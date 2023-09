Main-Taunus: Die Polizei-News

Betrunken um sich geschlagen,

Kelkheim, Fischbach, Rathausplatz, Samstag, 23.09.2023, 01:20 Uhr

(he)Am frühen Samstagmorgen kam es auf der Kerb in Fischbach zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 25-Jährigen und Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes bzw. des Ordnungsamtes. Alle drei Beteiligten wurden leichtverletzt. Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge wurde der 25-Jährige nach einem Streit des Festzeltes und des Festplatzes verwiesen. Nachdem er diesem kurz nachgekommen war, kehrte er zurück und griff die zwei Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes bzw. des Ordnungsamtes mit Faustschlägen an. Daraufhin wurde der Angreifer zu Boden gebracht und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 25-Jährigen einen Wert von weit über 2 Promille. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann vor Ort entlassen und in die Obhut von Bekannten übergeben.

11-Jähriger von Jugendlichem verletzt und Handy gestohlen, Hofheim, Frankfurter Straße, Freitag, 22.09.2023, 17:30 Uhr

(he)Am Freitag kam es gegen 17:30 Uhr in Hofheim auf dem Basketballfeld Drachenwiese zu einem Streit zwischen einem 11-Jährigen und einem mutmaßlichen Jugendlichen, in dessen Verlauf der Täter den 11-Jährigen zu Boden warf und dabei verletzte. Den Angaben des 11-Jährigen und dessen Begleitern zufolge, sei er gegen 17:30 Uhr auf der Drachenwiese angekommen und habe mitbekommen, wie ein Freund mit dem späteren Täter einen Streit hatte. Diesen habe er schlichten wollen und auf den älteren Jungen eingeredet. Dieser habe ihn daraufhin gepackt und zu Boden geschleudert. Nachdem er nun noch das Handy des 11-Jährigen an sich genommen habe, sei der Täter mit seiner Beute auf einem schwarzen Fahrrad mit blaugrüner Schrift in Richtung Leipziger Straße geflüchtet. Beschreibung: Circa 1,80 Meter, 15-16 Jahre, muskulös, blonde Locken, schwarz-weißes Hemd, deutsch. Die Polizei in Hofheim bittet unter der Rufnummer (06192) 2079-0 um Hinweise.

Einbruch und versuchter Diebstahl aus Bürogebäude, Eschborn, Unterortsstraße, Sonntag, 24.09.2023, 04:20 Uhr

(my)In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in der Unterortstraße in Eschborn gegen 04:20 Uhr zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl. Die bislang unbekannten Täter gelangten über ein Fenster im Erdgeschoss in das Innere des Gebäudes, brachen zudem gewaltsam eine Tür in den Räumlichkeiten auf und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Als die uniformierte Streife am Tatobjekt eintraf, flüchteten die Täter in Richtung Westerbachstraße. Während der Flucht verloren die Einbrecher das Diebesgut, welches aus diversen elektronischen Geräten bestand. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf etwa 500 Euro. Bei einem der Täter soll es sich um eine etwa 1,70 m große, männliche Person mit schmaler Statur und dunkler Kleidung gehandelt haben. Die zweite Person habe ähnliche körperliche Merkmale, trug jedoch während der Tat einen orangenen Kapuzenpullover und hatte einen schwarzen Rucksack bei sich. Die Kriminalpolizei des Main-Taunus-Kreises erbittet Hinweise unter der (06192) – 20179 0.

Einbruch in Einzimmerappartement,

Eschborn, Paulstraße, Samstag, 23.09.2023, 20:00 Uhr bis Sonntag, 24.09.2023, 06:30 Uhr

(my)In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in der Paulstraße in Eschborn zu einem Einbruch in ein Einzimmerappartement. Unbekannte Täter öffneten auf bislang unbekannte Art und Weise ein Fenster und gelangten so in das Innere der Wohnung. Die Einbrecher durchsuchten das Appartement und öffneten hierfür diverse Schubladen und Schränke. Anschließend entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Über mögliches Diebesgut kann nach jetzigem Ermittlungsstand noch keine Aussage getätigt werden. Der Sachschaden an dem Fenster und Teilen des Mobiliars beläuft sich auf etwas mehr als 500 Euro. Die Kriminalpolizei des Main-Taunus-Kreises erbittet Hinweise unter der (06192) – 20179 0.

