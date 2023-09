Bergstrasse

Heppenheim: Auf der Fahrt zu Schule-Mangelnde Kindersicherung im Auto/7 Anzeigen in 15 Minuten

Heppenheim (ots) – Am Montag (25.09.) führten zwei Streifen der Polizeistation

Heppenheim, in Zusammenarbeit mit den beiden „Schutzfrauen vor Ort“, an der

Einmündung Eichendorffstraße/ Mainzer Straße Schulwegkontrollen durch.

Zielrichtung der Kontrollaktion war ein Augenmerk auf die Sicherung von Kindern,

welche durch ihre Eltern zur Schule gefahren wurden. In der Zeit von 07.45 Uhr

bis 08.00 Uhr wurden 15 Fahrzeuge kontrolliert und die ordnungsgemäße Sicherung

der Kinder überprüft. Bei sieben Fahrzeugen musste diese beanstandet werden. Es

wurden Anzeigen gefertigt, weil die Kinder nicht vorschriftsmäßig gesichert

waren. Zehn Kinder saßen zudem nicht auf einem Kindersitz, obwohl sie die

Mindestgröße von 1,50 Meter oder das Mindestalter von 12 Jahren noch nicht

erreicht hatten.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Beförderung von

Kindern, auch nur auf kurzen Strecken oder bei vermeintlich niedrigen

Geschwindigkeiten, Ohne entsprechende Sicherung, erhebliche Gefahren birgt. Bei

Unfällen oder abrupten Bremsmanövern besteht für nicht ordnungsgemäß gesicherte

Kinder ein erhebliches Verletzungsrisiko, welches allein durch das Anlegen eines

Gurts in Verbindung mit einem Kindersitz auf ein Minimum verringert werden kann.

Die Polizeistation Heppenheim wird auch weiterhin Kontrollen auf den Schulwegen

durchführen, um nachhaltig Sicherheit für die Kleinsten zu schaffen.

Lorsch: Kabeldiebe auf Firmengelände/Hoher Schaden

Lorsch (ots) – Ein Firmengelände in der Industriestraße geriet in der Zeit

zwischen Sonntagvormittag (24.09.) und der Nacht zum Montag (25.09.) in das

Visier von Kabeldieben. Die Täter verschafften sich unberechtigt Zugang auf das

Gelände und verluden anschließend mehrere Kabeltrommeln mit Kupferkabel und

weiteres Kupfer auf einen von den Kriminellen mitgebrachten Lastwagen. Sie

suchten anschließend mit der Beute unerkannt das Weite. Der Schaden beläuft sich

nach ersten Schätzungen auf mehrere zehntausend Euro.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben

kann, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Heppenheim unter der

Rufnummer 06252/7060 zu melden.

Bürstadt: Motorradfahrer mit 88 „Sachen“ zu viel auf dem Tacho

Bürstadt (ots) – )Einen 35 Jahre alten Motorradfahrer stoppten zivile

Verkehrsfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen am Freitagnachmittag (22.09.)

auf der Bundesstraße 44. Den Streckenabschnitt, auf dem maximal 100 km/h

zulässig sind, passierte der 35-Jährige mit 188 Stundenkilometern.

Den Mann erwarten nun zwei Punkte in Flensburg, 700 Euro Bußgeld und ein

dreimonatiges Fahrverbot.

Viernheim: Einbruch in Einfamilienhaus/Zeugen gesucht

Viernheim (ots) – Nachdem bislang Unbekannte in ein Einfamilienhaus „Am

Kapellenberg“ eingebrochen sind, sucht die Polizei nach Zeugen.

Ersten Ermittlungen zufolge machten sie sich die Kriminellen in der Zeit

zwischen Samstag (23.09.), 16.00 Uhr und Sonntag (24.09.), 17.30 Uhr, an der

Terrassentür zu schaffen. Schließlich gelangten sie ins Innere des Hauses. Dort

entwendeten sie Schmuck und flüchteten im Anschluss unerkannt.

Wer in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder andere

sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, Kontakt mit den Ermittlerinnen

und Ermittlern der Kriminalpolizei (K 21/22) in Heppenheim unter der Rufnummer

06252/7060 aufzunehmen.

Pfungstadt: Zeugen nach versuchtem Wohnungseinbruch gesucht

Pfungstadt (ots) – Am späten Freitagabend (22.9.)haben zwei noch unbekannte

Männer offenbar versucht, in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der

Mühlbergstraße zu gelangen. Ihr kriminelles Vorhaben, die Tür gegen 20.45 Uhr

aufzuhebeln, missglückte glücklicherweise und die Unbekannten ergriffen die

Flucht. Dabei konnten sie von Zeugen beobachtet werden und wurden als etwa 20

bis 30 Jahre alt beschrieben. Einer der Flüchtenden war etwa 1,70 bis 1,80 Meter

groß und von „dicker“ Statur. Er trug ein grünes oder türkisfarbenes

Langarmshirt. Sein Begleiter wurde auf eine Größe zwischen 1,80 bis 1,90 Meter

geschätzt und als „schlank“ beschrieben. Zum Zeitpunkt des Geschehens war er mit

einem blauen T-Shirt bekleidet. Als auffällig wurde seine „Halbglatze mit kurzen

Haaren“ und sein Schnurrbart wahrgenommen. Bei ihrem Einbruchsversuch

verursachten sie einen geschätzten Schaden in Höhe mehrerer Hundert Euro. Das

Kommissariat 21/22 ermittelt in diesem Fall und nimmt unter der Rufnummer

06151/9690 weitere sachdienliche Hinweise entgegen.

Darmstadt

Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl im Hauptbahnhof Darmstadt

Im Hauptbahnhof Darmstadt haben Beamte der Bundespolizei am

Samstag einen 51-jährigen Mann aus Roßdorf verhaftet, den das Amtsgericht

Darmstadt mit einem Haftbefehl suchte. Bei einer Routinekontrolle im

Hauptbahnhof hatten die Beamten festgestellt, dass der Mann wegen Diebstahls

gesucht wird. Nach seiner Verhaftung wurde er zur Wache gebracht, von wo er ins

Polizeigewahrsam eingeliefert wurde.

Darmstadt: Handyshop heimgesucht Täter lassen Mobiltelefone mitgehen

Am frühen Montagmorgen (25.9.) hatten es Kriminelle auf einen Handyladen in der Ernst-Ludwig-Straße abgesehen. Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sie sich gegen 5.15 Uhr gewaltsam Zugang zu dem Verkaufsraum, ließen dort mehrere Mobiltelefone mitgehen und flüchteten mit ihrer Beute. Eine nach Alarmierung der Polizei umgehend eingeleitete Fahndung verlief bislang ohne Erfolg. Nach aktuellen Schätzungen beläuft sich der Gesamtschaden auf mehr als 9000 Euro. Das Kommissariat 21/22 ermittelt in diesem Fall des besonders schweren Diebstahls. Sachdienliche Hinweise werden an die Beamten unter der Rufnummer 06151/9690 erbeten.

Darmstadt-Dieburg

Weiterstadt-Gräfenhausen: Einbruch in Autobahnraststätte/Wer hat etwas bemerkt?

Weiterstadt (ots) – Das Gebäude der Rastanlage Gräfenhausen-West an der A 5,

geriet in der Nacht zum Montag (25.09.), gegen 3.00 Uhr, in das Visier von

Kriminellen. Die Täter hebelten zunächst eine Außentür auf und verschafften sich

so Zugang in die Räumlichkeiten. Dort brachen die ungebetenen Besucher einen

Spielautomaten auf und entwendeten das darin befindliche Münzgeld.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten,

sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizeiautobahnstation Südhessen unter der

Rufnummer 06151/8756-0 zu melden.

Griesheim/Wolfskehlen: Ermittlungen wegen riskanten Überholmanövern/Polizei sucht Betroffene und Zeugen

Am Samstagnachmittag (23.09.), gegen 16.40 Uhr, soll es auf der Bundesstraße 26 zwischen Griesheim und Wolfskehlen zu mehreren riskanten Überholmanövern durch den Fahrer eines blauen Opel Corsa gekommen sein. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 32-jährige Wagenlenker mehrfach im Überholverbot überholt und hierbei den Gegenverkehr zum Abbremsen genötigt haben.

Die Polizei ermittelt nun wegen Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und sucht Betroffene und Zeugen des Vorfalls. Insbesondere überholte Verkehrsteilnehmer und Fahrer, die dem Corsa entgegenkamen, werden gebeten, sich bei der Polizei in Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152/1750 zu melden.

