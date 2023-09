Als Polizeibeamter ausgegeben – Geschädigte und Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots) – Ein 50-jähriger Mann gab sich am heutigen Samstagmorgen auf dem Kaiserslauterer Wochenmarkt als Polizeibeamter aus, was zu mehreren Körperverletzungen führte. Gegen 11:50 Uhr gab sich der Kaiserslauterer auf dem Stiftsplatz gegenüber einem bislang Unbekannten, der Rosen verkaufte, als Polizeibeamter aus.

Hierbei führte er eine körperliche Durchsuchung durch und schlug diesem mehrfach mit der Faust in die Magengegend. Ein weiterer, ebenfalls namentlich noch unbekannter Mann, wollte schlichtend eingreifen und erhielt hierbei auch Faustschläge in den Magen.

Als sich dieser vom 50-Jährigen lösen konnte zog der ein Tierabwehrspray und sprühte damit den Mann sowie zwei weitere Personen ein. Im Zusammenhang mit diesem Vorfall sucht die Polizei Kaiserslautern Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können.

Diese sowie die Geschädigten werden gebeten, sich unter Tel. 0631/369-2150 bzw.

pikaiserslautern1@polizei.rlp.de zu melden. |pvd

Kreis Kaiserslautern

Rollerdiebstahl am Bahnhof – Zeugen gesucht

Katzweiler (ots) – Am Freitag, dem 22.09.2023, stellte ein Geschädigter gegen 14:00 Uhr fest, dass sein um 07:00 Uhr an den Fahrradständern abgestellter Piaggio Motorroller samt Helm entwendet wurde.

Noch während der Geschädigte Anzeige bei der Polizei erstattete, wurde der Roller durch einen Passanten im Bereich des Landschaftsweihers in Katzweiler aufgefunden. Der Helm befand sich nicht mehr am Fahrzeug und konnte auch in der Umgebung nicht festgestellt werden.

Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich unter 0631 369-2150 mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 in Verbindung zu setzen. |pvd

Schwerer Raub auf Tankstelle – Zeugen gesucht

Waldmohr (ots) – Zum Nachteil eines 18-jährigen Angestellten ereignete sich am Freitag 22.09.2023 um 23:00 Uhr, ein schwerer Raub auf eine Tankstelle in der Saarpfalzstraße. Ein unbekannter männlicher Täter betrat maskiert den Verkaufsraum der Tankstelle und begab sich in den Kassenbereich.

Dort bedrohte er den Verkäufer mit einem Messer und entwendete Bargeld in noch unbekannter Höhe aus der geöffneten Kasse. Im Anschluss verließ er das Tankstellengebäude und flüchtete zu Fuß in Richtung Weiherstraße.

Der Angestellte blieb unverletzt und verständigte die Polizei. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen gelang dem Täter die Flucht.

Bei dem Täter handelte es sich um eine männliche Person, die Körpergröße wird

auf 180 cm geschätzt. Er trug während der Tat dunkle Kleidung und eine weiße

Mütze, das Gesicht war mit einem dunklen Schlauchschal bedeckt. Laut Aussage des

Angestellten habe er Hochdeutsch gesprochen.

Die Kriminalpolizei Kaiserslautern hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen können, nimmt der Kriminaldauerdienst Kaiserslautern unter 0631 369-2620 oder kdkaiserslautern.kdd@polizei.rlp.de entgegen |pvd

Zu tief ins Glas geschaut

Landstuhl (ots) – hatte ein 37-jähriger Hyundai Fahrer in der Nacht von Freitag auf Samstag. In der Ludwigsstraße geriet der Mann aus dem Landkreis Kaiserslautern in eine Verkehrskontrolle.

Da bei dem Fahrer intensiver Atemalkoholgeruch festgestellt werden konnte, wurde er zum Atemtest gebeten, was ein Ergebnis von 2,27 Promille ergab. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet und der Führerschein einbehalten. |pilan

Fahrerflucht

Ramstein-Miesenbach (ots) – Auf der Zufahrtstraße zur Airbase kommt es am Freitagmorgen zu einem Zusammenstoß zwischen einem Mercedes und einem Radfahrer. Dabei stürzte der 44-jährige E-Bike Fahrer, ohne sich zu verletzen.

Der Fahrer des weißen Mercedes GLC wendete sofort und verlässt die Unfallstelle unerlaubt in Richtung Ramstein. An dem Zweirad entstand Sachschaden. Zeugen welche den Unfall beobachtet haben werden gebeten sich bei der Polizei in Landstuhl zu melden. |pilan

Bei Unfallaufnahme Alkohol festgestellt

Landstuhl (ots) – Ein 59 Jahre alter Autofahrer, der am Freitagmittag Im Frankenthal an einem Unfall beteiligt war, stand unter Alkoholeinfluss. Der aus dem Landkreis stammende Kleinbus Fahrer streifte ein dort geparktes Fahrzeug.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Fahrer alkoholisiert war. Ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt unterbunden. Da das geparkte Fahrzeug im absoluten Halteverbot stand, wurde die 45-jährige Mini-Fahrerin gebührenpflichtig verwarnt.|pilan

Nicht ohne Versicherungskennzeichen

Landstuhl (ots) – Weil er kein Versicherungskennzeichen hatte, ist ein E-Scooter am Freitagabend einer Polizeistreife in der Hauptstraße aufgefallen. Die Beamten stoppen den Fahrer, um ihn zu kontrollieren.

Eine Versicherung für den Roller kann der 32-jährige aus dem Kreis Kaiserslautern nicht vorweisen. Folglich hätte er nicht mit dem Gefährt am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen dürfen. Gegen ihn wird jetzt wegen Fahrens ohne Versicherungsschutz ermittelt. |pilan