Korbach: Die Polizei-News

Korbach – Frau unbekleidet angetroffen, Verdacht auf Straftat, Polizei sucht Zeugen

Am Samstagmittag (23. September) wurde in Korbach eine unbekleidete Frau angetroffen. Da sie verletzt war, musste in einem Krankenhaus aufgenommen und behandelt werden. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen, da der Verdacht besteht, dass die Frau Opfer einer Gewaltstraftat geworden sein könnte.

Ein Zeuge meldete sich gegen Mittag telefonisch bei der Polizei Korbach, da er im Bereich Strother Straße Richtung Innenstadt eine unbekleidete Frau gesehen hatte.

Ersthelfer kümmerten sich um die Frau. Da die 43-Jährige erhebliche Verletzungen aufwies, musste sie zur stationären Behandlung in einem Krankenhaus aufgenommen werden.

Nach den ersten Ermittlungsergebnissen der Polizei besteht der Verdacht, dass die Frau Opfer einer Gewaltstraftat wurde. Nähere Umstände sind derzeit noch unklar.

Am Samstag führte die Polizei umfangreichen polizeiliche Maßnahmen in der Strother Straße durch. Da auch diese den Sachverhalt nicht aufklären konnten, bittet die Polizei die Bevölkerung um Hilfe.

Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei in Korbach, die unter der Tel. 05631-9710 um Hinweise bittet.

Korbach – Pedelec gestohlen, Polizei sucht Zeugen

In der Zeit von Donnerstag (21. September) bis Samstag (23. September) entwendete ein Unbekannter ein Pedelec im Lelbacher Weg in Korbach.

Der Täter hatte ein Schloss gewaltsam geöffnet und konnte das an einem Fahrradständer gesicherte graue Pedelec der Marke Scott, Typ Axis eRIDE, stehlen. Das Bike hat einen Wert von etwa 3.000 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710.