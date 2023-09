Frankfurt – Bundesautobahn 661: Auto überschlägt sich bei Unfall – Zwei Verletzte

Frankfurt (ots) – (dr) Am Samstagabend, den 23. September 2023, kam es auf der

Bundesautobahn 661 zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem sich ein

Kleintransporter überschlug. Zwei Fahrzeuginsassen im Alter von 36 und 55 Jahren

wurden verletzt, einer davon schwer. In Richtung Egelsbach kam es zur

Vollsperrung.

Ein 36-jähriger Mann war gegen 18:30 Uhr mit einem Peugeot auf der A661 in

Richtung Egelsbach unterwegs, als er zwischen den Anschlussstellen Friedberger

Landstraße und Frankfurt-Ost ein Überholmanöver durchführte. Nach derzeitigen

Erkenntnissen verlor er nach Abschluss des Überholvorgangs aus bislang noch

ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der

Fahrbahn ab. In einer Grünanlage überschlug sich sein Kastenwagen mehrfach und

schleuderte anschließend wieder zurück auf die Fahrbahn. Das Fahrzeug kam

schließlich auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Diverse Trümmerteile

verteilten sich auf die gesamte Fahrbahn, sodass der Verkehr zum Erliegen kam.

Die eingetroffenen Rettungskräfte kümmerten sich um den 36-jährigen Fahrer, der

leicht verletzt wurde und um den 55-jährige Beifahrer, der schwere Verletzungen

davontrug. Beide kamen zur medizinischen Behandlung in umliegende Krankenhäuser.

Derzeitige Ermittlungen deuten darauf hin, dass der Fahrer zur Unfallzeit

alkoholisiert war und mutmaßlich auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

stand. Es folgte eine Blutentnahme. Die Polizeibeamten stellten zudem den

Führerschein des 36-Jährigen sicher.

Der völlig demolierte Kleintransporter musste abgeschleppt werden. Die A661 war

bis ca. 20:00 Uhr in Richtung Egelsbach voll gesperrt.

Die Ermittlungen zur Unfallursache und zum Unfallhergang dauern an.

Frankfurt – Eschersheim: Mann bedroht Fahrgäste in U-Bahn – Festnahme

Frankfurt (ots) – (dr) Ein 42-jähriger Mann sorgte am Freitagnachmittag

(22.09.2023) in einer U-Bahn zwischen Dornbusch und Eschersheim für einen

Schreckmoment, als er Fahrgäste mit einem Schlagstock und einem Messer bedrohte.

Die Polizei konnte den Mann an einer U-Bahnhaltestelle widerstandslos

festnehmen.

Der 42-Jährige saß zunächst gegen 16.30 Uhr in einer gut gefüllten U-Bahn der

Linie 3, die in Richtung Oberursel unterwegs war. Neben sich hatte er eine

Sporttasche deponiert. Ein anderer Fahrgast beabsichtigte sich auf den mit der

Tasche belegten Sitzplatz zu setzen. Der 42-Jährige lehnte dies jedoch ab,

woraufhin der Fahrgast ihm die Sporttasche auf die Beine legte, um sich

hinzusetzen. Dies führte dazu, dass der 42-Jährige einen Teleskopschlagstock zog

und nun seinen Sitznachbarn bedrohte. Ein weiterer Fahrgast konnte ihm jedoch

den Schlagstock entreißen. Nun zog der 42-Jährige ein Messer, mit dem er in der

Folge den „Schlagstockdieb“ bedrohte und ihn zur Rückgabe nötigte. Anschließend

stieß er den couragierten Fahrgast zu Boden. Mehrere Zeugen wählten aufgrund der

Auseinandersetzung den Notruf, sodass der Täter kurz darauf an der

U-Bahnhaltestelle aus der Bahn gesprochen werden konnte und seine Festnahme

erfolgte.

Die Fahrgäste blieben nach derzeitigem Stand unverletzt, eine Person erlitt

einen Schock. Die Beamten stellten den Schlagstock und das Messer als

Beweismittel sicher. Sie verbrachten den 42-Jährigen für die weiteren

polizeilichen Maßnahmen zur Dienststelle.

Frankfurt – Sachsenhausen: 16-jähriger Räuber leistet Widerstand

Frankfurt (ots) – (dr) Am Freitag (22.09.2023) kam es am Bahnhof Louisa zu einem

schweren Raub, bei dem einem 19-Jährigen gewaltsam sein Bargeld entwendet wurde.

Der 16-jährige Räuber ergriff zunächst die Flucht, konnte aber im Rahmen der

Fahndung festgenommen werden. Jedoch widersetzte er sich bei der Maßnahme.

Der 19-Jährige befand sich gegen 17.30 Uhr in der Unterführung des Bahnhofs

Louisa, als ihn der Beschuldigte mit Pfefferspray attackierte und ihm sein Geld

wegnahm. Der Geschädigte wählte daraufhin den Notruf. Alarmierte Polizeibeamte

konnten den Täter nach kurzer Flucht festnehmen. Bei seiner Festnahme leistete

der 16-Jährige jedoch Widerstand und trat einem Polizisten gegen das Bein. Bei

der Durchsuchung des Jugendlichen fanden die Beamten Bargeld auf, ebenso bei der

Absuche des Fluchtweges, wo sie zudem noch eine geringe Menge Haschisch

sicherstellten.

Nach der Festnahme verbrachte ihn eine Streife zu einem Polizeirevier, in dem er

gegen eine Wand trat und diese beschädigte. Der 16-Jährige wurde nach Beendigung

der polizeilichen Maßnahmen an einen Erziehungsberechtigten übergeben.

Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Frankfurt – Innenstadt: Fahrraddieb wirf Rauschgift weg

Frankfurt (ots) – (dr) Polizeibeamte erkannten am Freitag, den 22. September

2023, im Bereich der Allerheiligenstraße einen gesuchten Fahrraddieb wieder und

konnten den 27-Jährigen nach kurzer Flucht festnehmen. Zudem stellten sie eine

größere Menge an Rauschgift sicher, dessen er sich entledigen wollte.

Als der 27-Jährige gegen 14:45 Uhr wiedererkannt wurde und Zivilfahnder ihn in

der Allerheiligenstraße kontrollieren sollten, begab sich dieser zunächst in ein

Restaurant. Offenbar hat er seine Verfolger bemerkt und versuchte nun die Flucht

zu ergreifen. Er rannte schließlich in Richtung Battonnstraße davon. In Höhe des

Jüdischen Friedhofs warf er mehrere Päckchen über eine Mauer. Die Fahnder waren

ihm jedoch so dicht auf den Fersen, dass sich der völlig erschöpfte Mann

widerstandslos festnehmen lassen musste. Anschließend begaben sich die Beamten

auch zur anderen Seite der Friedhofsmauer und fanden dort die Päckchen mit knapp

400 Gramm Haschisch auf. Sie stellten die Drogen sicher. Der wohnsitzlose Mann

kam in die Haftzellen des Polizeipräsidiums.

Neben der Anzeige wegen des Fahrraddiebstahls, den er bereits Ende August

begangen hatte, erwartet den 27-Jährigen nun auch ein Strafverfahren wegen des

Verdachts des illegalen Handels mit Rauschgift.