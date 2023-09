Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Letzter Biker-Safety-Termin fand bei schönstem Motorradwetter statt – Gelnhausen/Bad Orb und Schlüchtern

(jm) Bei schönstem Motorradwetter fanden am Sonntag die letzten Ausfahrten der Biker-Safety Tour 2023 im Main-Kinzig-Kreis statt. Pünktlich um 9 und um 13.30 Uhr startete in Gelnhausen, in Bad Orb und in Schlüchtern jeweils ein Motorrad-Konvoi, der von zwei Beamten der Kradstaffel des Polizeipräsidiums Südosthessen begleitet wurde. Nach einem kurzen Kennenlernen und einem „Safety-Check“ an den Motorrädern begaben sich die Biker auf die circa 90 km lange und rund zweistündige Tour durch den Main-Kinzig-Kreis. Insgesamt legten die Motorradfahrenden zwei Stopps ein. Die Zeit nutzten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer um ins Gespräch zu kommen und sich rund um das Thema Zweiradfahren auszutauschen. Zudem sprachen die Polizisten wahrgenommene Fahrfehler bei den Teilnehmenden an und sensibilisierten über mögliche Unfallrisiken. Zum Abschluss gab es jeweils eine Feedbackrunde. Die insgesamt 33 Teilnehmenden waren von der Veranstaltung begeistert und lobten die tolle Atmosphäre während der professionell geführten Touren. „Wir sind sehr zufrieden mit den erstmals in unserem Präsidium stattgefundenen Biker-Safety-Touren. Wir hatten ein gut besuchtes Teilnehmerfeld. Auch bei den Maschinen hatten wir von Kraftrollern über Sportmaschinen bis hin zum Tourer alles dabei. Die Leidenschaft zum Motorradfahren hat uns alle verbunden, sodass ein reger Austausch auf Augenhöhe stattfand,“ resümiert Polizeihauptkommissar Walter Füssel von der Verkehrsprävention im Polizeipräsidium Südosthessen.

Einbrecher drangen in Gewerbeobjekt ein – Maintal/Dörnigheim

(jm) Bei einem Einbruch in ein Gewerbeobjekt in der Philipp-Reis-Straße (20er-Hausnummern) haben Unbekannte in der Nacht zum Samstag unter anderem Münzgeld erbeutet. Zwischen Freitag (20 Uhr) und Samstag (8.30 Uhr) verschafften sich die Eindringlinge gewaltsam Zugang, indem sie ein Schloss zum Gebäude öffneten. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und öffneten weitere Türen. Im Anschluss verließen sie mit ihrer Beute das Gelände. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Wer fuhr gegen den roten Corsa? – Schlüchtern

(jm) Wer am Freitagvormittag auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Gartenstraße (20er-Hausnummern) unterwegs war, könnte Zeuge einer Unfallflucht geworden sein. In der Zeit zwischen 10.45 und 11.15 Uhr touchierte ein bislang Unbekannter die hintere linke Seite eines roten Opel Corsa und machte sich anschließend aus dem Staub. Der Schaden wird auf 800 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Schlüchtern telefonisch unter 06661 9610-0 entgegen.

Werkzeuge aus Keller geklaut: Zeugen gesucht – Offenbach

(cb) In einem Mehrfamilienhaus in der Mainstraße (40er-Hausnummern) kam es zwischen Samstag, 14 Uhr und Sonntagabend, 20 Uhr, zu einem Einbruch in ein Kellerabteil. Der bis dato unbekannte Täter öffnete das Vorhängeschloss des Kellerverschlages und entwendete verschiedene Werkzeuge und Elektrogeräte im Wert von schätzungsweise 3.000 Euro. Im Zuge der Anzeigenaufnahme meldete sich ein weiterer Hausbewohner bei den eingesetzten Polizeibeamten und erstattete ebenfalls Anzeige. Auch diesem Anwohner wurden verschiedene Werkzeuge und Kleinelektrogeräte entwendet. Die Polizei in Offenbach hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft einen möglichen Zusammenhang zwischen den Taten. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098 510-0 zu melden.

Audi und Polo beschädigt: Polizei sucht Unfallverursacher – Offenbach

(fg) Einen Audi A1 Sportback und einen VW Polo hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Freitagvormittag in der Buchhügelallee (80er-Hausnummern) beschädigt und ist im Anschluss einfach davongefahren. Zwischen 6.50 und 11.55 Uhr touchierte der Unfallverursacher wohl zunächst den Audi, der dadurch auf den davor parkenden VW Polo prallte. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 800 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen und bittet diese, sich unter der Rufnummer 069 8098-5100 auf der Wache des Polizeireviers in Offenbach zu melden.

