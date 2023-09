Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Kreis Hersfeld Rotenburg (ots)

ROTENBURG. Am Freitag, zwischen 07:00 Uhr und 10:10 Uhr, wurde in der Bürgerstraße, in Höhe der Hausnummer 32, ein dort geparkter grauer Skoda an der Heckschürze von einem anderen Fahrzeug beschädigt. Das Verursacherfahrzeug entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden an dem Skoda wird auf 2.000 Euro geschätzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr.: 06623/937-0 bei der Polizeistation Rotenburg zu melden.

ROTENBURG. Zwischen Freitag, 19:00 Uhr und Samstag, 10:00 Uhr, wurde in der Straße Am Schild, in Höhe der Hausnummer 11, ein, am rechten Fahrbahnrand parkender, schwarzer Volkswagen von einem vorbeifahrenden Fahrzeug an der Fahrerseite beschädigt. Der oder die Unfallverursacher/-in setzte die Fahrt fort, ohne sich um den Fremdschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro zu kümmern. Die Polizeistation Rotenburg ermittelt wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und erbittet sachdienliche Hinweise unter der Tel.-Nr. 06623/937-0

Leichtkraftrad rollt auf LKW auf

Am Freitag, dem 22.09.2023, ereignete sich um 13:00 Uhr auf der B 27 zwischen Bronnzell und Eichenzell ein Auffahrunfall, bei welchem sich der 18-jährige Fahrer eines Leichtkraftrades der Marke Yamaha leicht verletzte. Der Zweiradfahrer erkannte zu spät, dass der 24-jährige Fahrer eines LKW Mercedes aufgrund einer voraus liegenden Baustelle sein Fahrzeug abbremsen musste, fuhr auf und kam zu Fall. Dabei zog er sich Schürfwunden zu und an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Gesamthöhe von 1100 EUR.

Zeugenaufruf zu einer Verkehrsunfallflucht im Baustellenbereich der Leipziger Straße

Ein 40-jähriger Skoda Fahrer aus Fulda und der bis dato unbekannte Fahrzeugführer eines weißen LKW Sattelzuges mit „A“ Kennzeichnung am Auflieger befuhren in genannter Reihenfolge die Leipziger Str. stadteinwärts. In Höhe der Jet Tankstelle befindet sich derzeit eine Baustelle. Die Fahrbahn verjüngt sich vor der Baustelle von zwei auf einen Fahrstreifen. In diesem Bereich hielt der Künzeller Fahrer verkehrsbedingt an und stand seitlich rechts versetzt vor dem LKW. Vermutlich übersah der LKW-Fahrer den vor ihm wartenden PKW Skoda als der Verkehr wieder ins Rollen kam. Der LKW fuhr auf das Heck des Skoda auf und schob ihn zur Seite. Dabei entstanden Lackschäden an der hinteren Stoßstange des Skoda. Der Schaden wird auf 3000 EUR geschätzt. Der LKW-Fahrer fuhr jedoch weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zwar wollte der Skoda Fahrer noch die Verfolgung aufnehmen, konnte aber zu dem in Richtung Weimarer Tunnel fahrenden LKW nicht mehr aufschließen.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sachdienliche Hinweise an die Fuldaer Polizei unter der Telefonnummer 0661-1050 mitzuteilen.

Zeugenaufruf zur Verkehrsunfallflucht in der Pacelliallee

Am Freitagabend, 22.09.2023, befuhren um 19:46 Uhr ein 57-jähriger PKW Volvo Fahrer aus Künzell und ein bis dato unbekannter männlicher Fahrzeugführer eines silbernen PKW Ford Focus die Pacelliallee stadtauswärts. Aufgrund eines anderen Unfallgeschehens stand ein Rettungswagen auf der Fahrbahn, dies führte zu einem stockenden Verkehrsfluss in diesem Bereich. Dem Ford Fahrer ging es offensichtlich nicht schnell genug, er versuchte zwischen dem vor ihm wartenden Volvo und dem Rettungswagen vorbeizufahren. Dies misslang jedoch, der Ford streifte beim Vorbeifahren den weißen Volvo. Zunächst sah es für andere Verkehrsteilnehmer so aus als wolle der Ford Fahrer halten. Als er allerdings die anwesende Polizeistreife erkannte, beschleunigte er und fuhr mit unbekanntem Ziel davon. Die umgehend eingeleitete Fahndung verlief negativ.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei in Fulda unter der Telefonnummer 0661-1050 mitzuteilen.

