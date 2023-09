Betrunken mit dem Auto unterwegs

Oftersheim (ots) – Kurz vor 0 Uhr in der Samstagnacht fiel mehreren Verkehrsteilnehmenden ein PKW auf, welcher durch seine auffällige Fahrweise für Aufmerksamkeit sorgte, als dieser in der Ernst-Barlach-Straße in Oftersheim unterwegs war. Eine anfahrende Streife vom Polizeirevier Schwetzingen

konnte den PKW sowie dessen Fahrzeuglenkerin antreffen und einer Verkehrskontrolle unterziehen.

Im Verlauf der Kontrolle konnte bei der 67-jährigen Fahrzeugführerin Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Die Frau musste auf dem Polizeirevier Schwetzingen eine Blutprobe sowie ihren Führerschein abgeben.

Die Frau muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten, was auch führerscheinrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen wird.

Schwerer Motorradunfall auf der L 590

Eberbach / RNK (ots) – Am Samstag gegen 17.30 Uhr, kam es auf der L590 von Schwanheim kommend in Fahrtrichtung Eberbach, zu einem schweren Motorradunfall. Nach derzeitigen Sachstand verlor ein 20-jähriger Motorradfahrer in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam in den seitlichen

Grünstreifen und stürzte.

Die Feuerwehr Schönbrunn und der Rettungsdienst übernahmen die Erstversorgung des Fahrers. Aufgrund der Verletzungen musste der alleinbeteiligte Unfallfahrer mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Lebensgefahr bestand nicht.

Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von 6.500 Euro.

Schwerer Verkehrsunfall auf der L600 zwischen Gaiberg und Lingental

Gaiberg (ots) – Am Freitag gegen 23:20 Uhr kam es auf der L600, zwischen Gaiberg und Lingental zu einem schweren Verkehrsunfall. Hierbei befuhr ein 20-jähriger Audi-Fahrer die L600 von Gaiberg in Richtung Lingental.

In einem Kurvenbereich verlor der junge Mann, vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, die Kontrolle über seinen Pkw und geriet in den Gegenverkehr. Dort kam es zu einem frontalen Zusammenstoß mit einer 27-jährigen BMW-Fahrerin, die aus der Gegenrichtung kam. Die BMW-Fahrerin wurde hierbei auf einen hinter ihr fahrenden Audi geschleudert, aufgeladen, und von der Fahrbahn abgewiesen.

Im angrenzenden Feldgebiet kam der BMW letztlich nach einem Überschlag auf dem Dach zum Erliegen. Die Fahrerin wurde eingeklemmt und musste durch die eingesetzte Feuerwehr befreit werden. Die 27-jährige Frau und ihr 21-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall nicht unerheblich verletzt und mussten in eine Klinik eingeliefert werden.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich dann noch heraus, dass der Unfallverursacher unter dem Einfluss von Alkohol stand. Alle drei in den Verkehrsunfall verwickelten Fahrzeuge wurden stark unfallbeschädigt, waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Zudem musste eine Fachfirma zur Reinigung der Unfallörtlichkeit eingesetzt werden. Nach erster Schätzung entstand bei dem Verkehrsunfall ein Sachschaden in Höhe von ca. 50.000 EUR.

Aufgrund der Einsatzmaßnahmen vor Ort war die L600 von 23:40-04:30 Uhr voll gesperrt.