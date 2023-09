Ludwigshafen (ots) – Seit Donnerstag 21.09.2023, wird die in Ludwigshafen wohnende 12-jährige Marilu Aurora Zoé vermisst. Sie verließ am Donnerstag gegen 15:30 Uhr die elterliche Wohnung. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte Marilu Aurora nicht aufgefunden werden, so dass wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten.

Beschreibung von Marilu Aurora:

ca. 1,63 m groß

ca. 50 kg

schulterlange dunkelblonde Haare, leicht wellig mit Mittelscheitel

bekleidet mit cremefarbenem engem Langarmshirt, weiße Nike Air Force Sneaker

Ein Foto von Marilu Aurora ist auf der Homepage der Polizei Rheinland-Pfalz unter https://s.rlp.de/SFesk veröffentlicht.

Wer hat Marilu Aurora seit Donnerstag gesehen?

Wer kann Hinweise zum derzeitigen Aufenthaltsort von Marilu Aurora geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773, per E Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Die Veröffentlichung des Bildes der Gesuchten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr.