Polizei kontaktiert Fahrraddieb telefonisch

Worms (ots) – Am 23.09.2023 gegen 17:45 Uhr, meldete ein 60-jähriger Mann den Diebstahl seines Fahrrades bei der Bundespolizei in Mainz. Er hatte den ca. 2.000 EUR teuren Drahtesel am Mittag in der Haupthalle des Bahnhofes in Worms abgestellt ohne ihn anzuschließen, um kurz in einem Geschäft etwas zu kaufen.

Als er nach wenigen Minuten zurückkam, war sein Rad verschwunden. Die durch die Bundespolizei veranlasste Videoauswertung zeigte wie ein Mann die Bahnhofshalle betrat, das Fahrrad nahm und damit umgehend in den nächsten Zug stieg. Für die Mitfahndung wurden die gefertigten Bilder auch an die umliegenden Polizeidienststellen weitergeleitet.

Ein Polizist der Dienststelle in Worms erkannte den Täter, da dieser dort kurz zuvor „Gast“ gewesen war. Somit war der Dieb zweifelsfrei identifiziert und wurde telefonisch durch die Polizei kontaktiert.

Der 45-jährige Beschuldigte gab die Tat zu und erklärte den Beamten wo sich das Fahrrad befand. So konnte dieses durch die Polizei in weniger als 24 Stunden nach Diebstahl sichergestellt werden. Den Beschuldigten erwartet ein Strafverfahren wegen Diebstahls.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Polizeieinsatz

Worms-Innenstadt (ots) – Am heutigen Mittwoch gegen 15:20 Uhr fand in der Straße „Speyerer Schlag“ ein Polizeieinsatz statt. Der Einsatz war um 16:45 Uhr beendet.

Weitere Informationen können aus ermittlungstaktischer Sicht bislang nicht genannt werden. Es besteht jedoch ausdrücklich seit Abschluss der Maßnahmen vor Ort keine Gefahr für die Bevölkerung.

Kreis Alzey-Worms

Brand eines unbewohnten Nebengebäudes

Mettenheim (ots) – Am Montag 25.09.2023 gegen 04:15 Uhr, kam es zum Brand eines unbewohnten Nebengebäudes in der Hauptstraße. Das Feuer konnte durch Einsatzkräfte der Feuerwehr gelöscht werden. Die Wormser Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur bislang unbekannten Brandursache aufgenommen. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Auffahrunfall unter Alkoholeinfluss

Worms (ots) – Unter Alkoholeinfluss hat ein 27-jähriger Autofahrer am Sonntag einen Auffahrunfall verursacht. Gegen 13:30 Uhr war der Mann in der Rheinstraße unterwegs, als er an einer Ampel hinter dem PKW eines 49-jährigen Wormsers zum Stehen kam. Beim Anfahren fuhr der 27-Jährige auf das Fahrzeug des 49-Jährigen auf.

Durch den Aufprall entstand lediglich geringer Sachschaden. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten die Beamten der Wormser Polizei bei dem 27-Jährigen Anzeichen einer Alkoholisierung wahrnehmen. Ein Test ergab schließlich einen Wert von rund 1,2 Promille.

Dem 27-Jährigen wurde daher eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten.

Fahrbahnteiler geprallt

A 61/A63 Alzey (ots) – Weil er sich offenbar zu spät im Ausfädelungsstreifen einordnete, prallte ein 28-Jähriger am 24.9.2023 gegen 10:30 Uhr am Autobahnkreuz Alzey, in den Fahrbahnteiler. Dabei befuhr der Mann mit seinem PKW die A 61 in Richtung Süden und wollte am Autobahnkreuz Alzey auf die A 63 in Richtung Kaiserslautern wechseln.

Hier ordnete sich der der 28-Jährige zu augenscheinlich spät in die Überleitung ein, touchierte mit der rechten Seite des PKW den dort angebrachten Fahrbahnteiler und eine Warnbake und kam auf dem Seitenstreifen der der Überleitung zu Stehen.

Am PKW entstand Sachschaden über die gesamte rechte Seite, den die Polizei auf ca. 10.000 Euro schätzt. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Quelle: Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim