Ilbesheim bei Landau (Pfalz) (ots) – Aufgrund der Meldung einer mutmaßlichen Einführung eines Kindes in Ilbesheim, bei welcher ein älterer Mann ein schreiendes Kind in einen PKW gezogen und weggefahren sei, kam es zu einem größer angelegten Einsatz der Polizei Landau. Im Rahmen unmittelbar eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte das Fahrzeug an der Halteranschrift festgestellt werden.

Dort konnte der ältere Mann, das mittlerweile wieder fröhliche Kind und dessen Mutter angetroffen werden. Es stellte sich heraus, dass es sich bei dem vermeintlichen Täter und dem Opfer, tatsächlich um Opa und Enkelin handelte. Die beiden waren unterschiedlicher Auffassung, was die Notwendigkeit des tragen von Schuhen nach dem Spielen angeht, woraus ein kindlicher, lautstark zum Ausdruck gebrachter Zorn entstand.

Da der Opa das Kind kurzerhand schnappte und zur Mutter brachte, vermittelte dies für Umstehende ein dramatisches Bild, was glücklicherweise jedoch schnell entkräftet werden konnte.