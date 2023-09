Raub in der Dammstraße – Zeugen gesucht

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Am frühen Samstag kurz nach 01 Uhr wurde nach ersten Ermittlungen zu Folge ein 32-jähriger Mann, im Bereich der Mannheimer Dammstraße, von drei Personen zunächst körperlich danach mittels Pfefferspray und einer Bierflasche attackiert und bekam anschließend seine

getragene Hals- sowie Armkette und die mitgeführte Bauchtasche entrissen.

Aufgrund der Angriffe trug der Mann Verletzungen davon und musste durch einen Rettungswagen, zur weiteren medizinischen Versorgung, auch in eine Klinik gebracht werden.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Angaben zu den bislang unbekannten Tätern machen können, werden gebeten, sich bei dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter 0621 / 174-4444 zu melden.

Einsatz der Feuerwehr aufgrund eines Kellerbrandes

Mannheim (ots) – Der gemeldete Kellerbrand stellte sich nach kurzer Zeit als eine Rauchentwicklung ausgehend von einem Lichtschacht dar. Wieso es zu dieser Rauchentwicklung kam, ist noch nicht bekannt. Die Berufsfeuerwehr Mannheim löschte die im Lichtschacht vorhandene Glut ab.

Ersten Erkenntnissen nach kam es durch die Glut auch zu keinem Sachschaden am Lichtschacht selbst. Im angrenzenden Treppenhaus war ebenfalls kein Rauch feststellbar.

Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus – Zeugen gesucht

Mannheim-Innenstadt (ots) – Am vergangenen Freitag gegen ca. 08:00 Uhr wurde durch eine aufmerksame Mitteilerin beim Polizeinotruf ein versuchter Wohnungseinbruch gemeldet. Laut Anruferin versuchte ein männlicher Täter, unter Einsatz von Hebelwerkzeugen und seinem eigenen Körper, welcher er mehrfach an die betroffene Wohnungseingangstüre stieß, in eine Wohnung eines

Mehrfamilienhauses in der Mannheimer Werftstraße 4, zu gelangen.

Kurze Zeit später flüchtete der Täter, welcher vermutlich bei der Tatausführung gestört wurde, dann aus dem Anwesen. Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu dem Täter geben können werden gebeten sich bei dem Polizeirevier MA-Innenstadt, unter der Rufnummer: 0621/1258-0, zu melden.

Brand im Waldwinkel

Mannheim-Rheinau (ots) – Am Samstag 23.09.2023 kam es in MA-Rheinau, in der Straße Waldwinkel, zu einem Brandgeschehen. Aus bislang ungeklärter Ursache brach gegen 21:30 Uhr im Bereich eines unbewohnten Hauses, welches als Lagerstätte genutzt wurde, ein Feuer aus.

Die alarmierte Feuerwehr, welche mit 40 Einsatzkräften vor Ort war, konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und letztendlich auch löschen. Zu einem Personenschaden kam es nicht. Der durch das Feuer entstandene Sachschaden kann zurzeit noch nicht beziffert werden. Das örtlich zuständige Polizeirevier MA-Neckarau übernimmt die weiteren Ermittlungen.

Einsatz der Feuerwehr aufgrund eines Kellerbrandes

Mannheim (ots) – Kurz vor 15 Uhr wurde die Polizei von der Integrierten Leitstelle der Berufsfeuerwehr Mannheim in Kenntnis gesetzt, dass ihnen gegenüber ein Kellerbrand in der Dammstraße gemeldet wurde.

Bei Eintreffen der ersten Streife der Polizei konnte eine starke Rauchentwicklung ausgehend vom Kellergeschoss festgestellt werden. Die Berufsfeuerwehr befindet sich ebenfalls im Einsatz.

Betrunken Verkehrsunfall verursacht

Mannheim (ots) – Am frühen Samstag gegen 06.00 Uhr, verursachte eine 18-jährige Fahrerin eines Pkw Seat einen Verkehrsunfall im Bereich der Haltestelle Tattersall. Dabei kam sie an der Einmündung Seckenheimer Straße in die Schwetzinger Straße aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn auf die dortige Verkehrsinsel und überfuhr diese.

Hierbei wurden die zugehörigen Verkehrszeichen und Absperreinrichtungen beschädigt, ehe das Fahrzeug zum Stillstand kam. Eine Atemalkoholkontrolle bei der Fahrerin ergab einen Wert von 1,8 Promille. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt.

Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro, an den Verkehrseinrichtungen ein Schaden von ca. 2.500 Euro. Die Unfallverursacherin musste die Beamten zum Polizeirevier begleiten und eine Blutentnahme durch einen Arzt über sich ergehen lassen. Ihr Führerschein wurde einbehalten.