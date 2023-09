Erneut mehrere Hinweise auf mögliche Kinderansprecher in der Vorder- und Südpfalz

Polizeipräsidium Rheinpfalz (ots) – Auch am Donnerstag 21.09.2023 wurden der Polizei erneut Hinweise auf verdächtige Personen oder mögliche Kinderansprecher gemeldet. In zwei Fällen konnte der gemeldete Sachverhalt bereits aufgeklärt werden. Am Donnerstagabend wurde der Polizei Ludwigshafen durch einen Vater mitgeteilt, dass ein Mann am Mittwochmorgen seiner 7-jährigen Tochter vor einer Grundschule in Maudach Bonbons gegeben habe.

Durch intensive Ermittlungen konnte eruiert werden, dass es sich hierbei um einen geistig beeinträchtigten 61-Jährigen handelte, der Süßigkeiten an die Kinder verteilen wollte. Der Betreuer des Mannes wurde eingehend zu dem Thema sensibilisiert.

Die gemeldete verdächtige Person aus Ilbesheim konnte nach Zeugenhinweisen ermittelt werden. Angehörige meldeten sich bei der Kriminalpolizei in Landau nach dem Presseaufruf. Der Mann war dort spazieren. Anhaltspunkte auf eine mögliche Straftat ergeben sich derzeit nicht.

Bei einem weiteren Fall arbeiten wir mit Hochdruck an der Aufklärung. In Annweiler sollen am Donnerstagabend 2 junge Männer ein 12-jähriges Mädchen an einem Geldautomaten auf einem Supermarktparkplatz in der Landauer Straße angesprochen und sie zum Einsteigen aufgefordert haben.

Das Kind lief nachhause und informierte seine Eltern über den Vorfall.

Die Männer wurden als circa 18-20 Jahre und schwarz gekleidet beschrieben. Sie sollen mit einem schwarzen Kleinbus mit SÜW-Kennzeichen unterwegs gewesen sein.

Wir nehmen solche Meldungen immer sehr ernst. Deshalb suchen wir Zeugen:

Wer kann Hinweise zu den gemeldeten Personen geben?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341 287-0 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Erfahrungsgemäß erreichen uns nach öffentlicher Berichterstattung über sogenannte Kinderansprecher gehäuft weitere Hinweise über verdächtige Wahrnehmungen aus der Bevölkerung. Durch die Thematisierung sind insbesondere Eltern und Kinder sensibler und melden mögliche verdächtige Personen ihrer örtlichen Polizei.

Obwohl sich viele verdächtige Meldungen im Nachhinein als unbegründet herausstellen, sind wir dankbar für jeden Hinweis. Wir nehmen Ihre Ängste ernst und sind stets für Sie ansprechbar. Denn wir kümmern uns und gehen jedem Hinweis nach.

Melden Sie deshalb bitte jeden verdächtigen Sachverhalt sofort bei Ihrer Polizeidienststelle oder über Notruf. Nur so können wir auch Ermittlungen aufnehmen. Wenn Sie wichtige Informationen nur auf sozialen Netzwerken teilen, erfahren wir unter Umständen überhaupt nichts oder erst verspätet davon.

Mit Messer angegriffen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Am Donnerstag 21.09.2023 gegen 18:30 Uhr, meldeten Zeugen, dass es in der Urnenstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen sei. Ein Mann sei auf dem Gehweg der Urnenstraße gelaufen, als ein Anderer mit einem silbernen E-Bike angefahren kam und den Fußgänger unvermittelt angriff.

Hierbei habe er ein Messer gehalten, welches der Angegriffene ihm jedoch aus der Hand schlagen konnte. Nach einem anschließenden Gerangel sei eine Frau dazu gekommen, woraufhin die Männer voneinander abließen und sich in unterschiedliche Richtungen entfernten.

Zeugen, insbesondere die Frau, welche die Männer zu kennen schien, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Tel: 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu wenden.

Geldbeutel gestohlen – Wer hat etwas gesehen?

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 21.09.2023 gegen 12:45 Uhr, war eine 80-Jährige in einem Discounter in der Ludwigstraße einkaufen. Unbekannte stahlen ihren Geldbeutel, den sie in einer Tasche in ihrem Rolllatorkorb aufbewahrte. Verdächtige Personen hatte die Frau nicht bemerkt.

Der Schaden wird auf rund 150 Euro geschätzt.

Haben Sie die Tat beobachtet oder verdächtige Personen in der Ludwigstraße gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Taschendiebstahl – Bargeld erbeutet

Ludwigshafen (ots) – Eine bislang unbekannte Frau entwendete am Donnerstag 21.09.2023, um 14.18 Uhr, einen Geldbeutel aus einem Rucksack einer 40-Jährigen, die sich zum Tatzeitpunkt in einem Bekleidungsgeschäft im Bereich Im Zollhof befand. Die Tat wurde von einer Videoüberwachung aufgezeichnet.

Im Geldbeutel befanden sich 10 Euro Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

E-Scooter gestohlen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 21.09.2023 gegen 07:30 Uhr, stahlen Unbekannte einen E-Scooter in der Hochfeldstraße. Der Roller war vor einem Discounter abgeschlossen abgestellt und wurde samt Schloss geklaut. Der Schaden beläuft sich auf rund 1.400 Euro.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Musikinstrumente gestohlen

Ludwigshafen-Edigheim (ots) – Vermutlich während der Sommerferien (22.07.2023 – 04.09.2023) wurden aus einem auf dem Gelände der Integrierten Gesamtschule Edigheim stehenden Container Musikinstrumente im Wert von circa 3.000 gestohlen. Das Fehlen der Instrumente wurde am Donnerstag 21.09.2023 durch Verantwortliche festgestellt.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Tel: 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Im Gleisbett stecken geblieben

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstagabend 21.09.2023 gegen 20:30 Uhr, fuhr ein 59-jähriger Autofahrer verbotswidrig auf den Hans-Warsch-Platz und schließlich in das dortige Straßenbahngleisbett, wo er schließlich stecken blieb. Bis zur Bergung des Fahrzeugs durch ein Abschleppunternehmen musste der Gleisverkehr für circa 90 Minuten gestoppt werden. Ein Sachschaden entstand nicht.

Einbruch in Gaststätte

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht auf Freitag 22.09.2023 gegen 03:30 Uhr, brach eine unbekannte Person in eine Gaststätte in der Benckiserstraße ein. Durch den ausgelösten Alarm wurde der Einbrecher gestört und flüchtete ohne Beute, noch vor Eintreffen der alarmierten Polizeikräfte. Durch den Einbruch entstand ein Schaden in Höhe von rund 100 Euro.

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise zu dem Täter geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Versuchter Einbruch in Bürogebäude

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte versuchten im Zeitraum vom 20.09.2023 (13.30 Uhr) bis 21.09.2023 um 06.45 Uhr, in ein Bürogebäude in der Sternstraße einzubrechen. Das Vorhaben misslang.

Es entstand lediglich Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Tel: 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Betrugsversuche scheitern

Ludwigshafen (ots) – Die Masche, bei der Betrüger ihre Opfer über SMS und/oder WhatsApp kontaktieren, sich als Angehörige ausgeben und um Geld bitten, reißt nicht ab. Durch geschickte Gesprächsführung erschleichen sich die Täter das Vertrauen der Angeschriebenen und appellieren ganz bewusst an die familiäre Fürsorge und Hilfsbereitschaft.

Am Donnerstag (21.09.2023) wurden in Ludwigshafen eine 62-Jährige und ein 70-Jähriger kontaktiert. Sie erhielten jeweils eine Nachricht, vermeintlich von ihren Kindern. Beide kannten die Masche und gingen nicht darauf ein. Stattdessen informierten sie die Polizei.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei:

Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab.

Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach.

Geldüberweisungen über WhatsApp und andere Messenger sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden.

Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten Nachrichtendienstes.

Sollten Sie eine solche Nachricht erhalten, informieren Sie Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den Sachverhalt über unserer Online-Wache: www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/.

Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621 963-1515, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann. Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.