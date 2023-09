Diebstahl eines E-Bike; Zeugen gesucht

Neukirchen

Zwischen Freitag, 22.09.2023, 06:30 Uhr und Samstag, 23.09.2023, 05:15 Uhr haben unbekannte Täter ein E-Bike in der Straße „Klingelbachweg“ in Neukirchen (Hessen) entwendet. Nach Angaben des Geschädigten wurde das Fahrrad auf dem Grundstück unter einem Carport abgestellt. Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein schwarzes E-Bike der Marke Giant.

Das entwendete Fahrrad hat einen Wert von mehreren tausend Euro. Die Polizeistation Schwalmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte unter Telefon 06691/9430.

Sachbeschädigung an KFZ; Polizei sucht Zeugen

Schrecksbach

Unbekannte Täter haben in dem Zeitraum von Freitag 18:00 Uhr bis Samstag 15:30 Uhr die Heckscheibe eines PKW mit einem unbekannten Gegenstand beschädigt. Der PKW stand zur Tatzeit vor der Wohnanschrift der Geschädigten in der Straße „Am Haintriesch“ in Schrecksbach Holzhausen. Am PKW entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 400 Euro.

Hinweise auf die unbekannten Täter liegen derzeit nicht vor. Die Polizeistation Schwalmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte unter Telefon 06691/9430.