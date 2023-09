Weinheim /Rhein-Neckar-Kreis: Rollerfahrer durch tiefstehende Sonne geblendet und gestürzt

Weinheim /Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwochabend gegen 18:45 Uhr wurde der

64-jährige Fahrer eines Motorrollers durch die tiefstehende Sonne im Bereich

Bergstraße (B 3) / Prankelstraße derart geblendet, dass er beim Abbiegevorgang

die dortige Verkehrsinsel nicht wahrnahm, mit ihr kollidierte und zu Fall kam.

Er wurde durch den Sturz leicht verletzt und durch zwei zufällig vor Ort

befindliche Ärzte bis zum Eintreffen eines Rettungswagens medizinisch versorgt.

Gauangelloch/ Rhein-Neckar-Kreis: Streuobstwiese leergepflückt

Gauangelloch/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bereits am Samstag musste die

Besitzerin einer Streuobstwiese in Gauangelloch feststellen, dass sämtliche

Apfel- und Birnenbäume durch eine unbekannte Täterschaft leergepflückt wurden.

Der entstandene Schaden wird auf einen mittleren vierstelligen Bereich

geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Wiesloch unter 06222/5709-0 zu melden.

Neckargemünd/ Rhein-Neckar-Kreis: Auffahrunfall führte zu Verkehrschaos

Mannheim (ots) – Am Donnerstag fuhr um kurz vor 7 Uhr ein Range Rover einem in

der Bahnhofsstraße verkehrsbedingt abbremsenden Mercedes hinten auf. Die Airbags

des Range Rovers lösten auf Grund der Wucht des Aufpralls aus, aber zum Glück

wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Allerdings musste das Fahrzeug

abgeschleppt werden und es bildete sich wegen der Unfallaufnahme ein Rückstau

des Verkehrs aus Richtung Heidelberg. Währenddessen versuchte ein Gelenkbus in

die Bushaltestelle des Bahnhofs einzubiegen, fuhr sich dabei aber fest. Das

Fahrzeug blockierte so die Bahnhofstraße für knapp 30 Minuten in beide

Fahrtrichtungen, was im Berufsverkehr zu einer erheblichen

Verkehrsbeeinträchtigung führte.

Altlußheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen – Polizei sucht Zeugen

Altlußheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zu einem nicht bestimmbaren Zeitpunkt

zwischen Mittwochabend und Donnerstagfrüh kam es zu insgesamt vier Diebstählen

aus geparkten Fahrzeugen im Bereich Altlußheim. An keinem der Autos konnten Ein-

oder Aufbruchsspuren entdeckt werden. Wie also die unbekannte Täterschaft in die

Fahrzeuge gelangte, ist Gegenstand der durch den Polizeiposten Neulußheim

eingeleiteten Ermittlungen.

In der Kirchfeldstraße wurden aus der Mittelkonsole eines Daimlers Münzgeld

gestohlen. Aus einem in der Mühlstraße geparkten Land Rover fehlten eine

Kreditkarte und Münzgeld. Die unbekannte Täterschaft drang auch in einen Dacia

im Parkweg ein und stahl eine Sonnenbrille und einen Geldbeutel. Ebenfalls eine

Sonnenbrille wurde aus einem Auto in der Neulußheimer Straße entwendet. Die

genaue Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt, dürfte aber im dreistelligen

Bereich liegen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere zu Personen, die

sich an geparkten Fahrzeugen zu schaffen machten, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Hockenheim, unter der Telefonnummer 06205-2860-0, zu melden.