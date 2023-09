Diebstahl auf dem Wochenmarkt

Schifferstadt (ots) – Bereits am Freitag 22.09.2023, kam es auf dem Wochenmarkt in Schifferstadt zu einem Diebstahl der Tageseinnahmen aus einem Verkaufswagen. Der Täter nutzte hierzu einen kurzen unbeobachteten Moment nach Kassenschluss, um in den Verkaufswagen zu gelangen und sich anschließend fußläufig zu entfernen.

Dabei konnte er vermutlich noch kurzzeitig beobachtet und als 180-185cm großer Mann mit Glatze beschrieben werden, welcher eine graue Hose, sowie ein graues T-Shirt trug. Zeugen, welche Angaben zur Tat oder der Person machen können, werden gebeten sich telefonisch unter 06235 – 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Schifferstadt zu wenden.

Fahrraddiebstahl

Bobenheim-Roxheim (ots) – Am 23.09.2023 gegen 10:00 Uhr, stellte der Geschädigte sein Fahrrad vor einem Geschäft in der Danziger Straße in Bobenheim-Roxheim ab. Während seines Einkaufs wurde das Fahrrad unbeobachtet entwendet.

Der Täter wurde jedoch durch die Kameras des Geschäftes bei der Tat gefilmt. Mit Hilfe der Aufzeichnungen konnte er schließlich ermittelt werden.

Im späteren Verlauf des Tages brachte der Täter das entwendete Fahrrad zu dem Geschäft zurück und hinterließ eine Entschuldigungsnachricht.

Zeugen gesucht nach Trickdiebstahl

Limburgerhof (ots) – Unter dem Vorwand den Mann einer Seniorin gut zu kennen und Bilder vom Haus machen zu wollen, verschaffte sich ein Paar mit zwei Kindern Zutritt zu deren Wohnung. Erst nachdem die Personen die Wohnung wieder verlassen hatten, stellte die Seniorin fest, dass diverser Schmuck aus ihrem Schlafzimmer entwendet wurde.

Möglicherweise nutzten die Personen zuvor in der Brunckstraße einen PKW mit dem Ortskürzel „Worms“ (WO). Zeugen, welche Angaben zur Tat, oder dem beschriebenen PKW machen können, werden gebeten sich telefonisch unter 06235 – 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Schifferstadt zu wenden.

Betrunken am Steuer erwischt

Dannstadt-Schauernheim (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag wird zunächst ein schlangenlinienfahrender PKW auf der Autobahn 61 mitgeteilt. Der PKW konnte schließlich auf der Schauernheimer Straße einer Kontrolle unterzogen werden. Ein Atemalkoholtest bei dem 25-jährigen Fahrer ergab einen Wert von 2,15 Promille.

Auf der Dienststelle erfolgte eine Blutentnahme durch einen Arzt, sowie die Sicherstellung des Führerscheins und des Fahrzeugschlüssels. Gegen den Herrn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Diebstahl von E-Scooter

Otterstadt (ots) – Im Zeitraum von 14.30-15 Uhr wurden am Freitag zwei in der Luitpoldstraße abgestellte E-Scooter entwendet. Es gibt Hinweise, dass es sich um einen einzelnen Täter handeln soll.

Wer Hinweise auf den Täter machen kann oder wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesem Bereich wahrgenommen hat, möchte sich bitte mit der Polizei Speyer unter 06232/137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Römerberg (ots) – Der 53-jährige Fahrer eines Mercedes und die 55-jährige Fahrerin eines BMW befuhren Freitagnacht um 23.22 Uhr die Eisenbahnstraße ortseinwärts. An der Einmündung zur Germersheimer Straße musste der Mercedes vorfahrtsbedingt anhalten.

Die BMW-Fahrerin übersah diesen Anhaltevorgang und fuhr dem Mercedes hinten auf. Bei der Unfallaufnahme fiel den Beamten Alkoholgeruch bei ihr auf. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille.

Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein beschlagnahmt. An beiden PKW entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro.

Verkehrsunfall durch Ausbremsen

Hanhofen (ots) – Ein 40-jähriger PKW-Fahrer und ein 57-jähriger Rennradfahrer befuhren am Freitag in dieser Reihenfolge die Hauptstraße in Hanhofen in westlicher Richtung. Der PKW-Fahrer musste verkehrsbedingt anhalten und dem Gegenverkehr Vorrang gewähren. Als er wieder anfahren wollte, wurde er gerade von dem Rennradfahrer überholt.

Es kam zwar zu keiner Kollision, jedoch schimpfte der Radfahrer beim Überholvorgang. Daraufhin überholte der PKW-Fahrer wiederum den Rennradfahrer und scherte knapp vor diesem wieder ein, um ihn zur Rede zu stellen. Hierbei fuhr der Radfahrer hinten auf und stürzte. Hierbei erlitt er eine leichte Verletzung.

Einbruch in Vereinsheim

Dudenhofen (ots) – Bislang unbekannte Täter stiegen Donnerstagnacht nach 01.00 Uhr über ein Seitenfenster in die Vereinsgaststätte des FV Dudenhofen ein und brachen mehrere Schränke und Schubladen auf. Entwendet wurde zunächst eine Videokamera, die jedoch außerhalb der Gaststätte wieder abgelegt wurde.

Wer Hinweise auf den bzw. die Täter machen kann oder wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesem Bereich wahrgenommen hat, möchte sich bitte mit der Polizei Speyer unter 06232/137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.