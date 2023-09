Elmstein – Am 03.10.23 findet zum nunmehr zum 17. Mal das Herbst-Fest in altgewohnter Weise in der Weihersbergstraße statt.

Ab 11:30 Uhr gibt es Spießbraten, Haxen und Flammkuchen, umrahmt von neuem Wein (Rot und Weiß), Bier, alkoholfreie Getränke und natürlich Nachmittags Kaffee und Kuchen.

Die SWG lädt die Bevölkerung herzlich ein.