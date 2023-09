Landau: Die Polizei-News

Fahrraddiebstähle im Stadtgebiet Landau

Landau (ots) – Die Polizei Landau erkennt in den letzten Wochen einen Anstieg von Fahrraddiebstählen im Stadtgebiet und bittet um erhöhte Vorsicht. Insbesondere hochwertigere E-Bikes scheinen im Visier von Fahrraddieben zu stehen. Melden Sie Fahrraddiebstähle zeitnah ihrer örtlichen Polizeiinspektion. Hier ein paar Tipps der Polizei Landau:

Rahmenschlösser allein, welche (nur) das Vorder- und Hinterrad blockieren, genügen nicht als Diebstahlschutz. Fahrräder stets an einen fest verankerten Gegenstand anschließen. Abgestellte Räder immer mit einem guten Schloss sichern. Geeignet sind massive Stahlketten-, Bügel- oder Panzerkabelschlösser mit „geprüfter Qualität“ aus hochwertigem Material.

Denken Sie auch an wertvolles Zubehör: Akku oder Display etwa sollten entweder zusätzlich mit einem verlässlichen Schloss gesichert oder mitgenommen werden.

Damit ein gestohlenes und wiedergefundenes Rad problemlos seinem Eigentümer oder seiner Eigentümerin zugeordnet werden kann, braucht es bestenfalls eine individuelle Kennzeichnung. Viele Fahrradhändler bieten eine Gravur am Rahmen an.

Wird ein Rad gestohlen, hilft auch ein Fahrradpass dabei, es wiederzufinden bzw. dem Eigentümer zuzuordnen. Informationen zum Fahrradpass finden sie im Internet. Darin werden wichtige Informationen zum Rad (z.B. Rahmennummer und -größe, Versicherung, Hersteller, Modell, Radtyp, Foto, Eigentumsnachweis) notiert. Auch viele Händler stellen einen solchen speziellen Fahrradpass aus; die Polizei rät, beim Kauf danach zu fragen.

Flucht vor der Polizei mit gestohlenen Kennzeichen

Landau-Queichheim (ots) – Am Freitagabend gegen 19:30 Uhr sollte ein PKW in der Maximilianstraße in Landau von der Polizei kontrolliert werden. Im Rahmen des Anhaltevorgangs flüchtete der Fahrer in Richtung Queichheim. In der Queichheimer Hauptstraße konnte der PKW schließlich eingeholt und festgesetzt werden.

Der Fahrzeugführer samt seiner drei Insassen wurden vorläufig festgenommen. Bei der anschließenden Fahrzeugkontrolle konnten zwei entwendete Kennzeichen im Fahrzeug festgestellt werden. Weiterhin waren die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen ebenfalls gestohlen.

Bei dem Fahrer, welcher über keinen Führerschein verfügte, konnten zudem betäubungsmittelspezifische Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen und weitere Ermittlungen der Kriminalpolizei.