Bergstrasse

Bensheim: Wohnungsbrand in Mehrfamilienwohnhaus

Bensheim (ots) – Bei einem Wohnungsbrand im südhessischen Bensheim am frühen

Sonntagmorgen (24.09.) war eine tödlich verletzte Person auf einem Vordach des

Gebäudekomplexes aufgefunden worden (wir hatten Berichtet). Bei dem Toten

handelt es sich um einen 40-jährigen Mann aus den Niederlanden, welcher bei

einer befreundeten Familie in dem Gebäude übernachtet hatte. Nach ersten

Ermittlungen wollte er nach Bekanntwerden des Brandes in der darunter liegenden

Wohnung das Gebäude über die Treppe verlassen. Zu diesem Zeitpunkt sei das

Treppenhaus bereits voller Rauch gewesen. Daraufhin sei der Mann zurück in die

Wohnung gelaufen und vom Balkon gesprungen. Hierbei zog er sich tödliche

Verletzungen zu. Es gibt keine Hinweise auf Fremdverschulden. Zwei Bewohner des

Mehrfamilienhauses wurden durch das Einatmen von Rauchgasen verletzt und mussten

in ein Krankenhaus gebracht werden. Eine Einsatzkraft der Feuerwehr erlitt bei

den Löscharbeiten eine Kreislaufschwäche und wurde ebenfalls ärztlich versorgt.

Durch die Feuerwehren aus Bensheim mit Ortsteilen und Heppenheim konnten alle

anwesenden Bewohner, teils mittels Drehleiter, evakuiert werden. In der eigens

eingerichteten Betreuungsstelle fanden sich über 30 Bewohner ein. Sie wurden

durch den Sanitäts-/Betreuungszug des Landkreises Bergstraße und Mitarbeiter des

Kriseninterventionsteams betreut und versorgt. Da der Gebäudekomplex zunächst

für den heutigen Tag und bis zur Begutachtung/Reinigung nicht mehr bewohnbar

ist, kümmerte sich die Stadt Bensheim (vor Ort Bürgermeisterin Klein) um die

Unterbringung der Bewohner. Neben dem Stadtbrandinspektor waren auch der

Brandschutzaufsichtsdienst des Landkreises Bergstraße, Landrat Engelhardt, sowie

ein Vertreter des Hauseigentümers vor Ort. Der Kriminaldauerdienst in Darmstadt

und das zuständige Fachkommissariat in Heppenheim haben die Ermittlungen zur

Brandursache und Schadenshöhe aufgenommen. gefertigt: EPHK Rene Bowitz, PvD,

Tel.: 06151/969-40312

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

64653 Lorsch (ots) – Am Dienstag, 19.09.2023 zwischen 10:30 und 11:10 Uhr wurde

ein weißer Fiat Panda am Heckbereich des Fahrzeugs beschädigt. Das Fahrzeug war

ordnungsgemäß auf dem Parkplatz eines Supermarktes (vom Markt aus gesehen die

zweite Reihe links nahe der Einkaufswägen) in der Nibelungenstraße 135 in Lorsch

abgestellt. Der Unfallverursacher beschädigte mit seinem Fahrzeug den Pkw des

Geschädigten und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle ohne sich um

die Schadensregulierung zu kümmern. Der Fremdschaden lässt sich auf 2000,00 Euro

beziffern. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher

machen können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Heppenheim in

Verbindung zu setzen.

Darmstadt-Dieburg

Mühltal, Zufahrt zur Burg Frankenstein: Radfahrer bei Zusammenstoß mit PKW lebensbedrohlich verletzt

Mühltal (ots) – Am Samstag (23.09.) gegen 15:00 Uhr ereignete sich auf der

Zufahrtsstraße von der B426 zur Burg Frankenstein ein schwerer Verkehrsunfall.

