Verkehrsunfall aus ungeklärter Ursache mit zwei leicht Verletzten

Bad Sobernheim (ots) – Am 23.09.2023 gegen 16.45 Uhr befuhr die 57jährige Fahrerin eines PKW Renault in Bad Sobernheim die Bahnhofstraße aus Richtung Bahnhof kommend in Fahrtrichtung Staudernheimer Straße. Kurz nach dem Passieren des Bahnhofs fuhr ihr der 55 Jahre alte Fahrer eines PKW Kia aus noch ungeklärter Ursache hinten auf.

Der Unfallverursacher setzte zunächst seine Fahrt in Richtung Staudernheimer Straße fort, fuhr über eine Verkehrsinsel sowie ungebremst Mittig über den Kreisel an der Drogerie Rossmann. Etwa 100 Meter nach dem Kreisel kam er schließlich zum Stehen.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden. Weiterhin entstand noch Sachschaden an der Verkehrsinsel sowie einem Verkehrsschild. Der Gesamtschaden dürfte sich auf ca. 30.000 Euro belaufen.

Beide Fahrzeugführer erlitten leichte Verletzungen und wurden zur weiteren Untersuchung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Neben der Polizei Kirn und mehreren Rettungsfahrzeugen war auch die Feuerwehr Bad Sobernheim mit 17 Kräften in Einsatz.

Die Polizei Kirn ermittelt derzeit unter anderem wegen einer möglichen Straßenverkehrsgefährdung, Verkehrsunfallflucht sowie einer Fahrlässigen Körperverletzung. Nach ersten Ermittlungen könnte auch ein medizinischer Grund ursächlich für den Verkehrsunfall sein. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Kirn unter der Rufnummer 06752/1560.

Mofafahrerin verstirbt nach Verkehrsunfall

Bad Kreuznach (ots) – Am Freitag 22.09.2023, befährt eine 67-jährige Mofafahrerin die Hochstraße in Richtung Wilhelmstraße. An der Einmündung zur Wilhelmstraße verliert diese plötzlich aus medizinischen Gründen das Bewusstsein und stürzt gegen einen dort an der Lichtzeichenanlage wartenden PKW.

Durch die vor Ort befindlichen Zeugen werden unmittelbar die Polizei und Rettung informiert, welche beim Eintreffen Reanimationsmaßnahmen einleiten. Durch die ebenfalls alarmierte Feuerwehr wird ein Sichtschutz aufgebaut und die Unfallstelle abgesichert.

Durch den Unfall und die damit verbundene Sperrung der Hochstraße staut sich der Verkehr in beide Richtungen. Die Mofafahrerin wird noch bei fortlaufender Reanimation ins Krankenhaus verbracht, wo sie schließlich verstirbt. Die Angehörigen, welche durch Bekannte informiert wurden, werden psychologisch betreut.

PKW-Fahrerin missachtet Vorfahrt – Motorradfahrer schwer verletzt

Kirn (ots) – Am Freitag 22.09.2023 um 18:20 Uhr ereignete sich auf der Kreisstraße 8 und vor den Augen einer Polizeistreife ein Verkehrsunfall mit Verletzten. Eine 50-jährige PKW-Fahrerin hatte mit ihrem schwarzen Kleinwagen die K8 aus Richtung Meckenbach befahren, um anschließend nach links in die Auffahrt zur B41 in Fahrtrichtung Bad Kreuznach abzubiegen.

Dabei übersah sie im Gegenverkehr einen 36-jährigen Motorradfahrer, welcher in Richtung Meckenbach unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß stürzte der 36-Jährige zu Boden und zog sich zwar schwere aber keine lebensbedrohlichen Verletzungen zu, die in einem nahe gelegenen Krankenhaus medizinisch versorgt werden mussten. Die Unfallverursacherin erlitt nur leichte Verletzungen an den Händen.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen an der Unfallstelle geborgen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Bad Kreuznach (ots) – Am 20.09.2023 kam es gegen 18:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Bosenheimer Straße. Eine 64-jährige PKW-Fahrerin übersah beim Einbiegevorgang von der Straße „In der Märsch“ in die Bosenheimer Straße eine 28-jährige Fußgängerin mit ihrem 7-jährigen Sohn, welche in diesem Moment die Bosenheimer Straße fußläufig überquerten.

Die Mutter wurde bei dem Zusammenstoß leicht-, ihr Sohn schwer-, aber nicht lebensbedrohlich im Bereich der unteren Extremitäten verletzt. Beide wurden durch den Rettungsdienst in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert.

Gegen die PKW-Fahrerin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.