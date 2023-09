Körperverletzung nach Kneipenbesuch

Bad Bergzabern (ots) – Am 23.09.2023 gegen 01 Uhr, kam es in der Bärengasse in Bad Bergzabern zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 52-jährigen Mannes aus dem Elsass. An genannter Örtlichkeit traf der Geschädigte auf zwei bislang unbekannte Männer, die ihn auf den Kopf schlugen.

Hierdurch stürzte der Mann zu Boden und erlitt eine Platzwunde am Kopf. Die näheren Tatumstände, sowie die Identität der beiden Täter sind derzeit noch unbekannt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Wer diesbezüglich sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

Kein Führerschein und unter Drogeneinfluss

Offenbach/Queich (ots) – Am Samstag den 23.09.2023 gegen 15:00 Uhr, war eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Landau gezielt in Offenbach unterwegs, da sich Bürger in den vergangenen Wochen über Kleinkraftradfahrer im Ortsbereich beschwerten, die sich u.a. nicht an die Verkehrsregeln halten. Bereits die erste, beabsichtigte Kontrolle in der Landauer Straße führte zu einem Treffer.

Ein 17-jähriger flüchtete ohne Helm direkt bei Erkennen des Streifenwagens zunächst mit seinem Kleinkraftrad und dann zu Fuß. Die Polizeibeamten konnten ihn einholen und einer Kontrolle unterziehen. Ein Drogentest verlief positiv, der Beschuldigte war nicht im Besitz eines Führerscheins und am Fahrzeug war ein falsches Versicherungskennzeichen angebracht. Der Roller wurde beschlagnahmt, dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen, entsprechende Strafanzeigen wurden erstattet.

Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Edenkoben (ots) – Die 20-Jährige Geschädigte meldete der Polizei Edenkoben, dass sie ihren PKW vom 22.09.2023 auf den 23.09.2023 in der Rappenstraße in Edenkoben geparkt hatte. Als sie am 23.09.2023, gegen 18:45 Uhr, zu ihrem Fahrzeug ging, stellte sie einen Streifschaden an der linken Seite über dem Radkasten fest.

Womöglich ist der Unfallverursacher aufgrund zu geringem Seitenabstand mit dem PKW kollidiert. Anschließend entfernte sich der unbekannte Unfallverursacher ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen mögen sich bitte mit der Polizei Edenkoben in Verbindung setzen.

Täterfestnahme nach versuchtem Einbruch in Fahrradgeschäft

Bad Bergzabern (ots) – Am frühen Morgen des 24.09.2023 gegen 00:30 Uhr, wurde hiesiger Polizeidienststelle ein versuchter Einbruch in ein Fahrradgeschäft in der Kurtalstraße in Bad Bergzabern gemeldet. Bei der unmittelbaren Anfahrt zum Tatort konnte die Polizeistreife die beiden Täter anhand der guten Personenbeschreibung in der Weinstraße feststellen.

Beim Erblicken der Polizei ergriffen beide Täter die Flucht. Nach kurzer fußläufiger Verfolgung konnte einer der beiden gestellt werden. Es handelte sich um keinen Unbekannten. Der 22-jährige junge Mann aus dem Kreis Südliche Weinstraße ist der Polizei aufgrund einer Vielzahl bereits begangener Straftaten bestens bekannt. Bei der Durchsuchung des erheblich alkoholisierten Mannes konnte eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden.

Im Rahmen der Einsatzmaßnahmen beleidigte und bedrohte er zudem die eingesetzten Polizeibeamten. Neben dem versuchten Einbruch muss sich der junge Mann daher zusätzlich wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzt, sowie wegen Bedrohung und Beleidigung strafrechtlich verantworten. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der Mann nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in Gewahrsam genommen. Die Ermittlungen hinsichtlich des zweiten Täters dauern derzeit noch an.

Einbruch in Vereinsheim

Hanhofen (ots) – Von Mittwoch auf Donnerstag in der Zeit zwischen 22-11:20 Uhr hebelten unbekannte Täter mit brachialer Gewalt die Außentür eines Vereinsgebäudes im Bereich der Vereinsgelände zwischen Hanhofen und Harthausen auf und entwendeten aus Behältnissen im Inneren einen 3-stelligen Bargeldbetrag sowie insgesamt 24 Fußbälle.