Zeugen gesucht: Einbruch in Friseurgeschäft – Offenbach

(jm) Unbekannte brachen Samstagnacht in ein Friseurgeschäft im Buchrainweg (20er-Hausnummer) ein und erbeuteten Bargeld sowie Friseurzubehör. Ersten Ermittlungen zufolge gelangten die Täter gegen 3.35 Uhr auf unbekannte Weise ins Treppenhaus des Wohnhauses. Dort hebelten sie eine Tür zum Geschäft im Erdgeschoss auf, durchwühlten anschließend den Salon nach Wertgegenständen und flüchteten mit ihrer Beute im Wert von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Kripo Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

Wer sah den Unfallverursacher wegfahren? Polizei bittet um Hinweise – Rodgau/Jügesheim

(jm) Nach einer Verkehrsunfallflucht am Donnerstagmittag in der Eisenbahnstraße, Einmündung zur Kettlerstraße, bittet die Polizei um weitere Zeugenhinweise zum Verursacher. Gegen 12.40 Uhr befuhr eine 41 Jahre alte Frau mit ihrem Suzuki die Eisenbahnstraße in Richtung Ludwigstraße. Nach ersten Erkenntnissen übersah ein dahinter befindlicher Fahrer den abbremsenden Suzuki an der Einmündung zur Kettlerstraße und fuhr diesem auf. Anschließend machte sich der Unbekannte, der als 30 bis 35 Jahre alt und als Brillenträger beschrieben wird, mit seinem wohl dunkelgrauen Kombi davon; er bog in die Dudenhöfer Straße ab. An dem Suzuki entstand ein Heckschaden von etwa 1.400 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Heusenstamm unter der Rufnummer 06104 6908-0 entgegen.

Kind mit Roller angefahren: Polizei bittet um Hinweise – Rodgau/Dudenhofen

(cb) Ein 8-Jähriger Schuljunge befand sich am Donnerstagmorgen, zwischen 07.40 und 07.45 Uhr, mit anderen Grundschülern auf dem Weg in die nahegelegene Grundschule. Das Schulkind hatte seinen Tretroller dabei und fuhr ersten Erkenntnissen zufolge etwas vor der Gruppe von etwa zehn Schulkindern. Der Junge beabsichtige sodann mit seinem Roller die Hügelstraße (einstellige Hausnummern) zu überqueren, als sein Roller am Hinterrad von einem weißen Fahrzeug touchiert worden sein soll. Der Junge stürzte und verletzte sich hierbei leicht. Das weiße Auto hielt an und die Fahrerin, eine etwa 50 Jahre alte Frau, erkundigte sich offenbar nach dem Wohlergehen des Kindes. Der Junge soll ihr versichert haben, dass nichts passiert sei. Die Frau habe dann ihre Fahrt fortgesetzt. Am Tretroller des Jungen entstand ein Sachschaden von circa 100 Euro. Die Polizei in Heusenstamm sucht nun Zeugen des Unfalls und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 06104 6908-0 zu melden.

Beim Rückwärtsfahren Auto touchiert: Polizei hat erste Hinweise – Rodgau/Dudenhofen

(fg) Nach einer Unfallflucht, die sich am Freitagmorgen gegen 7.30 Uhr in der Nieuwpoorter Straße in Höhe der Hausnummer 12 ereignet hatte, liegen der Polizei erste Hinweise zur Unfallverursacherin vor. Demnach habe eine 40 bis 50 Jahre alte Frau mit blondem sowie gelocktem Haar und einer Größe von etwa 1,75 Metern in einem weißen Land Rover beim Rückwärtsfahren einen grünen Opel Corsa beschädigt. Ohne sich um den Schaden am Fahrzeugheck zu kümmern sei die mit einer beigen Jacke bekleidete Unbekannte davongefahren. Der am Opel entstandene Schaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe bitten unter der Rufnummer 06183 91155-0 um Zeugenhinweise.

Parkrempler: weißer Mercedes beschädigt – Großkrotzenburg

(cb) Ein weißer Mercedes wurde am Freitag, zwischen 8.30 und 8.40 Uhr, auf dem Parkplatz des Lebensmittelmarktes in der Schulstraße (einstellige Hausnummern) beschädigt. Ersten Erkenntnissen nach hat ein unbekannter Unfallverursacher den Mercedes vermutlich beim Ein- oder Ausparken im Bereich der rechten vorderen Fahrzeugseite beschädigt. Bei dem Parkrempler entstand ein Schaden von schätzungsweise 3.000 Euro. Die Polizeibeamten der Unfallfluchtgruppe sucht nun Zeugen und bittet diese, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

Bereich Main-Kinzig

Einbrecher nahmen Tresor mit – Hanau/Steinheim

(fg) Unbekannte waren am Wochenende in einem Einfamilienhaus im Lämmerspieler Weg zugange und entwendeten einen Tresor. Zwischen Samstagmorgen, 2 Uhr und Sonntagmorgen, 3 Uhr, hebelten die Eindringlinge ein Fenster des Hauses (einstellige Hausnummern) auf und kletterten durch dieses ins Innere. Nachdem sie die Räumlichkeiten durchsucht hatten, flohen sie mit ihrer Beute. Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen und bittet diese, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Zeugensuche nach Fahrzeugbrand – Nidderau/Heldenbergen

(jm) Polizei und Feuerwehr rückten am frühen Samstagmorgen zu einem Fahrzeugbrand in der Büdinger Straße aus. Gegen 4.50 Uhr meldete ein Passant, dass ein abgestellter 3er BMW im Bereich der 20er-Hausnummern brennen würde. Die Feuerwehr löschte den Brand und konnte dadurch einen Vollbrand des Fahrzeugs verhindern. Der Schaden wird auf etwa 10.000 Euro beziffert. Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen und kann Brandstiftung derzeit nicht ausschließen. Sie bitten Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, sich auf der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.