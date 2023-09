Nächtlicher Einbruch in Supermarkt – Festnahme auf frischer Tat

Speyer (ots) – In der Nacht auf Montag gegen 0:50 Uhr brach ein 27-Jähriger unter massiver Gewaltanwendung in einen Supermarkt in der Else-Krieg-Straße ein und befüllte einen Einkaufswagen mit Lebensmitteln im Wert von ca. 160 Euro. Außerdem entstand Sachschaden in mutmaßlich 4-stelliger Höhe.

Die Polizei wurde über den Einbruch verständigt, sodass unmittelbar entsandte Polizeikräfte den Tatverdächtigen im Laden erblicken und wenig später auf seiner Flucht im Außenbereich des Supermarktes festnehmen konnten. Die Beamten führten bei dem Tatverdächtigen einen Atemalkoholtest durch, der einen Wert von 2,34 Promille ergab.

Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Speyer (ots) – Am Sonntag gegen 17 Uhr befuhr ein 30-jähriger Motorradfahrer die Schifferstadter Straße ortsauswärts, während ihm eine 56-jährige PKW-Fahrerin entgegenkam und nach links auf den Parkplatz eines Supermarktes abbog. Hierbei übersah sie den bevorrechtigten Motorradfahrer und stieß mit diesem zusammen, sodass er nach rechts stürzte.

Infolge des Sturzes zog sich der 30-Jährige mehrere Verletzungen an der rechten Körperseite sowie an der Hand zu, sodass der Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbrachte. Der Gesamtschaden liegt bei ca. 10.000 Euro. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Geschwindigkeitsmessungen der Polizei an mehreren Orten

Speyer (ots) – Am Donnerstag 21.09.2023, und am darauffolgenden Freitag führten Beamte der Polizei Speyer im Rahmen der europaweiten Aktion „Roadpol Speed“ Geschwindigkeitsüberwachungen an mehreren Orten durch.

Die erste Kontrollörtlichkeit in der Straße Im Erlich auf Höhe der Sparkasse suchten die Beamten am Donnerstag zwischen 11:30-12:30 Uhr auf und stellten dort bei geringem Verkehrsaufkommen sieben Überschreitungen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit sowie einen Verstoß gegen die Gurtpflicht fest.

Der Spitzenreiter war mit 42 km/h unterwegs.

Am Freitag zwischen 07:30-08:10 Uhr kontrollierten die Beamten die Geschwindigkeit im Mausbergweg im Zusammenhang mit dem Schulverkehr und kamen hierdurch dem in der Vergangenheit an sie herangetragenen Wunsch mehrerer Eltern nach. Allerdings war das Verkehrsaufkommen an dieser Stelle so hoch, dass ein zügiges Fahren nicht möglich war. Folglich waren auch keine Verstöße zu verzeichnen.

Im Anschluss richteten die Beamten zwischen 08:20-09 Uhr eine Kontrollstelle in der Landauer Straße ein. Auch hier war das Verkehrsaufkommen mäßig.

Insgesamt fünf Verkehrsteilnehmer waren zu schnell, der Spitzenreiter wurde mit 46 km/h gemessen.