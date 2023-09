Auflieger löst sich; 85.000 EUR Sachschaden

Um 05:21 Uhr befuhr heute früh ein 30-jähriger Eschweger mit einem Sattelzug die Berliner Straße in Eschwege. Beim Abbiegen nach links in die Straßburger Straße löste sich aus bislang noch ungeklärten Gründen der Sattelauflieger von der Zugmaschine und rollte in der Folge gegen den Zaun eines dortigen Anwesens. Da der Auflieger durch den Unfall komplett verzogen wurde ist der Schaden entsprechend hoch. Auch an der Zugmaschine und dem Zaun entstand Sachschaden. Zur Bergung des Aufliegers wurde ein Abschleppunternehmen beauftragt.

Unfall beim Einparken

Um 11:10 Uhr beabsichtigte gestern Vormittag ein 65-Jähriger aus Hann. Münden in der Straße „Vor dem Gatter“ in Wanfried auf einem Parkplatzgelände rückwärts einzuparken. Dabei fuhr er mit dem Auto gegen einen Schilderpfosten, wodurch ein Sachschaden von ca. 800 EUR entstand.

Unfall beim Ausparken

Um 15:33 Uhr beschädigte gestern Nachmittag beim Rückwärtsausparken eine 81-Jährige aus Eschwege in der Honer Straße in Oberhone einen gegenüberliegend geparkten Pkw Mazda. Durch den Anstoß entstand Sachschaden am beiden Fahrzeugen.

Am 23.09.23, um 18:08 Uhr, parkte eine 79-jährige Eschwegerin mit ihrem Pkw in der Straße „Am Gradierwerk“ in Bad Sooden-Allendorf rückwärts aus. Dabei streifte sie mit ihrem Pkw einen geparkten Pkw Dodge, wodurch ein Sachschaden von ca. 800 EUR entstand.

Diebstahl eines Quads

Zwischen dem 23.09.23, 16:00 Uhr und dem 24.09.23, 08:45 Uhr wurde in der Chattenlohstraße in Weidenhausen von einem Hof ein Quad mit dem amtlichen Kennzeichen „ESW-AK 271“ entwendet. Der oder die Täter begaben sich auf den Hof in der Ortsrandlage von Weidenhausen und entwendeten das Quad der Marke „ZHEJIANG CFMOTO“. Aus einem nebenstehenden Pkw wurde noch eine Geldbörse entwendet, in der sich jedoch nur Ausweisdokumente befanden. Der Schaden wird mit ca. 5200 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Dieseldiebstahl

Über das vergangene Wochenende wurde aus zwei Sattelzugmaschinen der Dieselkraftstoff abgepumpt und entwendet. Die Taten wurden am gestrigen Sonntagmorgen festgestellt. Der oder die Täter bohrten einen Tank auf, während der Tank der anderen Sattelzugmaschine nicht verschlossen war. Die beiden Fahrzeuge waren in der Jestädter Straße in Grebendorf auf den Parkplatz nahe des Friedhofs abgestellt worden. Insgesamt wurden jeweils zwischen 150 und 200 Liter Kraftstoff entwendet. Der Schaden wird mit ca. 550 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Fahrraddiebstahl

Am 23.09.23 wurde in der Kanalstraße in Eltmannshausen ein Mountainbike der Marke „Conway“ entwendet. Zwischen 13:30 Uhr und 19:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein dortiges Grundstück und entwendeten das an der Hauswand eines Einfamilienhauses abgestellte Rad. Schaden: 250 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Mit einem Wildschwein kollidierte heute Morgen, um 06:25 Uhr, ein 42-jähriger Pkw-Fahrer aus Großalmerode, der die Hirschbergstraße (L 3225) zwischen Rommerode und Friedrichsbrück befuhr. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 2000 EUR.

Polizei Witzenhausen

Unfall beim Ausparken

Auf dem Parkplatz des Herkules-Marktes in der Bischhäuser Straße in Witzenhausen parkten am 23.09.23, um 10:50 Uhr, zwei Pkws gleichzeitig rückwärts aus. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos mit einem Sachschaden von ca. 800 EUR. Die Pkws wurden von einem 85-Jährigen und einer 80-Jährigen, beide aus Witzenhausen, gefahren.