Haftbefehl vollstreckt

Altrip (ots) – Am 21.09.2023 gegen 23:50 Uhr, wurde ein 32-jähriger Mann vor der VR-Bank in der Rheingönheimer Straße kontrolliert. Während der Kontrolle wurden insgesamt etwa 37 Gramm Drogen festgestellt.

Weiterhin lag gegen den wohnsitzlosen Mann ein Haftbefehl von knapp 600 Tagen vor. Die aufgefundenen Drogen wurden sichergestellt und der Mann in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Rollerfahrer nach Unfall leicht verletzt

Neuhofen (ots) – Am Donnerstag 21.09.2023 gegen 18:20 Uhr, fuhr ein 18-jähriger Angehöriger der Freiwilligen Feuerwehr mit seinem privaten PKW auf dem Weg zum Feuerwehrgerätehaus aufgrund eines Einsatzes unter Nutzung von Sonderrechten die Rehbachstraße in Richtung Jahnstraße.

Hierbei überholte der 18-Jährige einen 17-jährigen Rollerfahrer. Während dem Überholen bog der Rollerfahrer nach links auf einen Parkplatz ab und stieß mit dem überholenden PKW zusammen.

Durch den Sturz verletzte sich der Rollerfahrer leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand Sachschaden von etwa 3.500 Euro.

Brand eines Wohngebäudes – Nachtragsmeldung

Böhl-Iggelheim (ots) – Nach einem Wohnhausbrand am 09.09.2023 in der Kirchenstraße in Böhl-Iggelheim wurde der Brandort durch einen Sachverständigen und Brandermittler der Kriminalpolizei Ludwigshafen untersucht.

Hierbei konnten keine Hinweise auf ein vorsätzliches Inbrandsetzen erlangt werden. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf circa 1.000.000 Euro.