Einbruch in Pizzeria,

Marxheim, Rheingaustraße, Samstag, 23.09.2023, 22:45 Uhr bis Sonntag, 24.09.2023, 10:30 Uhr

(my)In der Nacht zum Sonntag wurde in eine Pizzeria in der Marxheimer Rheingaustraße eingebrochen. Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum von 22:45 Uhr bis 10:30 Uhr Zugang zum Gastraum, indem sie die Glasscheibe der Eingangstür mit einem Stein eingeworfen hatten. Die Einbrecher durchsuchten die Pizzeria und entwendeten hierbei zwei Geldbörsen und den Inhalt der Kassenlade. Zudem beschädigten die Täter zwei Geldspielautomaten durch gewaltsames Entnehmen der Geldkassette. Anschließend entfernten sich die Einbrecher in unbekannte Fluchtrichtung. Der Sachschaden sowie der Wert der Beute belaufen sich auf insgesamt mehr als 3.200 Euro. Die Kriminalpolizei des Main-Taunus-Kreises erbittet Hinweise unter der (06192) – 20179 0.

Diebespärchen bestiehlt Seniorin,

Eppstein, Staufenstraße, Samstag, 23.09.2023, 12:10 Uhr

(he)Am Samstagmittag kam es in Eppstein auf dem Parkplatz eines in der Staufenstraße gelegenen Lebensmittelmarktes zu einem Diebstahl zum Nachteil einer 82-jährigen Seniorin, bei dem dieser die Handtasche samt Geldbörse, Personaldokumenten, Bargeld und weiteren persönlichen Gegenständen entwendet wurde. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge beobachteten der Täter sowie die Täterin gegen 12:10 Uhr die Seniorin bei ihrem Einkauf und auch anschließend beim Verlassen des Einkaufs. Als das Opfer dann nach dem Einladen ihren Einkaufswagen wieder zum Abstellplatz zurückbrachte, öffnete das Pärchen den Kofferraum und stahl die darin abgelegte Handtasche. Anschließend flüchtete das Duo. Es entstand ein Gesamtschaden von mehreren hundert Euro. Beschreibung Täter: Circa 20-25 Jahre, kräftig, blaue Jeans, beiges Langarmhemd, schwarze Sneaker mit roter Sohle, schwarze Umhängetasche, dunkle Basecap mit weißer Applikation. Beschreibung Täterin: Circa 20-25 Jahre, kräftig, schwarze, längere Haare, graues langärmeliges Kleid, weiß, pinke Sneakers, brauner Schal. Die Polizei rät, auch wenn Sie sich nur kurzzeitig von ihrem Pkw wegbewegen, diesen immer zu verschließen. Immer wieder lauern Diebe auf Supermarktparkplätzen und warten auf ihre Chance! Die Polizei in Kelkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (06195) 6749-0 um Hinweise.

Unfallbeteiligter ohne Führerschein,

Hochheim, Bundesautobahn 3, Sonntag, 24.09.2023, 09:50 Uhr

(wie) Bei einem Verkehrsunfall auf der A 3 bei Hochheim fiel der Autobahnpolizei am Sonntagvormittag ein Fahrer ohne Führerschein auf. Eine 23-Jährige war bei einem Fahrstreifenwechsel im Wiesbadener Kreuz der A 3 mit ihrem VW auf der Parallelfahrbahn gegen den Anhänger eines VW Crafters gestoßen, der von einem 34-Jährigen gefahren wurde. Bei der Unfallaufnahme des Schadens in Höhe von circa 2.600 EUR fiel den Beamten auf, dass der Fahrer des Kleintransporters mit einem Fahrverbot belegt war und somit nicht am Steuer hätte sitzen dürfen. Daher unterbunden die Polizisten die Weiterfahrt und ermitteln nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 34-Jährigen.