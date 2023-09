Unfall

Fulda. Ein 38-jähriger Radfahrer aus Fulda wurde bei einem Unfall am Donnerstag (21.09.) schwer verletzt. Er befuhr gegen 17 Uhr mit seinem Fahrrad die Straße „Am Bahnhof“ aus Richtung Bahnhof kommend in Richtung Emaillierwerk und wollte nach derzeitigen Erkenntnissen nach rechts in die Nikolausstraße abbiegen. Als er sich in Höhe des ZOB befand, bog plötzlich vor ihm ein Kraftomnibus, welcher aus Richtung Nikolausstraße kommend die Straße „Am Bahnhof“ befuhr nach links auf den ZOB ab. Der Radfahrer leitete eine Vollbremsung ein und kam zu Fall. Zur Berührung mit dem Bus kam es nicht. Der Busfahrer und der Radfahrer verweilten noch kurz an der Unfallstelle und fuhren dann weiter ihrer Wege. Wenig später bemerkte der Radfahrer erst seine Schmerzen und begab sich in ein nahegelegenes Krankenhaus. Zeuginnen und Zeugen sowie der Busfahrer werden gebeten, sich mit der Polizeistation Fulda unter Tel.: 0661/105-2300 oder -2301 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall

Fulda. Bei einem Unfall am Sonntag (24.09.) erlitt ein 73-jähriger Roller-Fahrer aus Fulda leichte Verletzungen. Er befuhr gegen 13.35 Uhr die Straße „Am Rosengarten“ in Fahrtrichtung Bardostraße und bog im Kreuzungsbereich nach links in die Bardostraße ein. Hierbei kam er aus noch unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, fuhr mit dem Roller über die dortige Verkehrsinsel und kam zu Fall. Der 73-jährige wurde vor Ort in einem Rettungswagen medizinisch versorgt. Da der Verdacht auf Alkohol am Steuer bestand, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 800 Euro.

Polizeistation Fulda

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Rollerfahrerin

Hettenhausen. Am Montag (25.09.), gegen 10:30 Uhr, ereignete sich in der Hauptstraße ein Verkehrsunfall, in dessen Folge eine 55-jährige Kleinkraftradfahrerin leicht verletzt in ein nahegelegenes Klinikum eingeliefert werden mussten. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen fuhr die 55-Jähirge aus noch unklarer Ursache gegen den rechten Bordstein der Fahrbahn und kam hierdurch zu Fall. An dem Roller entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Polizeistation Hilders

HEF

Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Nentershausen-Bauhaus. Am Sonntag (24.09.), gegen 14:45 Uhr, befuhr eine 23-jährige Krad-Fahrerin aus Rotenburg mit ihrer Kawasaki die L 3250 aus Richtung Nentershausen kommend in Richtung Bebra-Iba. Gegen Ende einer langgezogenen Linkskurve geriet sie aus noch unklarer Ursache auf die unbefestigte Bankette und kam in der Folge nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier lenkte sie vermutlich so stark nach links, dass sie von der Bankette wieder auf den Fahrstreifen zog und im Anschluss auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs geriet, wo die schließlich nach links von der Fahrbahn abkam. Die 23-Jährige wurde schwerverletzt in ein Klinikum verbracht. Es entstand zudem Gesamtschaden voncirca

Osthessen: Die Polizei-News

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (20.09.), gegen 11:30 Uhr, bog ein 65-jähriger Fahrer aus dem Landkreis Göppingen mit seinem Lkw vom Gelände einer Waschanlage nach rechts auf die Landecker Straße ein. Hierbei kollidierte er aus noch unbekannter Ursache mit einem aus Richtung Bahnhof die Landecker Straße befahrenden, vorfahrtsberechtigten 67-jährigen Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4.500 Euro. Verletzt wurde niemand.

6.500 Euro.

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