Groß-Bieberau: Mehrere Autos beschädigt / Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

Groß-Bieberau (ots) – Am Freitagabend (22.9.) hatten noch unbekannte Vandalen

offenbar nichts Gutes im Sinn, als sie im Bereich der Lichtenbergstraße und „Am

Haslochberg“ mindestens vier Autos durch das Abtreten der Außenspiegel

beschädigten. Der Gesamtschaden wird bislang auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Das Kommissariat 41 ermittelt wegen des Verdachst der Sachbeschädigung und nimmt

Hinweise von Zeugen, die sachdienliche Beobachtungen machen konnten, entgegen

(Rufnummer 06154/63300).

Mühltal/ Nieder-Beerbach: Ungebetener Gast in Wohnung lässt Geld mitgehen

Mühltal (ots) – Zwischen Freitagabend (22.9.)und Montagmorgen (25.9.) hat sich

ein ungebetener Besucher gewaltsam Zugang zu der Wohnung eines

Mehrfamilienhauses in der Untergasse verschafft und aus den Räumen Geld

entwendet. Der von ihm verursachte Schaden wird derzeit auf mehr als 1000 Euro

beziffert. Das Kommissariat 21/ 22 ermittelt und nimmt unter der Rufnummer

06151/9690 sachdienliche Hinweise zu dem noch unbekannten Täter entgegen.

Babenhausen: Versuchter Einbruch in Vereinsheim

Babenhausen (ots) – Im Zusammenhang mit dem versuchten Einbruch in ein

Vereinsheim in der Aschaffenburger Straße hat das Kommissariat 41 die weiteren

Ermittlungen übernommen. Nach ersten Erkenntnissen hatten noch unbekannte Täter

zwischen Freitagnachmittag (22.9.) und Samstag (23.9.) versucht, sich gewaltsam

Zugang zu dem Gebäude zu verschaffen. Am Samstagnachmittag gegen 13 Uhr wurden

ihre Spuren bemerkt und die Polizei informiert. Die Beamten haben ein Verfahren

eingeleitet und die Ermittler in Dieburg nehmen alle in diesem Zusammenhang

stehenden sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06071/96560 entgegen.

Unerlaubtes Entfernen von der Unfallörtlichkeit – Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Am Freitag, den 22.09.2023 gegen 16:18 Uhr ereignete sich auf

der B3/Virchowstraße ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Hierbei

entfernte sich ein heller Kleinwagen, besetzt mit einer Frau von dem Unfallort

ohne einen Personalienaustausch zu gewährleisten. An dem flüchtigen Kleinwagen

entstand, aufgrund des Zusammenpralls, ein leichter Schaden im Bereich der

Heckstoßstange. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 5000 Euro, zwei

Personen wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Zeugen, die Angaben zum

Unfallhergang oder zu der unfallbeteiligten Frau machen können, werden gebeten

sich unter der Tel.: 06151-969-41310 bei dem 3. Polizeirevier Darmstadt zu

melden.

Gross-Gerau

Raunheim/Kelsterbach: Zwei Osteuropäer zu schnell auf der A 3/Über 2000 Euro fällig

Zwei osteuropäische Autofahrer kommen ihre Geschwindigkeitsüberschreitungen nun teuer zu stehen. Zunächst stoppten zivile Verkehrsfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen am Samstagmittag (23.09.), gegen 12.00 Uhr, einen 53 Jahre alten Wagenlenker auf der A 3 bei Kelsterbach. Mit seinem Volvo mit Anhänger überschritt er die zulässige Höchstgeschwindigkeit um 44 Stundenkilometer. Die Ordnungshüter behielten daraufhin eine Sicherheitsleistung von knapp 1000 Euro ein.

Wenig später, um kurz nach 13.00 Uhr, kontrollierten die Beamten dann einen weiteren Fahrer aus Osteuropa auf der A 3 bei Raunheim. Er war auch mit Anhänger unterwegs. Bei ihm registrierten sie eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 55 km/h. Der 50-Jährige musste rund 1200 Euro als Sicherheit hinterlegen, weil er ebenfalls keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat.

Stockstadt: Hochwertige Pedelecs aus Lagerhalle entwendet/Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Auf eine Lagerhalle im Sangenweg hatten es Kriminelle in der Nacht zum Sonntag (24.09.), gegen 1.30 Uhr, abgesehen. Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sie sich zunächst gewaltsam Zugang zur Halle und entwendeten sechs Lastenpedelecs sowie Akkus. Nach derzeitigem Stand transportierten sie die Räder mit einem Fahrzeug ab. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro.

Das Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim ermittelt in diesem Fall des besonders schweren Diebstahls. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten konnten, werden gebeten, sich bei den Ermittlern zu melden (Rufnummer 06142/6960).

Odenwaldkreis