Ein 23-jähriger Radfahrer aus Darmstadt stieß auf der kurvigen und abschüssigen

Straße frontal mit dem entgegenkommenden PKW einer 47-jährigen Frau aus

Wiesbaden zusammen. Der Radfahrer erlitt schwere Verletzungen. Ein

Rettungshubschrauber brachte ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Auf

Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde ein Sachverständiger zur

Klärung der Unfallursache hinzugezogen. Die Straße war für mehr als zwei Stunden

gesperrt. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können noch keine Angaben

gemacht werden. Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation

Ober-Ramstadt unter 06154-63300 in Verbindung zu setzen.

Groß-Umstadt: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Groß-Umstadt (ots) – Am Samstag, dem 23.09.2023 ereignete sich gegen 13:30 Uhr

auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Georg-August Zinn Straße ein

Verkehrsunfall, bei dem der blaue Mazda 6 eines 44-jährigen Lengfelders

beschädigt wurde.

Der Unfallverursacher verließ den Unfallort, ohne seinen Pflichten als

Unfallbeteiligter nachzukommen.

Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug könnte es sich um einen dunkelgrauen

Transporter gehandelt haben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher machen können, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 06071 / 96560 bei der Polizeistation

Dieburg zu melden.

Odenwaldkreis

Erbach: Vollsperrung der B47 nach Verkehrsunfall mit verletztem Kradfahrer

Am Sonntag (24.09.) gegen 11:30 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 47 zwischen Erbach und Ernsbach ein Verkehrsunfall, bei welchem eine Person schwer verletzt wurde.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhren zwei Pkw sowie ein Krad die B47 im Bereich der S-Kurve in Fahrtrichtung Erbach. Diese beiden Pkw mussten im Kurvenbereich verkehrsbedingt abbremsen. Der 30-jährige Kradfahrer bemerkte dies mutmaßlich zu spät, sodass er auf den vor ihm fahrenden Pkw auffuhr und zu Sturz kam. Der Kradfahrer verletzte sich hierbei schwer und wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden wird auf circa 15000EUR geschätzt. Für die Rettungsmaßnahmen, die Unfallaufnahme sowie die Abschleppung war die Strecke für circa eine Stunde voll gesperrt.

Neben zwei Streifen der Polizeistation Erbach war ein Rettungswagen sowie ein Notarzt an der Unfallstelle eingesetzt.

Mehrere Einsätze auf der Kerwe in Weilerbach – Zeugen gesucht

Weilerbach (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es auf der

„Weilerbacher Kerwe“ zu mehreren verbalen Streitigkeiten, die teilweise nur

durch das Einschreiten der Polizei beendet werden konnten. In einzelnen Fällen

kam es in der Folge zu Straftaten.

Gegen 01:15 Uhr kam es am Festplatz nach einem Streit zu einer Schubserei, in

deren Verlauf ein 17-Jähriger einen 20-Jährigen durch einen Faustschlag leicht

verletzte.

Zeitgleich kam es im Nahbereich zu einer weiteren Körperverletzung, bei der ein

20-Jähriger durch mehrere Personen geschlagen und getreten wurde. Hierdurch

erlitt dieser leichte Verletzungen. Im Rahmen der Fahndung konnte ein

18-Jähriger als Täter identifiziert werden.

Zuvor kam es bereits gegen 00:35 Uhr auf dem Festplatz zunächst zu einer

verbalen Auseinandersetzung, die ebenfalls in einer Körperverletzung endete.

Dabei wurden drei junge Männer im Alter von 16 bis 18 Jahren von einer aus ca.

sechs männlichen Personen bestehenden Gruppe zunächst beleidigt und im Anschluss

körperlich attackiert. Die Geschädigten wurden leicht verletzt und wählten den

Notruf. Beim Eintreffen der Polizei waren die Täter bereits geflüchtet. Die

genauen Umstände der Schlägerei sowie der Grund des Streits sind Gegenstand der

polizeilichen Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall

beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der

Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 zu melden. |pvd