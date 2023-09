Mutige Frau wird von Dieb geschlagen – Polizei sucht Zeugen

Leimen (ots) – Am Sonntag kam es in den frühen Morgenstunden zu einem Diebstahl in einem Pflegeheim in der Markgrafenstraße. Ein Mann verschaffte sich auf bislang unbekanntem Wege Zutritt in die Büroräumlichkeiten und entwendete daraus die persönlichen Wertgegenstände mehrere Pflegekräfte.

Als der Dieb das Gebäude verließ, konnte er noch von einer 27-Jährigen dabei beobachtet werden. Um kurz vor 21 Uhr am gleichen Tag sah die 27-Jährige den Mann erneut. Sie begegnete ihm zufällig in einer Tankstelle in der St. Ilgener Straße und verständigte sofort die Polizei.

Als der Mann fliehen wollte, ergriff die mutige Frau ihn am Arm. Der Dieb wehrte sich mit mehreren Schlägen und biss der Frau schließlich in das Handgelenk, so dass sie loslassen musste. Sie wurde bei der Attacke leicht verletzt.

Der Täter wird als ungefähr 30 Jahre alt, 170 cm groß und schlank beschrieben. Er hatte schwarze Haare, dunkle Augen, ein markantes, auffälliges Kinn und trug einen weinroten Pullover.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahl und Körperverletzung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Wiesloch, unter der Tel: 06222-5709-0, zu melden.

Körperverletzung auf Kerwe

Hirschberg a.d.Bergstraße (ots) – Am Samstag gegen 22 Uhr gerieten in der Hölderlinstraße mehrere Jugendliche aus noch ungeklärter Ursache in Streit, wonach ein 18- Jähriger sowie ein 19-Jähriger von drei Tätern aus der Gruppe durch Schläge ins Gesicht verletzt wurden.

Mehrere Passanten wurden auf die Auseinandersetzung aufmerksam und konnten die Angreifer von weiteren Attacken abhalten. Anschließend entfernten sich die Täter. Die Ermittlungen zu deren Identität laufen derzeit noch, wobei ein Teil der Täterschaft bereits bekannt ist.

Rucksack aus Auto entwendet – Zeugen gesucht

Hemsbach (ots) – An einem Parkplatz am Seeweg wurde aus einem geparkten Peugeot am Sonntag zwischen 14-19 Uhr ein Rucksack entwendet. Bislang unbekannter Täter verschaffte sich auf bisher nicht bekannte Art und Weise Zugang zum Inneren des verschlossenen PKWs und entwendete einen grauen Rucksack indem sich ein Geldbeutel mit rund 100 Euro Bargeld sowie sämtlichen persönlichen Dokumenten befand, sowie diverse andere persönliche Gegenstände.

Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Weinheim, unter der Telefonnummer 06201-10030, zu melden.

Einbruch in Container einer Waschanlage – Zeugen gesucht

Sinsheim (ots) – Im Zeitraum zwischen Montag 15 Uhr und Sonntag 17.30 Uhr, wurde in zwei Container einer Waschanlage in der Straße ‚In der Au‘ eingebrochen. Die bislang unbekannte Täterschaft drang in die Container ein, indem sie die Schließmechanismen mit einem unbekannten Werkzeug aufhebelte.

Im Inneren der Container machte sich die Täterschaft an den Geldautomaten zu schaffen. Diese waren jedoch geleert, sodass nichts entwendet werden konnte. Ob dennoch ein Diebstahlsschaden entstanden und wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist bislang noch unbekannt.

Zeugen, die Hinweise zu der bislang unbekannten Täterschaft oder dem Tathergang geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Sinsheim zu melden, unter: 07261 6900.

Einbruch in Wohnung – Zeugen gesucht

Schwetzingen (ots) – Zu einem Einbruch kam es in der Nacht von Sonntag auf Montag, zwischen 23-02 Uhr, in der Eisenacher Straße. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich durch eine geöffnete Balkontür Zugang zum Inneren der Wohnung und entwendete einen Geldbeutel sowie zwei Mobiltelefone der Marke „Apple“.

Anschließend verließ er die Örtlichkeit in unbekannte Richtung. Die Höhe des Diebstahlschadens ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwetzingen, unter der Tel: 06202-2880, zu melden.

Schwerer Unfall auf der Autobahn – PM 2

Walldorf/BAB 5 (ots) – Nach derzeitigem Erkenntnisstand fuhr ein Sprinter auf der linken Spur am Stauende auf einen vorausfahrenden VW auf. Durch die Wucht der Kollision wurde dieser auf drei weitere Fahrzeuge geschoben.

Zwei Personen kamen schwer verletzt in ein Krankenhaus. Um kurz nach 14:30 Uhr konnte die Strecke wieder frei gegeben werden.

