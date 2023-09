Wiesbaden: Die Polizei-News

Mülltonne durch Feuer zerstört,

Wiesbaden-Bierstadt, Wittenberger Straße, Montag, 25.09.2023, 00:30 Uhr

(he)In der vergangenen Nacht brannte in der Wittenberger Straße in Bierstadt

eine Mülltonne nieder, wodurch ein Sachschaden von circa 1.000 Euro entstand.

Der Brand wurde gegen 00:30 Uhr gemeldet. Da die Mülltonne noch unter der dafür

vorgesehenen Überdachung stand, wurde diese durch das Feuer ebenfalls in

Mitleidenschaft gezogen. Die Brandursache ist nicht bekannt, ein vorsätzliches

Entzünden kann jedoch nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen hat die

Wiesbadener Kriminalpolizei übernommen und bittet unter der Rufnummer (0611)

345-0 um Hinweise.

Ladendieb kommt zum Tatort zurück,

Wiesbaden, Dotzheimer Straße, Freitag, 22.09.2023, 16:30 Uhr

(he)Am Freitagnachmittag kam ein Ladendieb, welcher zunächst unter Anwendung von

Gewalt die Flucht ergriffen hatte, wieder zum Ort des Diebstahls zurück. Er

hatte seine Geldbörse samt Ausweis verloren. Gegen 16:30 Uhr ertappte ein

Mitarbeiter der Haussicherheit zwei Ladendiebe in einem Drogeriemarkt in der

Dotzheimer Straße. Als er diese zur Rede stellte, schlugen sie nach ihm und

stießen ihn zu Boden. Anschließend flüchteten die beiden (zunächst) Unbekannten.

Kurze Zeit später bemerkte einer der Diebe wohl, dass er auf der Flucht seine

Geldbörse mit Personaldokumenten verloren hatte und kehrte, ohne Diebesgut, zum

Tatort zurück. Hier verblieb er auch bis zum Eintreffen der Polizei. Der

40-Jährige wurde zunächst durchsucht. Anschließend wurde der Mann auf ein

Polizeirevier gebracht. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen konnte er

das Revier wieder verlassen; mit seiner Geldbörse. Er muss sich nun wegen

räuberischen Diebstahls verantworten.

Versuchter Einbruch in Reihenhaus,

Kostheim, Im Sampel, Freitag, 22.09.2023, 18:20 Uhr bis 21:30 Uhr

(he)Am Freitagabend kam es in Kostheim in der Straße „Im Sampel“ zu einem

versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus, bei dem ein Sachschaden von mehreren

hundert Euro entstand. Zwischen 18:20 Uhr und 21:30 Uhr versuchten unbekannte

Täter ein Fenster gewaltsam zu öffnen. Als dies misslang, flüchteten der oder

die Täter, ohne in die Innenräume eingedrungen zu sein. Die Kriminalpolizei hat

die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-0 um

Hinweise.

Mehrere Einbrüche in Wiesbaden,

Wiesbaden, Thomaestraße, Bülowstraße, Kleine Frankfurter Straße,

Feststellungszeitpunkt: bis Sonntag, 24.09.2023

(he)Im Verlauf des vergangenen Wochenendes kam es in Wiesbaden zu mehreren

Einbrüchen; teilweise scheiterten die Täter beim Eindringen in das Innere der

Tatobjekte. Es entstand ein Gesamtschaden von mehreren tausend Euro. In der

Thomaestraße drangen die Täter am Freitag zwischen 19:00 Uhr und 21:30 Uhr durch

ein Fenster gewaltsam in eine Erdgeschosswohnung ein und durchsuchten diese.

Ohne Diebesgut flüchteten die oder der Täter, verursachten jedoch Sachschaden

innerhalb der Wohnung. In der Bülowstraße betraten die Täter das Treppenhaus

eines Mehrfamilienhauses, gelangten so in das Dachgeschoss und öffneten dort

gewaltsam eine Wohnungstür. In diesem Fall wurde Bargeld aus der Wohnung

entwendet. In der Kleinen Frankfurter Straße gelangten Einbrecher durch eine

offene Toreinfahrt auf das betroffene Gelände, schoben hier einen Rollladen nach

oben und stiegen gewaltsam in eine Erdgeschosswohnung ein. Diese wurde

durchsucht und ebenfalls Bargeld gestohlen. Die Kriminalpolizei hat die

Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise.

Hochwertige Fahrräder aus Garagen entwendet, Dotzheim, Carl-Bender-Straße,

Juister Straße, Freitag, 22.09.2023, 17:00 Uhr bis Samstag, 23.09.2023, 08:30

Uhr

(he)Am Samstagmorgen wurde der Polizei mitgeteilt, dass es in zwei Fällen zu

Diebstählen von hochwertigen E-Bikes gekommen war, bei denen ein Gesamtschaden

von über 15.000 Euro entstand. In der Carl-Bender-Straße gelangten der oder die

Täter auf unbekannte Art und Weise in die Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses

und öffneten dort mit Gewalt ein Garagentor. Hinter dem Tor standen zwei

hochwertige Fahrräder im Gesamtwert von circa 8.500 Euro. An dem gewaltsam

geöffneten Garagentor entstand ein Sachschaden von circa 5.000 Euro. In der

Juister Straße wurde ein Pedelec der Marke Kalkhoff, ebenfalls aus einer

Tiefgarage, entwendet. Dieses hatte einen Wert von über 2.700 Euro. Die Taten

geschahen im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen.

Täterhinweise liegen in beiden Fällen nicht vor. Das 4. Polizeirevier hat die

Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-2440 um

Hinweise.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Kellereinbrüche in Mehrfamilienhaus,

65343 Eltville, Freienbornstraße, Montag, 18.09.2023, 10:00 Uhr bis Samstag,

23.09.2023, 14:45 Uhr Samstag, 23.09.2023, 23:00 Uhr bis Sonntag, 24.09.2023,

09:30 Uhr

(jg) Am vergangenen Wochenende wurde aus den Kellerräumen zweier

Mehrfamilienhäuser in der Freienbornstraße in Eltville mehrere Wertgegenstände

gestohlen. Der oder die Täter verschafften sich Zugang zu den Verschlägen des

Hauses und brachen mittels eines Bolzenschneiders die Vorhängeschlösser

gewaltsam auf. Anschließend entwendeten sie einen Elektroroller sowie diverse

Ladegeräte und einen Picknickrucksack. Darüber hinaus durchsuchten die Täter ein

unverschlossenes Fahrzeug, welches in der Garage stand. Eine im Wagen

aufgefundene Sporttasche wurde zurückgelassen. Der entstandene Sachschaden wird

auf 50 EUR geschätzt. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf circa 700 EUR.

Dies war nicht der einzige Kellereinbruch in den vergangenen Tagen. Wie am

Samstag bekannt wurde, ist in der Tatzeit vom vergangenen Montag, den

18.09.2023, bis Samstag, den 23.09.2023, wenige Hausnummern weiter in gleicher

Straße ebenfalls eingebrochen worden. Der oder die Täter gingen auf ähnliche

Weise vor und brachen mehrere Kellerverschläge des Mehrfamilienhauses gewaltsam

auf. Über das Diebesgut ist dort bisher nichts bekannt. Zeuginnen und Zeugen

werden gebeten sich unter der Telefonnummer (06123)- 9090-15 bei der

Polizeistation in Eltville zu melden.

Trunkenheitsfahrt mit Verkehrsunfallflucht geklärt, 65399 Kiedrich,

Weinbergblick, Sonntag, 24.09.2023 18:00 Uhr bis 23:30 Uhr

(jg)In den späten Sonntagabendstunden des 24.09.2023 konnte eine

Verkehrsunfallflucht mit Trunkenheit erfolgreich aufgeklärt werden. Eine

Geschädigter meldete sich gegen 23:30 Uhr bei der Polizeistation Eltville und

gab an, dass sein Fahrzeug eine frische Beschädigung aufweisen würde. An der

Anschrift konnte die eingesetzten Streifenbesatzung ein weiteres, frisch

beschädigtes Fahrzeug feststellen. Nach der Unfallaufnahme und Absuche der

Umgebung konnte das verursachende Fahrzeug mit frischen Unfallspuren aufgefunden

werden. Die Beamten ermittelten den Fahrer des Wagens und befragten ihn zu dem

Schaden. Da der Mann deutlich nach Alkohol roch, wurde er für eine Blutentnahme

mit zur Polizeistation genommen. Der entstandene Schaden an den Fahrzeugen kann

noch nicht abschließend beziffert werden.