Gaffer wirft Flasche auf Polizeiauto und verletzt unbeteiligten Passanten –

Mannheim (ots) – Am vergangenen Samstag gerieten um kurz vor Mitternacht an der Straßenbahnhaltestelle Neuer Messplatz zwei alkoholisierte Männer in Streit, der in Handgreiflichkeiten mündete. Die Polizei hatte zunächst Mühe die beiden Kontrahenten voneinander zu trennen und nahm beide in Gewahrsam. Eine Gruppe junger Leute beobachtete das Geschehen.

Eine bislang unbekannte Person aus dieser Ansammlung warf eine Glasflasche auf eines der geparkten Polizeiautos. Das Wurfgeschoss prallte vom Dach des Wagens ab und traf einen unbeteiligten 15-Jährigen, der an der Straßenbahnhaltestelle stand, an der Schläfe. Der junge Mann musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Als die Gruppenmitglieder die Folgen ihres Tuns bemerkten, liefen sie davon. Die Höhe des Schadens am Polizeifahrzeug ist bislang noch nicht bekannt.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, unter Tel: 0621-3301-0 zu melden.

Kind rennt auf die Straße und wird von Auto erfasst

Mannheim (ots) – Am vergangenen Samstag lief um kurz nach 20 Uhr ein achtjähriges Mädchen unvermittelt vom Alten Messplatz auf die Dammstraße. Die 36-jährige Fahrerin eines BMWs leitete sofort eine Gefahrenbremsung ein, konnte aber eine Kollision nicht mehr verhindern.

Auch die Mutter war vollkommen überrascht von den Handlungen ihres Kindes.

Die 8-Jährige kam leicht verletzt in ein Krankenhaus.

LKW kollidiert mit Straßenbahn – Nachtrag

Mannheim (ots) – Nach dem Unfall zwischen einem LKW und einer Straßenbahn auf dem Friedrichsring ist die Unfallaufnahme sowie die Bergung des LKWs abgeschlossen. Die Fahrbahn ist nun wieder uneingeschränkt für den Fahrzeugverkehr freigegeben. Auch der Bahnverkehr läuft im Regelbetrieb weiter.

Erstmeldung:

(ots) – Am Montag gegen 07:10 Uhr kollidierte auf dem Friedrichsring ein LKW mit einer Straßenbahn. Ersten Erkenntnissen zufolge wollte der ortsunkundige LKW-Fahrer vom Friedrichsring nach links in die U-Quadrate abbiegen, überfuhr eine rote Ampel und stieß letztlich mit einer heran nahenden Straßenbahn zusammen.

Ein Fahrgast der Bahn wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Bahnverkehr der Linie 7 wird derzeit umgeleitet. Die Unfallaufnahme dauert aktuell noch an.

Diebstähle im Klinikum

Mannheim (ots) – Eine bislang unbekannte Täterschaft entwendete am Sonntag, 24. September 2023 aus zwei Patientenzimmern einer Klinik im Theodor-Kutzer-Ufer Wertgegenstände. Gegen 13.30 Uhr ging die Täterschaft in ein unverschlossenes Patientenzimmer und nahm 25 Euro Bargeld mit, während der 69-jährige Patient abwesend war.

Etwa eine Stunde später wurde aus einem weiteren unverschlossenen Patientenzimmer einem abwesenden 61-jährige Patienten ein Handy gestohlen. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt leitete die Ermittlungen aufgrund der Diebstähle ein.

Mit gefälschtem Identitätsdokument unterwegs

Mannheim-Hauptbahnhof (ots) – In der Nacht auf Sonntag 24.09.2023 hat sich ein 21-Jähriger am Hauptbahnhof mit einem gefälschten Identitätsdokument ausgewiesen. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren. Gegen 03 Uhr kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Mannheimer Hauptbahnhof den albanischen Staatsangehörigen routinemäßig.

Der Mann wies sich mit einem albanischen Reisepass aus, welcher ihn zum Aufenthalt von 90 Tagen innerhalb 180 Tagen im Bundesgebiet berechtigt. Anhand der Einreisestempel ermittelten die Beamten jedoch, dass sich der Tatverdächtige seit mehr als den erlaubten 90 Tagen in Deutschland aufhielt.

Auf die Nachfrage nach einem möglichen Visum, händigte der 21-Jährige ein totalgefälschtes kroatisches Identitätsdokument mit seinen Personalien aus. Die Beamten stellten das Dokument sicher.

Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren unter anderem wegen Urkundenfälschung

und des unerlaubten Aufenthaltes im Bundesgebiet.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe