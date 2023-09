Auto verliert auf Bundesstraße Vorderreifen

Heidelberg (ots) – Am Samstag um kurz vor 21:30 Uhr löste sich plötzlich das linke Vorderrad eines Fiats, der auf der B 535 von Kirchheim in Richtung Emmertsgrund unterwegs war. Dieses blieb auf der Fahrbahn liegen und stellte ein Hindernis für den nachfolgenden Verkehr dar. Ein BMW und ein Opel konnten nicht mehr rechtzeitig ausweichen, fuhren über das Rad und wurden dadurch an der Front

beschädigt.

Am Fiat entstand ein Schaden von knapp 5.000 Euro und an den anderen Fahrzeugen von insgesamt 3.000 Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand. Es stellte sich heraus, dass die Muttern der anderen Räder am Fiat kaum angezogen waren. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wird davon ausgegangen, dass es sich um ein Versäumnis des 71-jährigen Fahrers handelte.

Bundespolizei sucht Zeugen und Geschädigte

Heidelberg-Hauptbahnhof (ots) – In der Nacht auf Freitag 22.09.2023 ist es am Hauptbahnhof zu einem Diebstahl gekommen. Im Zuge der Videoauswertungen konnten weitere Tathandlungen aufgedeckt werden. Die Bundespolizei sucht nun insbesondere nach einem Geschädigten.

Gegen 03 Uhr entwendete der 29-jährige algerische Staatsangehörige dem am Boden schlafenden Geschädigten in der Haupthalle des Heidelberger Hauptbahnhofs dessen Handy sowie AirPods. Anhand des ausgewerteten Videomaterials konnte festgestellt werden, dass der Tatverdächtige dabei in Begleitung zweier weiterer, bislang unbekannter männlicher Personen war.

Im Zuge polizeiliche Ermittlungen wurde der 29-Jährige schließlich als Tatverdächtiger ermittelt.

Bei der Auswertung des Videomaterials konnte ein weiterer Diebstahl beobachtet werden. Gegen 03:30 Uhr hielt sich der Tatverdächtige zusammen mit einem weiteren Begleiter auf der Bahnsteigbrücke zwischen den Abgängen der Gleise 1 und 2/3 auf. Den dort schlafenden Geschädigten versuchten die beiden mehrfach zu bestehlen.

Dieser Geschädigte wird nun gesucht. Er trug zum Tatzeitpunkt eine schwarze Jacke, eine blaue Jeanshose und dunkle Sportschuhe mit weißer Sohle. Auffällig bei seiner Kleidung war ein schwarz-weißer Schal.

Wir bitten den Gesuchten sowie weitere Geschädigte oder Zeugen, sich mit der sachbearbeitenden Bundespolizeiinspektion Karlsruhe in Verbindung zu setzen. Dies kann telefonisch unter der Rufnummer 0721 – 120160 oder über das Kontaktformular unter www.bundespolizei.de erfolgen.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Unfallverursacher lässt Auto zurück – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg/BAB656 (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntag gegen 07:10 Uhr am Autobahnkreuz Heidelberg. Ein bislang unbekannter Autofahrer befuhr mit seinem Peugeot die BAB656 in Fahrtrichtung Heidelberg als er auf die BAB5 in Richtung Darmstadt wechseln wollte.

Während des Abbiegevorgangs kam das Fahrzeug im Kurvenbereich von der Fahrbahn ab, prallte gegen die Leitplanke und kam anschließend zum Stehen. Der Fahrzeugführer stieg aus und entfernte sich in unbekannte Richtung, sein Auto ließ er an der Unfallstelle zurück. Da der beschädigte PKW nicht mehr fahrbereit war und unter anderem Öl auf der Fahrbahn verteilt war, war die Auffahrt zur BAB5 in Richtung Darmstadt rund eine Stunde gesperrt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verkehrsunfall geben können, werden gebeten sich beim Verkehrsdienst Mannheim, unter Tel: 0621-174-4222, zu melden.

Mann beschädigt mehrere Autos in Rohrbach

Heidelberg (ots) – Am Montag meldete um kurz nach 3 Uhr eine Frau der Polizei einen Mann, welcher in der Karlsruher Straße herumschrie und so die Nachtruhe empfindlich störte. Als eine Streife des Polizeireviers Heidelberg-Süd ihn kurze Zeit später antraf, sah sie, wie der Mann mehrmals gegen einen geparkten PKW trat.

Es zeigte sich, dass der 45-Jährige bereits zwei weitere Auto beschädigt hatte. Er wurde vorläufig festgenommen. Die genauen Hintergründe der Tat werden derzeit noch ermittelt. In diesem Zusammenhang kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Mann noch weitere Fahrzeuge demolierte. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Der 45-Jährige muss sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten.

Verkehrsunfall zwischen Rad und E-Scooter – flüchtiger Radfahrer – Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Am gestrigen Freitagabend, gegen 20:35 Uhr kam es in Heidelberg in der Schwetzinger Straße zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Radfahrers und eines E-Scooters, wobei sich der Radfahrer unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Der involvierte 39-jährige E-Scooter-Fahrer nutze angeblich erstmalig einen solchen Scooter und steuerte diesen aufgrund dessen

auch noch langsam und verhalten.

Auf Höhe der Straße „Im Franzosengewann“ wurde der Mann von einem bislang unbekannten Radfahrer rechts überholt und derart geschnitten, dass er nach einer eingeleiteten Bremsung zu Sturz kam. Bei dem Sturzgeschehen kam es zu Verletzungen, welche auch vor Ort von einem hinzugezogenen Rettungswagen erstversorgt werden mussten.

Bezüglich dem flüchtigen Unfallbeteiligten wurden Ermittlungen aufgenommen.Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen Radfahrer geben können werden gebeten sich bei dem Polizeirevier HD-Süd, unter der Rufnummer: 06221/3418-0, zu melden.