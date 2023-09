Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Speyer (ots) – Ein 18-jähriger Fahrradfahrer überquerte am Freitagabend gegen 18.45 Uhr fahrend auf dem Fußgängerüberweg die Spaldinger Straße Höhe Bussardweg und übersah den aus Richtung Innenstadt kommenden PKW Ford. Der 41-jährige Fahrer konnte nicht mehr bremsen und erfasste den Radfahrer.

Der Radfahrer, welcher keinen Helm trug, wurde gegen das dortige Geländer geschleudert. Er wurde in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Wie sich herausstellte stand er unter Alkoholeinfluss. Eine Blutprobe wurde entnommen.

Verkehrskontrolle mit Folgen

Speyer (ots) – Am Samstagabend um 18.10 Uhr wurde auf einem Feldweg neben der Waldseer Straße kurz nach Ortsausgang Richtung Otterstadt ein PKW VW mit 4 Insassen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 17-jährige Fahrer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand unter Betäubungsmitteleinfluss.

Im Fahrzeuginnern wurde Marihuanageruch festgestellt. Alle 4 Insassen gaben zu, Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Bei der Durchsuchung des PKW wurde Betäubungsmittel in nicht geringer Menge gefunden und sichergestellt. Der PKW war weder zugelassen noch versichert. Das angebrachte Kennzeichen war nicht für diesen ausgegeben. Bezüglich des Betäubungsmitteleinflusses wurde dem 17-jährigen Fahrer eine Blutprobe entno

Unfallbeteiligter LKW-Fahrer gesucht

Speyer (ots) – Am Dienstag 19.09.2023, befuhr die 44-jährige Fahrerin eines PKW Audi die B39 von der Salierbrücke kommend in Richtung B9. Hinter ihr fuhr ein 18-jähriger Motorradfahrer. Bei der Anschlussstelle Speyer-Vogelgesang zog ein LKW direkt auf die B39, ohne den Beschleunigungsstreifen zu nutzen und ohne die Vorfahrt der Audi-Fahrerin zu beachten.

Diese musste eine Notbremsung durchführen, in deren Folge der Motorradfahrer auf ihren PKW auffuhr und stürzte. Der LKW-Fahrer hat daraufhin ebenfalls gebremst, setzte seine Fahrt jedoch fort. Der LKW-Fahrer bzw. -Fahrerin möchte sich bitte mit der Polizei Speyer unter 06232/137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Speyer (ots) – Ein 28-jähriger Fahrradfahrer befuhr am Samstagabend um 21.25 Uhr die Obere Langgasse in Richtung Bahnhofstraße. Durch ein angebliches Rufen abgelenkt, fuhr dieser in die Baustelle, welche in Höhe der Volksbank in Fahrbahn hineinragt. Durch die Kollision geriet das Fahrrad in den Gegenverkehr und streifte einen entgegenkommenden PKW BMW.

Ein Atemalkoholtest bei dem Radfahrer ergab einen Wert von 0,94 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Er wurde leicht verletzt, jedoch war eine stationäre Aufnahme im Krankenhaus nicht erforderlich.

Der Schaden beim PKW BMW beträgt ca. 3.000 Euro.

Suche nach Unfallbeteiligtem

Speyer (ots) – Ein 16-jähriger Radfahrer befuhr am Freitag um 16.13 Uhr den Radweg der Bahnhofstraße Richtung Speyer Nord. Etwa in Höhe der Volksbank kam es zu einer Kollision mit dem rechten Außenspiegel eines weißen PKW Mini, der dort am Fahrbahnrand einparkte. Der Radfahrer zog sich hierbei eine leichte Verletzung am Finger zu.

Der Fahrer des Mini erkundigte sich bei dem Radfahrer nach Verletzungen, der Radfahrer wollte jedoch keine Hilfe und fuhr nach Hause. Der Fahrer des PKW Mini wird gebeten, sich mit der Polizei Speyer unter 06232/137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

Einbruchsversuch in die Siedlungsschule

Speyer (ots) – Beim Versuch, eine Seitentür der Siedlungsschule im Birkenweg aufzuhebeln, lösten bislang unbekannte Täter am Donnerstag um 20.10 Uhr die Alarmanlage aus. Sie ließen daraufhin von ihrem Vorhaben ab und ergriffen die Flucht.

Wer Hinweise auf den bzw. die Täter machen kann oder wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesem Bereich wahrgenommen hat, möchte sich bitte mit der Polizei Speyer unter 06232/137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.