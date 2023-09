Zeugen nach versuchten Raub gesucht

Wörth (ots) – Am 20.09.23 gegen 20:45 Uhr bedrängten drei junge Täter zwei Jugendliche, die durch die Unterführung am Bahnhof Wörth liefen. Die drei Täter bemächtigen sich kurzzeitig des Geldbeutels eines der Jugendlichen. Die beiden Jugendlichen konnten die Situation verlassen, ohne dass ihnen etwas gestohlen wurde oder sie zu Schaden kamen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Täterbeschreibung:

Die Täter werden als männlich und jugendlich beschrieben. Alle drei haben einen dunklen Teint und schwarze kurze Haare.

Ein Täter trug eine breite Nike Jogginghose.

Der zweite Täter trug ein weißes T-Shirt und eine Männerhandtasche. Der dritte Täter trug ein T-Shirt mit einem Löwen als Aufdruck.

Wer kann weitere Hinweise zu den Tätern geben, die sich insbesondere im Bahnhofsbereich oder an den beiden Tankstellen aufgehalten haben könnten. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Wörth unter der Telefonnummer 07271 92210 oder per E-Mail piwoerth@polizei.rlp.de entgegen.

Schulwegüberwachung

Wörth/Kandel (ots) – Am 21.09.23 zwischen 07.00h und 09.30h kontrollierten Beamtinnen und Beamte der Polizei Wörth an der IGS und am EGW in Wörth. Dort ergaben sich sieben Verstöße gegen die Anschnallpflicht.

Auch an der Realschule in Kandel wurde kontrolliert und eine Fußstreife durchgeführt. Dort ergaben sich keine Besonderheiten.

Ohne Führerschein, ohne Ladungssicherung, ohne Gurt

Rheinzabern (ots) – Am Mittwoch 20.09.23 gegen 18.00 Uhr, kontrollierte eine Polizeistreife der Polizei Wörth einen LKW Pritschenwagen an der L 549 bei Rheinzabern, weil er Schüttgut ohne Sicherung transportierte. Ebenfalls ohne jegliche Sicherung fuhr der 50-jährige aus Polen stammende LKW-Fahrer, der seinen Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte.

Bei der anschließenden Kontrolle konnte der Fahrer zudem keinen LKW-Führerschein vorzeigen. Auch seine Behauptung, sein LKW-Führerschein sei in Polen, konnte durch weitere Ermittlungen widerlegt werden.

Die Spedition musste zunächst einen Fahrer schicken und das Schüttgut musste mittels Plane nachgesichert werden. Sowohl gegen den Fahrer als auch gegen die Halterfirma wurden Strafverfahren eingeleitet.

Gemeinsame Streife von Polizei und Verbandsgemeinde

Bellheim (ots) – Am Mittwoch von 13:15-14:30 Uhr wurde durch Bezirksbeamte der Polizeiinspektion Germersheim und dem kommunalen Vollzugsdienst der Verbandsgemeinde Bellheim eine gemeinsame Fußstreife durchgeführt.

Bei Personen- und Verkehrskontrollen im Spiegelbachpark, am Nettomarkt und der S-Bahnhaltestelle am Mühlbuckel wurde ein Rollerfahrer mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige geahndet. Zudem wurden Mängel an seinem Fahrzeug festgestellt, die auf einem Mängelbericht festgehalten wurden.

Dieses Verfahren dient zur Kontrolle der Mängelbehebung.

Schulwegkontrolle

Germersheim (ots) – Am Mittwoch zwischen 07:30-08 Uhr wurde in der Straße ‚An der Volksschule‘ in Germersheim das Durchfahrtsverbot überwacht. Es wurden 5 Verstöße festgestellt. Die Straße führt zur Eduard-Orth-Grundschule und wird trotz des Durchfahrtverbots durch Eltern genutzt, die ihre Kinder an der Schule absetzen.