Vorfahrt missachtet

Am Samstag, dem 23.09.2023, ereignete sich um 13:45 Uhr ein Verkehrsunfall im Hahlweg von Künzell. Eine 43-jährige VW-Fahrerin aus Petersberg befuhr den Hahlweg in Richtung Bachrain, als im Kreuzungsbereich der Friedrich-Fröbel-Str. ein 61-jähriger Mann aus Künzell von links den Hahlweg kreuzte und mit seinem PKW VW die Vorfahrt der Petersbergerin missachtete. Im Bereich der Unfallstelle wartete zu diesem Zeitpunkt eine 46-jährige VW Fahrerin aus Petersberg am rechten Fahrbahnrand. Durch die Wucht des Zusammenstoßes der beiden PKW wurde auch ihr Fahrzeug getroffen und beschädigt.

An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt 11000 EUR.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Kreis Hersfeld Rotenburg (ots)

ROTENBURG. Am Freitag, zwischen 07:00 Uhr und 10:10 Uhr, wurde in der Bürgerstraße, in Höhe der Hausnummer 32, ein dort geparkter grauer Skoda an der Heckschürze von einem anderen Fahrzeug beschädigt. Das Verursacherfahrzeug entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden an dem Skoda wird auf 2.000 Euro geschätzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr.: 06623/937-0 bei der Polizeistation Rotenburg zu melden.

ROTENBURG. Zwischen Freitag, 19:00 Uhr und Samstag, 10:00 Uhr, wurde in der Straße Am Schild, in Höhe der Hausnummer 11, ein, am rechten Fahrbahnrand parkender, schwarzer Volkswagen von einem vorbeifahrenden Fahrzeug an der Fahrerseite beschädigt. Der oder die Unfallverursacher/-in setzte die Fahrt fort, ohne sich um den Fremdschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro zu kümmern. Die Polizeistation Rotenburg ermittelt wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und erbittet sachdienliche Hinweise unter der Tel.-Nr. 06623/937-0

Brand in Mehrfamilienhaus in Fulda, Leipziger Straße

Gegen 01.20 Uhr kam es in der vergangenen Nacht zum Ausbruch eines Brandes in einer Erdgeschosswohnung in der Leipziger Straße in Fulda. Durch Anwohner wurde der Brand einer Wohnung des Mehrfamilienhauses bemerkt. Aufgrund der starken Rauchentwicklung flüchteten die Anwohner aus dem Haus oder suchten zunächst höhere Stockwerke auf. Von hier aus konnten sie durch die Feuerwehr in Sicherheit gebracht werden. Ein Bewohner verletzte sich beim Sprung aus einem Fenster im 1. Geschoss des Gebäudes. Insgesamt wurden 12 Personen, überwiegend durch Rauchgase verletzt, 8 Personen wurden in den umliegenden Krankenhäusern ärztlich versorgt. Bei dem Einsatz kamen zahlreiche Rettungskräfte zum Einsatz. Die Feuerwehr war mit 37 Einsatzkräften vor Ort und es wurden insgesamt 12 Rettungswagen eingesetzt. Der Sachschaden wird auf 50.000 EUR geschätzt.

Hinweise auf die Brandursache liegen derzeit noch nicht vor. Weitere Ermittlungen erfolgen durch die Kriminalpolizei.

