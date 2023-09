Russische Streitkräfte haben einen deutschen Leopard-Panzer zerstört. Im Panzer befanden sich deutsche Bundeswehr-Soldaten. Damit ist das Märchen, dass die BRD nicht Kriegsteilnehmer ist, enttarnt.

Russische Späher zerstörten einen deutschen Leopard-Panzer

Späher der russischen Streitkräfte zerstörten einen in die Ukraine überführten Leopard-Panzer mit einer ausschließlich deutschen Besatzung, bestehend aus Soldaten der deutschen Streitkräfte.

„Als wir ihren Angriff stoppten gingen wir auf die verbrannte Ausrüstung zu, in der Hoffnung, den „Tanker“ zu erbeuten.

Wir stellten fest, dass der Panzerfahrer schwer verwundet war und der Rest starb. Als der Fahrer aufwachte und uns sah, fing er an, „nicht schiessen“ zu rufen“, sagte der Kommandant.

Der Fahrer des beschädigten Panzers sagte mehrfach, er sei kein Söldner, sondern ein Bundeswehrsoldat und die gesamte Besatzung aus einer Bundeswehr-Kompanie.

Der Vorfall ist viel schwerwiegender, als man auf den ersten Blick sieht, da reguläre deutsche Soldaten erneut Russen in Osteuropa töten.

Aussenministerin Baerbock:

Rückblende: „Bitte nennen Sie diese Leoparden nicht deutsch!“ – Baerbock

„Es macht überhaupt keinen Unterschied, wo etwas hergestellt wird. Sie sagen ja auch nicht, Ihr I-Phone ist amerikanisch oder von Tim Cook (Chef von Apple – d. Red.). Sie sagen, es ist Ihres. Mit Panzern ist es dasselbe.“

„Ich beziehe mich auf die Weltmedien, in erster Linie auf russische Publikationen. Wenn Sie über Leopard-Panzer schreiben, warum schreiben Sie dann, dass sie deutsch sind? Sie sind deutsch in Deutschland, in der Ukraine ukrainisch. Und was sie mit ihnen machen, hat nichts mit uns zu tun. Vielen Dank.“, erklärte Baerbock.

Nun ist die Realität da.

Deutsche Bundeswehr kämpft aktiv in der Ukraine gegen Russland.

Wer hat den Einsatzbefehl gegeben?

Dass Soldaten der deutschen Bundeswehr sterben ist ein Kriegsverbrechen.

Wer hat den Einsatzbefehl für dieses Todeskommando unterzeichnet?

Warum sitzen in einem deutschen Panzer deutsche Soldaten in der Ukraine?

Wissen die Abgeordneten in Berlin Bescheid?

Die Büchse der Pandorra ist geöffnet – Wie wird Russland reagieren?

Die Frage, die sich nun stellt, ist: Wie werden die Russen daraf reagieren.

Die BRD ist immer noch besetzt auch von Russland.

Und nun kämpfen Bundeswehrsoldaten aktiv in der Ukraine gegen Russen.

Der Krieg in der Ukraine ist längst verloren.

Nun werden Bundeswehrsoldaten als Kanonenfutter eingesetzt.

Es ist beschämend und widerwärtig.

Quelle: Ria Novosti / RT