Weiterhin setzten die Täter ihr Hebelwerkzeug an einem Getränke-Verkaufswagen im Außenbereich an, gelangten in diesen hinein und entwendeten auch hieraus einen dreistelligen Bargeldbetrag. An einer weiteren Tür scheiterten die Täter und verursachten Sachschaden. Der Gesamtschaden liegt bei ca. 5.000 Euro, hiervon etwa die Hälfte nur Sachschaden.

Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Vereinsgelände in Hanhofen wahrgenommen? Die Polizei bittet sachdienliche Hinweise und nimmt diese telefonisch unter 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Trunkenheitsfahrt mit Fahrrad

Edenkoben (ots) – Am 23.09.2023 gegen 22.20 Uhr, wurde mehrfach ein betrunkener Fahrradfahrer in der Staatsstraße in Edenkoben gemeldet. Der Radfahrer konnte noch in der selbigen Straße festgestellt und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei konnte deutlicher Atemalkoholgeruch durch die eingesetzten Beamten festgestellt werden. Zudem fuhr er zuvor deutliche Schlangenlinien.

Ein auf freiwilliger Basis durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,82 Promille. Infolgedessen wurde der 39-Jährige auf die Polizeidienststelle Edenkoben verbracht wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Radfahrer hat nun ein Strafverfahren zu erwarten indem der Entzug der Fahrerlaubnis, eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe mit bis zu einem Jahr die Folge sein kann. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt und trifft gegebenenfalls weitere Maßnahmen.

Eine Entziehung der Fahrerlaubnis durch die Fahrerlaubnisbehörde ist auch dann möglich, wenn ein Führerscheininhaber alkoholisiert mit einem nicht führerscheinpflichtigen Fahrzeug, z.B. einem Fahrrad, am öffentlichen Straßenverkehr teilnimmt und sich hieraus Hinweise auf eine Nichteignung zum Führen von Kraftfahrzeugen ergeben.

Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Maikammer (ots) – Eine tiefe Beule und ein dadurch entstandener Sachschaden von mehreren tausenden Euro war die Folge einer Verkehrsunfallflucht in Maikammer. Die 53-Jährige Geschädigte parkte ihren PKW in der Alsterweiler Hauptstraße in Maikammer am 22.09.2023 gegen 19:30 Uhr. Am Folgetag stellte sie den entstandenen Schaden gegen 10:45 Uhr fest.

Aufgrund des Schadensbildes wird angenommen, dass es sich um ein größeres Fahrzeug gehandelt haben muss, welches beim Rangieren in der o.g. Straße den Schaden verursacht hat. Anschließend entfernte sich der Verkehrsunfallverursacher von der Unfallörtlichkeit ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen mögen sich bitte mit der Polizei Edenkoben in Verbindung setzen.

Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Begleichung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb jeden Unfall zu melden.

Verkehrskontrollen im Stadtgebiet Bad Bergzabern

Bad Bergzabern (ots) – Bei zahlreichen Kontrollen motorisierten Verkehrsteilnehmer am 22. und 23.09.2023 wurde das Hauptaugenmerk auf die Verkehrssicherheit der Verkehrsmittel gelegt. Bei insgesamt 10 Verkehrsteilnehmern wurde ein Mängelberichtsverfahren eingeleitet. Bei 5 Verkehrsteilnehmern musste in diesem Zusammenhang ein abgelaufener TÜV beanstandet werden.

Im Interesse der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer appelliert die Polizei, nur technisch einwandfreie Fahrzeuge im öffentlichen Straßenverkehr in Betrieb zu nehmen. Insbesondere wird zu Beginn der „dunklen Jahreszeit“ empfohlen, die lichttechnischen Einrichtungen zu überprüfen. Gut sehen, aber auch gesehen werden, allein dadurch können bereits eine Vielzahl gefährlicher Situationen vermieden werden.