Verkehrssituation zu spät erkannt und aufgefahren

Leichte Verletzungen zog sich ein 43-jähriger Opel Fahrer aus Schlüchtern zu, der am Samstagmittag, 22.09.2023 gegen 13:46 Uhr auf der Bundesstraße 27 von Bronnzell in Richtung Eichenzell fuhr und seinen PKW verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen musste.

Ein 31-jähriger Mann aus Neuhof erkannte die Verkehrssituation zu spät und fuhr mit seinem Renault auf den Haltenden auf.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf 2000 EUR.

Presserelevantes Ereignis am 17.09.2023 im Zuständigkeitsbereich der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld

Verkehrsunfall mit Personenschaden und Einsatz mehrerer Rettungswagen auf der Bundesautobahn 5 zwischen den Anschlussstelle Alsfeld/West und Homberg/Ohm

Am Freitag, den 22. September 2023 um 16:15 Uhr ereignete sich auf der Bundesautobahn 5 zwischen den Anschlussstellen Alsfeld/West und Homberg/Ohm, Gemarkung Mücke, ein Verkehrsunfall mit Personenschaden mit insgesamt vier beteiligten Pkw.

Ein 58 Jahre alter Fahrzeugführer aus dem Wartburgkreis befuhr mit seinem Pkw Opel Insignia die Bundesautobahn 5 in Fahrtrichtung Frankfurt. Im Bereich der Unfallstelle staute sich der Verkehr aufgrund von hohem Verkehrsaufkommen. Vermutlich aus Unachtsamkeit fuhr der Fahrzeugführer auf den vorausfahrenden Pkw, besetzt mit einer Person aus dem Kreis Pinneberg, auf und schob diesen auf ein zweites sowie drittes vorausfahrendes Fahrzeug.

Bei den weiteren beteiligten Fahrzeugen handelt es sich um einen Pkw, besetzt mit fünf Personen aus dem Kreis Gelsenkirchen sowie einen Pkw, besetzt mit zwei Personen aus Frankreich. Die genauen Umstände des Unfalls sind noch Gegenstand der Ermittlungen.

Entgegen erster Informationen wurde keine Person im Fahrzeug eingeklemmt. Im Fahrzeug des Unfallverursachers wurde die Beifahrerin leicht verletzt. In den anderen beteiligten Fahrzeugen wurden zwei weitere Personen ebenfalls leicht verletzt. Alle Verletzten wurden nach der Erstversorgung zur weiteren Behandlung mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

An allen vier beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden und drei der Fahrzeuge wurden durch ortsansässige Abschleppunternehmen geborgen und abgeschleppt.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 80.000 Euro.

Nach dem Unfallgeschehen war die Fahrbahn der Bundesautobahn 5 an der Unfallstelle für ca. 1,5 Stunden voll gesperrt. Vor Ort war die Feuerwehr Mücke mit mehreren Einsatzfahrzeugen, fünf Rettungswagen und ein Notarzt.

In der Spitze hatte der Rückstau eine Länge von 20 Kilometern.

Pressemitteilung der Polizeistation Hilders

Verkehrsunfallflucht auf dem Mitarbeiterparkplatz der Mediana Seniorenresidenz in Hünfeld Am Donnerstag, den 21. September um 04:50 Uhr parkte der Geschädigte seinen weißen Skoda Rapid vorwärts auf dem Mitarbeiterparkplatz der Mediana Seniorenresidenz am Niedertor in Hünfeld ab. Bei der Rückkehr am Fahrzeug gegen 13:40 Uhr, stellte er fest, dass sein Skoda im Bereich der linken hinteren Tür durch ein anderes, bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt worden war. Der Verantwortliche Fahrzeugführer entfernte sich vom Unfallort ohne seinen Unfallpflichten nachzukommen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Hünfeld unter der Telefonnummer 06652 / 96580 oder per E-Mail pst-huenfeld.ppoh@polizei.hessen.de in Verbindung zu setzen.