Schlangenlinien fahrender Autofahrer auf B9

Germersheim (ots) – Ein aufmerksamer 29-jähriger Autofahrer meldete am Freitagabend ein auffällig fahrendes Fahrzeug vor ihm auf der B9. Zwischen Bellheim und Sondernheim konnte der Fahrer laut dem Anrufer kaum die Fahrspur halten und fuhr starke Schlangenlinien. Kurz darauf konnte der 53-jährige Mann von der Polizei an seinem Haus angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden.

Durch die Beamten wurden weitere Auffälligkeiten, wie eine verwaschene Aussprache und ein sehr unsicherer Gang, festgestellt. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Weiter konnte in Erfahrung gebracht werden, dass der 53-jährige Fahrer keinen Führerschein besitzt. Er musste seinen Fahrzeugschlüssel aushändigen und gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Beim Ausparken Auto beschädigt

Kandel (ots) – Als der Fahrer am 23.09.2023 gegen 20:15 Uhr an seinen, am Clubhaus des FC Bienwald Kandel geparkten, grauen Audi A4 kam, ärgerte er sich über einen Schaden an der rechten Fahrzeugseite. In der Zeit zwischen 19:00 Uhr und 20:15 Uhr muss demnach ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer den Audi beim Ein-oder Ausparken beschädigt haben.

Im Anschluss ist der Unbekannte weggefahren ohne sich um den Schaden zu kümmern. Sollte es Zeugen zu diesem Vorfall geben, können sich diese gerne bei der Polizei Wörth melden.

Nächtliche Rollerfahrt endet mit Strafanzeige

Germersheim (ots) – Mit einer Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis muss ein 34 Jahre alter Mann aus dem Kreis Germersheim rechnen. Dieser wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Bereich der Josef-Probst-Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierzu konnte er für sein Kleinkraftrad keine gültige Fahrerlaubnis nachweisen. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt.