Karlsruhe – Polizei sucht Zeugen nach räuberischem Diebstahl in S-Bahn

Karlsruhe (ots) – Ein bislang unbekannter Täter raubte am Donnerstagabend in der

Karlsruher Innenstadt offenbar einen 18-Jährigen in einer S-Bahn aus und

flüchtete anschließend mit seinen Begleitern aus der Bahn. Die Polizei sucht nun

nach Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr der junge Mann gegen 21:00 Uhr mit einer

S-Bahn der Linie 4 von der Haltestelle Europaplatz kommend in Richtung

Karlsruhe-Waldstadt, als ein Jugendlicher aus einer Gruppe heraus auf den

18-Jährigen zukam und unvermittelt dessen Kopfhörer entwendete. Der

Tatverdächtige bot dem Geschädigten zunächst an, die gestohlenen Kopfhörer gegen

andere Ohrhörer einzutauschen. Nachdem der 18-Jährige das Tauschgeschäft jedoch

ablehnte und die Rückgabe seines Eigentums forderte, lief der Täter mit der

Beute davon. Der Geschädigte stellte sich dem Dieb daraufhin in den Weg und

forderte ihn erneute dazu auf das Diebesgut zurückzugeben. In der Folge schlug

der Dieb dem 18-Jährigen mehrmals mit der Faust ins Gesicht während zwei seiner

Begleiter das Tatopfer festhielten. Schließlich schritt ein unbeteiligter

Fahrgast ein und trennte die Parteien. Hierauf flüchteten die jungen Männer an

der Haltestelle Rüppurrer Tor aus der S-Bahn und liefen in Richtung

Baumeisterstraße davon.

Bei dem Haupttäter soll es sich um einen circa 185cm großen Mann im Alter

zwischen 16 und 18 Jahre gehandelt haben. Er habe ein schwarzafrikanisches

Erscheinungsbild gehabt und ein Oberteil mit schwarzer Kapuze getragen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen bittet Zeugen der Tat, sich

unter der Telefonnummer 0721 666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung

zu setzen. Insbesondere suchen die Ermittler nach dem Passanten, der dem

18-Jährigen zu Hilfe kam.

Kronau – Tatverdächtiger in Haft – Polizei durchsucht mehrere Wohnungen

Karlsruhe (ots) – Ein 28-Jähriger steht nach Ermittlungen der Kriminalpolizei

Karlsruhe im Verdacht, über einen längeren Zeitraum mit Betäubungsmitteln Handel

getrieben zu haben.

Im Rahmen mehrmonatiger Ermittlungen des Kriminalkommissariats Bruchsal

vollstreckten die Ermittelter am Donnerstagmorgen in Kronau, mehrere

Durchsuchungsbeschlüsse in Objekten die mit einem Tatverdächtigen in Verbindung

stehen. In den Wohnungen stellten die Polizeibeamten mehrere tausend Euro an

mutmaßlichem Dealgeld und weiteres Beweismittel sicher. Darüber hinaus fanden

die Beamten Betäubungsmittel in nicht geringen Mengen vor.

Der 28-Jährige wurde aufgrund weiterer Straftaten aus der Vergangenheit dem

Haftrichter am Landgericht Karlsruhe vorgeführt, welcher Haftbefehl erließ.

Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei Karlsruhe und Staatsanwaltschaft

Karlsruhe dauern an.

Karlsruhe – Betrüger erbeuten mehrere tausend Euro bei „Kaffeefahrt“

Karlsruhe (ots) – Am Dienstag konnte die Polizei offenbar einen noch größeren

Schaden verhindern als sie zu einer sogenannten „Kaffeefahrt“ Veranstaltung

gerufen wurde.

Eine bislang unbekannte Tätergruppierung versendete in der Vergangenheit mehrere

Briefsendungen an lebensältere Menschen und versprach einen kostenfreien

Tagesausflug an den Rhein.

Am gestrigen Dienstag folgten dieser Einladung neun Seniorinnen und Senioren,

welche anstatt zur versprochenen Ausfahrt an den Rhein in ein Lokal in Karlsruhe

gebracht wurden. In der Folge boten die unbekannten Männer unter anderem

Fernseher, Staubsauger und weitere vermeintlich hochwertige Artikel zum Kauf an.

Tatsächlich handelte es sich bei den feilgebotenen Gegenständen wohl um

minderwertige „Ramschware“.

Ein Senior bemerkte den Täuschungsversuch und alarmierte heimlich die Polizei.

Beim Eintreffen der Beamten, flüchteten die Betrüger schlagartig und entkamen

bislang unerkannt. Auf ihrer Flucht ließen die Unbekannten Männer sämtliche

Verkaufsgegenstände und Unterlagen zurück.

Nach derzeitigem Kenntnisstand hatten bis zum Eintreffen der Polizei bereits

mehrere Vermögensverfügungen von Seniorinnen und Senioren an die unbekannten

Täter stattgefunden, weitere sollten folgen. Derzeit lässt sich der eingetretene

Schaden noch nicht beziffern. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen

übernommen.

Unter folgendem Link stellt die polizeiliche Kriminalprävention der Länder und

des Bundes Hinweise zum Thema „Kaffeefahrten“ vor.

https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/gesetzesaenderung-staerkt-schutz-vor-betrug-auf-kaffeefahrten/

Stutensee – Geldautomat in Stutensee gesprengt – Kriminalpolizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Unbekannte haben in der Nacht auf Freitag einen Geldautomaten

in einem Gewerbegebiet in Stutensee-Blankenloch gesprengt.

Ersten Feststellungen zufolge sprengten die bislang unbekannte Täter gegen 01:20

Uhr einen Geldautomaten in einer Bankfiliale in der Straße Am Hasenbiel.

Trotz einer sofort eingeleiteten großangelegten Fahndung, bei der auch der

Polizeihubschrauber eingebunden war, konnten die Täter unerkannt entkommen.

Verletzt wurde bei der Tat glücklicherweise niemand. Durch die Sprengung wurden

Teile der SB-Filiale sowie der Automat selbst beschädigt. Der entstandene

Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 20.000 Euro. Nach

derzeitigem Sachstand erbeuteten die Täter kein Bargeld.

Eine nähere Beschreibung der Flüchtenden liegt derzeit nicht vor.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen, die Kriminaltechnik

sicherte Spuren am Tatort.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten,

sich mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721/666 5555

in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Kellerbrand in Mehrfamilienhaus führt zu starker Rauchentwicklung

Karlsruhe (ots) – Aus noch unbekannter Ursache brach am Freitag gegen 02.00 Uhr

im Keller eines unbewohnten Hauses in der Königsberger Straße ein Feuer aus. Als

die Einsatzkräfte eintrafen, hatte sich der Rauch bereits im gesamten Haus

ausgebreitet. Die Feuerwehr hatte den Brand, der sich auf das Untergeschoss

beschränkte, schnell unter Kontrolle. Personen befanden sich nicht im Gebäude.

Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro. Die Polizei hat

die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer

0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.