracht wurde beruhigte sie sich. Nach

Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde die Angreiferin in ihrer Wohnung

belassen, die Hauseigentümerin über den Wasserschaden in Kenntnis gesetzt.

Frankfurt – Gutleutviertel: Prügelei in Gaststätte

Frankfurt (ots) – (dr) Am Sonntag, den 24. September 2023, kam es in einem Lokal

im Gutleutviertel zwischen mehreren Gästen zu einer körperlichen

Auseinandersetzung. Die Polizei rückte mit einer Vielzahl an Beamten an und nahm

mehrere Personen fest.

In einer Gaststätte in der Karlsruher Straße kam es gegen 12.45 Uhr aus bislang

unbekannten Gründen zu verbalen Streitigkeiten, die im weiteren Verlauf zu einer

handfesten Konfrontation zwischen mehreren Gästen führte. Dabei kamen auch

Glasflaschen und andere Gegenstände zum Einsatz.

Die entbrannte Schlägerei verlagerte sich dann aus dem Lokal zu einer nahen

gelegenen Bushaltestelle. Als in der Folge mehrere Streifenteams eintrafen,

hatten sich bereits die meisten der beteiligten Akteure wieder zurück in das

Lokal geflüchtet. Die eingesetzten Polizeibeamten umstellten und betraten die

Gaststätte, in der sie letztlich acht der mutmaßlichen „Schläger“ im Alter

zwischen 20 und 40 Jahren festnahmen. Sie verbrachten die teils stark

alkoholisierten Männer auf eine Polizeiwache, von der sie nach Abschluss der

polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt wurden.

Bei der Auseinandersetzung wurde nach derzeitigem Stand vier Personen im Alter

zwischen 24 und 29 Jahren verletzt, welche Prellungen, Platzwunden und

Schnittverletzungen davontrugen. Zwei von ihnen kamen zur weiteren Behandlung in

ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zu dem Tatgeschehen dauern an.

Aufgrund des Vorfalls kam es zwischenzeitlich zu Straßensperrungen, die sich auf

den öffentlichen Personennahverkehr auswirkten.

1089 Frankfurt – Frankfurter Berg: Bedrohung

Frankfurt (ots) – (th) Am Samstagnachmittag (23. September 2023) kam es im

Bereich der Julius-Brecht-Straße zu einer Bedrohung mittels Soft-Air-Waffe. Ein

Tatverdächtiger wurde festgenommen.

Gegen 14.30 Uhr kam es auf dem Gehweg in der Julius-Brecht-Straße zunächst zu

einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 34-jährigen Mann und dem

50-jährigen Tatverdächtigen, in deren Verlauf der 50-Jährige den 34-Jährigen mit

einer Schusswaffe bedrohte. Im Anschluss entfernte er sich von der

Tatörtlichkeit. Eine Zeugin verständigte die Polizei. Diese konnte den

50-Jährigen im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen festnehmen. Er führte griffbereit

eine Soft-Air-Waffe bei sich. Der Tatverdächtige wurde zum Polizeirevier

verbracht; von dort aus wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen

entlassen. Seinen mitgeführten Hund musste er bei der Polizei lassen. Auf Grund

einer Verfügung des Veterinäramtes wurde der Listenhund von der Stadtpolizei

beschlagnahmt.

Wildunfall – ICE überfährt Wildschwein

Mörfelden-Walldorf (ots) – Bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main

ging am Sonntagabend die Meldung ein, dass der ICE 205 auf der Fahrt in Richtung

Mannheim im Bereich von Mörfelden-Walldorf etwas überfahren hätte. Aufgrund der

Meldung wurde die Strecke für den Zugverkehr um 22.20 Uhr gesperrt und Beamte

der Bundespolizei suchten den Bereich ab. Hierbei wurde festgestellt, dass der

Zug auf freier Strecke ein Wildschwein angefahren und zur Seite geschleudert

hatte. Das Tier verstarb noch an der Unfallstelle und wurde später aus dem

Bereich entfernt. Die Gleissperrungen konnten um 23.30 Uhr wieder aufgehoben

werden. Durch den Vorfall kam es letztlich bei insgesamt 13 Zügen zu

Verspätungen.

Kofferdieb im Hauptbahnhof festgenommen

Frankfurt am Main (ots) – Beamte der Bundespolizei konnten am Sonntag einen

26-jährigen Frankfurter festnehmen, der gegen 17 Uhr im Frankfurter Hauptbahnhof

einem Reisenden den Koffer in einem abfahrbereiten Zug gestohlen hatte. Aufgrund

der Auswertung von Videoaufzeichnungen konnte eine Streife den Täter nur eine

Stunde später wiedererkennen und festnehmen. Im Rahmen der Ermittlungen konnten

dem Frankfurter zwei weitere Diebstähle im Frankfurter Hauptbahnhof zugeordnet

werden. Zum Verbleib der gestohlenen Gegenstände wollte sich der 26-Jährige

nicht äußern. Nach Feststellung seiner Personalien wurde gegen ihn ein

Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.