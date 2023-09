Verkehrsunfälle unter Beteiligung von Fahrradfahrern

Karlsruhe (ots) – Am vergangenen Samstag ereigneten sich zwei Verkehrsunfälle, bei denen Personen schwer verletzt wurden. Gegen 07:15 Uhr fuhr ein 40-jähriger Autofahrer in die Kreuzung Ohiostraße Kanalweg ein und übersah hierbei offenbar einen Fahrradfahrer, welcher gerade abbiegen wollte.

In der Folge kollidierten die beiden Fahrzeuge. Hierbei erlitt der 74-jährige Radfahrer schwere Verletzungen. Zur weiteren Versorgung wurde er durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro.

Ein weiterer Verkehrsunfall ereignete sich am Samstagnachmittag. Gegen 16:15 Uhr fuhr ein 53-jähriger Radfahrer auf der Erbprinzenstraße in Richtung Ettlinger Tor Center. Auf Höhe des Friedrichsplatzes überquerte zur gleichen Zeit eine Fußgängerin die Fahrbahn.

Nach derzeitigen Erkenntnissen übersahen sich die beiden Verkehrsteilnehmer wohl gegenseitig. Bei der anschließenden Kollision stürzten der Radfahrer und die Fußgängerin zu Boden. Durch den Sturz erlitt die 44-jährige Passantin schwere Verletzungen, welche in einem Krankenhaus versorgt wurden. Der Fahrradfahrer wurde wohl leicht verletzt.

Einbruch in Reihenhaus

Karlsruhe (ots) – Unbekannte brachen im Zeitraum zwischen Samstag 18:30 Uhr und Sonntag 10:45 Uhr in ein Reihenhaus in Durlach ein. Nach bisherigen polizeilichen Feststellungen hebelten die Täter ein Küchenfenster auf und gelangten so in das Innere des Wohnhauses in der Schlesierstraße.

Innerhalb des Hauses durchsuchten die Einbrecher sämtliche Räume und durchwühlten mehrere Schränke. Der entstandene Diebstahl- und Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

Wer verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht hat, wird

gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter 0721-49070 in Verbindung zu setzen.

Mehrere Kellerabteile in Durlach aufgebrochen – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht auf Sonntag mehrere Kellerabteile in Mehrfamilienhäusern in Karlsruhe-Durlach auf. Bisherigen Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Einbrecher zwischen Samstagabend, 22:00 Uhr und Sonntagmorgen, 09:30 Uhr Zugang zu den miteinander verbundenen Kellergeschossen mehrerer Wohngebäude in der Pfinzstraße.

Dort hebelten die Täter mit einem Werkzeug offenbar dreizehn Kellerabteile auf, durchwühlten diese und nahmen Werkzeuge, Transportbehältnisse, Kleidung sowie eine Elektrokleinstfahrzeug im Gesamtwert von rund 7.000 Euro an sich.

Anwohnern war Samstagabend ein weißer Transporter aufgefallen, welcher im Bereich der Tiefgaragenzufahrt geparkt war. Inwieweit das Fahrzeug mit den Einbrüchen in Verbindung steht, ist derzeit noch Gegenstand der vom Polizeirevier Karlsruhe-Durlach geführten Ermittlungen.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 0721 4907-0 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach in Verbindung zu setzen.

Zugfahrt endet in Haft

Karlsruhe (ots) – Am Freitagabend 22.09.2023 hat eine 49-jährige Frau den Zug ohne gültigen Fahrausweis genutzt. Bei der polizeilichen Kontrolle stellte sich heraus, dass gegen die Frau ein Haftbefehl zu vollstrecken war.

Gegen 20 Uhr nutzte die italienische Staatsangehörige den ICE 375 von Hamburg Altona nach Karlsruhe ohne im Besitz eines gültigen Fahrausweises gewesen zu sein. Bei der Ticketkontrolle durch den Zugbegleiter schloss sich die Tatverdächtige in der Zugtoilette ein. Der Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG alarmierte daraufhin die Bundespolizei am Karlsruher Hauptbahnhof.

Beim Eintreffen des Zuges am Bahnhof, hatte die Frau die Toilette bereits eigenständig verlassen. Die Beamten trafen die 49-Jährige am Bahnsteig an.

Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung der Personalien der Frau stellte sich heraus, dass diese wegen Leistungserschleichung zur Festnahme ausgeschrieben war. Da die Tatverdächtige die Geldstrafe in Höhe von 600 Euro nicht begleichen konnte, wurde sie einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Zudem wurde die Frau von 3 weiteren Behörden zwecks der Ermittlung ihres Aufenthaltes wegen Diebstahls und Leistungserschleichung gesucht. Gegen die 49-Jährige wurde ein erneutes Strafverfahren wegen Leistungserschleichung eingeleitet.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Körperverletzung nach räuberischem Diebstahl in Kaufhaus

Karlsruhe (ots) – Zwei bislang Unbekannte entwendeten am Donnerstagnachmittag mehrere Kleidungsstücke aus einem Kaufhaus in der Kaiserstraße. Bei der anschließenden Flucht verletzten die Täter einen Zeugen. Gegen 15:00 Uhr bemerkten Zeugen, wie zwei Männer in dem Einkaufsgeschäft Kleidungsstücke aus der Warenauslage in einen Stoffbeutel steckten.

Einer der Beiden habe anschließend die Diebesware in einer Umkleidekabine angezogen und wollte anscheinend damit das Geschäft verlassen. Eine Mitarbeiterin bemerkte den Diebstahl und versuchte die Männer am Verlassen des Ladens zu hindern, indem sie einen an seinem Rucksack festhielt. Bei einer nun folgenden Rangelei gelang es dem Mann, sich loszureißen und beide Tatverdächtige rannten davon.

Ein weiterer Angestellter verfolgte die Flüchtenden und konnte einen der Unbekannten in der Zähringerstraße kurzfristig festhalten. Dieser riss sich offenbar los, nahm einen Stuhl und drohte dem Angestellten damit. Bei dem Gerangel verletzte sich der Mitarbeiter leicht und brach daraufhin die weitere Verfolgung ab. Die beiden tatverdächtigen Männer entkamen in Richtung Kronenplatz.

Beschreibung der Tatverdächtigen:

Beide Männer mit südländischem Erscheinungsbild, kurzen schwarzen Haaren und

Dreitagebart.

Dreitagebart. Der Jüngere war ca. 25-30 Jahre, und trug komplett weiße Bekleidung.

Der Ältere war ca. 30-35 Jahre, trug einen schwarzen Pullover mit weißen Streifen und sprach arabisch.

Das Polizeirevier Marktplatz hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Polizei sucht Zeugen nach zwei Raubdelikten

Karlsruhe-Innenstadt und Bahnhof Durlach (ots) – Unbekannte rissen am Samstagabend einem 50-Jährigen in der Karlsruher Innenstadt die Goldketten vom Hals und flüchteten. Kurz darauf raubten vermutlich die gleichen Täter eine 43-jähirge Frau am Durlacher Bahnhof aus und entwendeten dieser ebenfalls eine Kette.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der 50-Jährige gegen 21:55 Uhr an der Haltestelle Kronenplatz aus dem Untergeschoss mit der Rolltreppe nach oben. Hierbei fiel ihm eine Gruppe junger Männer auf, von denen zwei am Ende derRolltreppe auf der Kaiserstraße stehen blieben.

3-4 weitere Männer nahmen offenbar zunächst die Rolltreppe in Richtung der Bahngleise, kehrten dann jedoch um und fuhren wieder nach oben. Als der 50-Jährige sich am Ende der Treppe umdrehte, hatte die Gruppe ihn umstellt. Einer der Tatverdächtigen legte daraufhin seinen Arm um das Tatopfer und riss ihm seine Goldkette vom Hals. Anschließend flüchteten die Angreifer zu den Gleisen.

Den Haupttäter beschrieb der 50-Jährige als etwa 18-19 Jahre alten und rund 162 cm großen Mann mit dunkler Hautfarbe. Er habe kurzes schwarzes Haar gehabt und eine dunkelbraune ärmellose Jacke getragen.

Seine Begleiter seien ebenfalls zwischen 18 und 19 Jahren alt und dunkelhäutig gewesen.

Wenig später wurde eine 43-Jährige am Bahnhof Durlach ebenfalls Opfer eines Raubes. Nach derzeitigem Sachstand stieg die Frau gegen 22:30 Uhr am Bahnhof Durlach aus einer Straßenbahn der Linie S5 aus. Als die Frau durch die Unterführung des Bahnhofs lief, traf sie auf 4 junge Männer. Einer der Tatverdächtigen nährte sich der 43-Jährigen und riss ihr unvermittelt die Kette vom Hals. Im Anschluss rannte die Gruppe in Richtung der Durlacher Allee davon.

Trotz einer umgehend eingeleiteten Fahndung der Polizei konnten die Tatverdächtigen nicht mehr festgestellt werden.

Laut Zeugenangaben habe es sich bei den Tätern um junge Männer mit arabischer Erscheinung gehandelt. Alle hätten dunkle Oberbekleidung getragen, eine Person habe einen Rucksack mit sich geführt.

Die Kriminalpolizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen übernommen und prüft einen möglichen Zusammenhang. Zeugen, die die Taten beobachtet haben oder in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht werden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 666-5555 beim Kriminaldauerdienst zu melden.