Erstmeldung:

(ots) – Um kurz nach 12:30 Uhr ereignete sich auf der BAB 5 zwischen der Anschlussstelle Walldorf/ Wiesloch und Raststätte Hardtwald-Ost in Fahrtrichtung Heidelberg ein Auffahrunfall mit 5 beteiligten Fahrzeugen.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein LKW in ein Stauende und schob mehrere Fahrzeuge aufeinander. Bislang wurde eine Person als schwer verletzt gemeldet. Zum Zwecke der Unfallaufnahme musste der linke und rechte Fahrstreifen gesperrt und der Verkehr über den Standstreifen geleitet werden.

Schaustellerfahrzeug beschädigt und geflüchtet – Polizei sucht Zeugen!

Dielheim (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, vermutlich gegen 01 Uhr, in der Hauptstraße. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen geparkten Schaustelleranhänger und flüchtete anschließend von der Unfallstelle ohne seiner Feststellungspflicht nachzukommen.

Der Sachschaden beträgt rund 20.000 Euro. Aufgrund der Beschädigungen ist davon auszugehen, dass es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen LKW oder einen Sprinter handelt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Wiesloch, unter der Telefonnummer 06222-57090, zu melden.

E-Auto und Grillhütte gerieten in Brand – Polizei sucht Zeugen

Steinsfurt (ots) – Aus bislang noch unbekannter Ursache kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag zum Brand eines E-Autos und einer Hütte. Der E-Smart hatte bei einer Grillhütte in der Lerchenneststraße gestanden, als gegen 05 Uhr ein Mann dort Flammen entdeckte.

Nach ersten Erkenntnissen geriet zunächst das Auto in Brand. Das Feuer griff dann auf die Hütte über. Beide brannten vollständig aus. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Die Polizei nahm die Ermittlungen hinsichtlich der genauen Brandursache auf.Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Sinsheim, unter der Telefonnummer 07261-690-0, zu melden.

Zeuge meldete betrunkenen Autofahrer

Walldorf (ots) – Ein Zeuge meldete am Sonntag 24.09.2023 gegen 19.30 Uhr einen augenscheinlich betrunkenen Autofahrer, der von einer Tankstelle in Walldorf auf die Hauptstraße fuhr. Eine Streife des Polizeireviers Wiesloch fand den Beschuldigten in seinem Toyota, als er gerade vor seiner Wohnung parkte.

Beim Aussteigen stellten die Einsatzkräfte einen schwankenden Gang und Alkoholgeruch fest. Ein Atemtest ergab einen Wert von 2 Promille. Daher musste der 63-Jährige den Führerschein und eine Blutprobe abgeben und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Der Autofahrer muss mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.

Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen

Hirschberg an der Bergstraße (ots) – Am Sonntag kurz vor 13 Uhr, kam es auf der BAB 5 zwischen dem Autobahnkreuz Weinheim und der Anschlussstelle Hirschberg zu einem Verkehrsunfall mit 3 beteiligten Pkw. Nach ersten Erkenntnissen befuhr eine 74-jährige Mercedes-Benz-Lenkerin die linke Spur der BAB 5 in Fahrtrichtung Karlsruhe. Eine ebenfalls mit ihrem VW auf der linken Spur fahrende 59-jährige,

musste verkehrsbedingt abbremsen, was durch die Mercedes-Benz-Lenkerin zu spät erkannt wurde und es in der Folge zum Zusammenstoß kam.

Ein weiterer, hinter der Mercedes-Benz-Lenkerin fahrender, 23-jähriger Audi-Lenker versuchte zwar durch ein Ausweichmanöver ein Auffahren zu verhindern, schaffte dies aufgrund der starken Bremsung allerdings nicht und kollidierte mit dem Heck des Mercedes und kam auf dem Standstreifen zum Stehen.

Alle 3 beteiligten Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe musste die Autobahn bis kurz nach 15 Uhr voll gesperrt werden. Insgesamt wurden bei dem Unfall 3 Personen leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 35.000 EUR. Der Verkehrsdienst Mannheim/Verkehrsgruppe Bundesautobahn hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Verkehrsunfall fordert mehrere Verletzte, PM-Nr. 2

Altlußheim (ots) – Am Sonntag gegen 12 Uhr, befuhr eine 41-Jährige mit ihrem VW Polo die Landessstraße 560 in Fahrtrichtung Schwetzingen. Kurz vor der Anschlussstelle Neulußheim fuhr sie aus Unachtsamkeit einem BMW der 3-Reihe auf und schob diesen wiederum auf einen davor wartenden VW Up.

Durch den Zusammenstoß verletzte sich sowohl die 41-Jährige Unfallverursacherin als auch der 48-Jährige Fahrer des BMW und die 58-Jährige Beifahrerin und der 59-Jährige Fahrer des VW Up. Die Beifahrerin des BMW und zwei Kleinkinder blieben glücklicherweise unverletzt.

Die Verletzten wurden allesamt mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

An den beteiligten Pkw entstand geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe 90.000 EUR. Alle drei Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch Fachfirmen abgeschleppt.

Die Landesstraße 560 war im Rahmen der Unfallaufnahme und der anschließenden Bergung der Pkw bis 13:40 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt, was zu Verkehrsbehinderungen in beiden Fahrtrichtungen führte.