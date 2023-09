Solms: Mehrere Fahrzeuge in Solms, Burgsolms und Albshausen aufgebrochen

Eine Serie von Fahrzeugaufbrüchen beschäftigt derzeit die Wetzlarer Polizei. Zwischen Donnerstag und (21.09.23) und Montag (25.09.23)schlugen die Diebe in der Obberndorfer Straße, unter anderem auf dem Parkplatz der Taunushalle, zu und brachen drei Fahrzeuge. Die Ermittlungen zum möglichen Diebesgut dauern noch an. In der Bergstraße und Georghüttenstraße in Burgsolms machten sich Unbekannte an zwei Fords zu schaffen. Aus einem Transit entwendet sie neben einem Portemonnaie eine Kettensäge des Herstellers STIHL. In der Bahnhofstraße in Albshausen ließen unbekannten Diebe die Fahrzeugpapiere aus einem Mercedes mitgehen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wetzlar unter 06441/918-110.

Driedorf: Kennzeichen weg

Auf die Kennzeichen eines blauen Golfs hatte es ein Unbekannter in der Weilburger Straße abgesehen. Der Dieb montierte die Nummernschilder zwischen 18.00 Uhr am Freitag (22.09.23) und 11.30 Uhr am Sonntag (24.09.23) ab. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Herborn unter 02772/ 47050 zu melden.

Wetzlar: Werkzeuge aus Containern entwendet

Mehrere Container gerieten auf einem Firmengelände in der Bruderusstraße in den Fokus von Einbrechern. Die Unbekannten brachen zwischen 14.15 Uhr am Sonntag (24.09.23) und 04.30 Uhr am Montag (25.09.23) die Container auf und entwendeten daraus Werkzeug, Batterien, Zigaretten, eine und eine Digitalkamera. Wer hat im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge gesehen? Hinweise nehmen die Beamten der Wetzlarer Polizei unter Telefonnummer 06441/918-110 entgegen.

Breitscheid: Hakenkreuz geschmiert

In der Straße „Am Südhang“ sprühten Unbekannte auf dem Gehweg vor einer Schule ein Hakenkreuz und eine Beleidigung. Zudem beschmierten sie im Schulweg, in der Medenbacher Straße und Westerwaldsstraße mit blauer Farbe einen Zigarettenautomaten, die Wände einer Bushaltestelle, ein Verkehrsschild und einen Glascontainer. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer hat dort zwischen 19.00 Uhr am Freitag (22.09.23) und 08.50 Uhr am Samstag (23.09.23) verdächtige Personen beobachtet? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter 02771/907-0.