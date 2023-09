Mann niedergeschlagen – Polizei sucht den Täter

Kaiserslautern (ots) – Ein 84-jähriger Mann rief am späten Sonntagnachmittag die Polizei zu Hilfe. Nach den Angaben des Seniors, saß er um 17:30 Uhr auf einem Sandsteinpoller an der Bushaltestelle „Pfaffbrücke“. Dort kam es zum Disput mit einem wesentlich jüngeren Mann.

Der Streit eskalierte letztendlich dahingehend, dass der Unbekannte dem 84-Jährigen mehrmals ins Gesicht schlug. Dadurch fiel der Senior zu Boden. Durch den Angriff wurde der Mann verletzt. Was Auslöser des Streits war und wer der unbekannte Täter ist, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Die unbekannte Person ist ungefähr 1,60 Meter groß, sprach deutsch und hatte eine dunkle Hautfarbe sowie sehr kurze dunkle Haare. Er war ca. 27 Jahre alt, trug eine blaue Jacke und darunter ein hell-weinrotes Oberteil.

An der Bushaltestelle hatten sich zum Tatzeitpunkt mehrere Augenzeugen des Vorfalls aufgehalten.

Die Polizei Kaiserslautern bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0631-369 2150 |kfa

Vorfahrt missachtet – Unfall verursacht

Kaiserslautern (ots) – Zu einem Verkehrsunfall in der Eisenbahnstraße, wurde am späten Samstagabend eine Polizeistreife hinzugerufen. Eine 59-jährige Autofahrerin fuhr mit ihrem VW Polo auf der Schulstraße. Als die Frau in die Eisenbahnstraße einbog, stieß sie gegen einen VW, der gerade auf der

vorfahrtsberechtigten Straße unterwegs war.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Allerdings entstand an beiden Fahrzeugen ein Schaden im mittleren 4-stelligen Bereich. Beide Autos waren noch fahrbereit und konnten nach der Unfallaufnahme der Polizei, den Unfallort selbstständig verlassen. |kfa

Unfall verursacht und weggefahren

Kaiserslautern (ots) – Wegen einer Verkehrsunfallflucht ermittelt die Polizei in der Pariser Straße. Eine 48-jährige Busfahrerin fuhr am Sonntagnachmittag, um 16:50 Uhr auf der Pariser Straße in Richtung B270. Kurz nach dem Standblitzer wechselte ein Auto auf ihren Fahrstreifen. Nach Angaben der 48-jährigen musste sie dadurch den Omnibus stark abbremsen.

Ein Fahrgast verlor durch den Bremsvorgang das Gleichgewicht und fiel gegen eine Abtrennscheibe, die dadurch zu Bruch ging. Verletzt wurde hierbei niemand.

Zeugen, die das Fahrmanöver beobachtet haben oder Angaben zu dem unbekannten Verkehrsteilnehmer machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631-369 2250 bei der Polizei Kaiserslautern zu melden. |kfa

Beim Einparken Unfall verursacht und weggegangen

Kaiserslautern (ots) – Am Donnerstag 21.09.23 meldete eine 26-jährige Frau der Polizei eine Verkehrsunfallflucht in der Merkurstraße. Nach Ihren Angaben, parkte sie um 10:20 Uhr mit ihrem Opel Zafira auf dem Parkplatz eines Non-Food Discounters. Als die Halterin gerade an ihr Fahrzeug kam, versuchte ein Mann, mit seinem grünen Toyota Corolla neben ihrem Pkw einzuparken.

Hierbei konnte die 26-jährige einen Knall vernehmen. Als sie an ihrem Wagen nachsah, stellte die Frau einen Schaden am Außenspiegel fest. Obwohl sie den Fahrer des Toyotas auf den Schaden ansprach, ging dieser einfach weg.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Tel: 0631-369 2150 bei der Polizei Kaiserslautern zu melden. |kfa

Ruhiger Fußballnachmittag auf dem Betzenberg

Kaiserslautern (ots) – Für die Polizei war es ein weitgehend ruhiger Sonntagnachmittag rund um die Partie des 1. FC Kaiserslautern gegen den FC Hansa Rostock. Die An- und Abreise der insgesamt 40.450 Fans auf dem Betzenberg verlief störungsfrei.

Die Einsatzkräfte hatten wenig Grund zum Einschreiten. Die Verkehrsbeeinträchtigungen waren überschaubar, auch wenn es erwartungsgemäß etwas stockte und die Verkehrsteilnehmer unvermeidbar mehr Zeit einplanen mussten. Vereinzelt kam es zu Körperverletzungsdelikten und Abbrennen von

Pyrotechnik. Darüber hinaus gab es eine Sachbeschädigung, wobei ein parkendes Auto beschädigt wurde. Die Polizei ist mit dem Einsatzverlauf zufrieden. |clm

Kreis Kaiserslautern

Wem gehört das Bike?

Hochspeyer (ots) – Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass die Polizei in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen Fahrraddieb schnappen konnte. Kurz vor halb zwölf wurde den Beamten eine Person am Bahnhof in Hochspeyer gemeldet, die gerade dabei war ein Fahrradschloss zu knacken. Vor dem Bahnhofsgebäude stellte die Polizeistreife schließlich einen Mann fest, der auf die Beschreibung passte, und kontrollierte ihn.

Der 32-Jährige hatte auch ein entsprechendes Fahrrad dabei. Gegen ihn wird jetzt wegen des Verdachts des besonders schweren Fall des Diebstahls ermittelt. Im Anschluss erhielt der Mann einen Platzverweis, welchem er auch nachkam. Das Zweirad stellten die Ordnungshüter sicher.

Die Polizei sucht jetzt den Besitzer des Fahrrads. Wer hatte sein Bike am Samstagabend am Bahnhof in Hochspeyer abgestellt und vermisst es jetzt? Der rechtmäßige Eigentümer wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631-369 2150 bei der Polizei Kaiserslautern zu melden. |kfa