2. Nachtrag: Sattelzug gekippt, Richtungsfahrbahn AD Mainz für mehrere Stunden voll gesperrt

Heidesheim (ots) – Aufgrund der komplexen Bergungsarbeiten an der Unfallstelle

kann die Hauptfahrbahn der A643 in Fahrtrichtung Autobahndreieck Mainz erst ab

voraussichtlich 18:00 Uhr wieder zweispurig für den Verkehr freigegeben werden.

Die Abfahrt der Anschlussstelle Mombach in Fahrtrichtung Autobahndreieck Mainz

bleibt aufgrund der erheblichen Beschädigungen an den Schutzwänden bis

voraussichtlich Samstagmorgen, 10:00 Uhr gesperrt. Mobile Schutzwände sollen

hier zeitnah ein sicheres Befahren der Abfahrt ermöglichen. Es wird empfohlen

die Anschlussstelle Gonsenheim zu nutzen.

1. Nachtrag: Sattelzug gekippt, Richtungsfahrbahn Bingen für mehrere Stunden voll gesperrt

A 643, AS Mombach (ots) – Die linke Fahrspur ist seit 09:40 Uhr wieder

freigeben, so dass der Verkehr an der Unfallstelle einspurig vorbeifließen kann.

Der Inhalt des Anhängers wird derzeit auf einen anderen LKW umgeladen. Im

Anschluss kann mit der Bergung des Anhängers und der Zugmaschine begonnen

werden. Wie lange die AS Mombach und der rechte Fahrstreifen des A 643

Fahrtrichtung Bingen noch gesperrt sein werden, ist noch nicht absehbar.

Kleintransporter fährt auf Pannen-LKW auf

A 61/Bad Kreuznach (ots) – Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am 22.09.2023

gegen 08 Uhr auf der A 61 in Fahrtrichtung Süden zwischen dem Nahetaldreieck und

der Anschlussstelle Bad Kreuznach. Dort war zunächst der 51-jährige Fahrer eines

Klein-LKW mit Anhänger aufgrund einer Panne auf dem Ausfädelungsstreifen

liegengeblieben. Geladen waren Holz- und Gerüstteile. Aufgrund der Panne konnte

der Fahrer eine etwa 150 bis 200 Meter weiter gelegene Nothaltebucht nicht mehr

erreichen. Auf das stehende Gespann fuhr dann ein 24-Jähriger mit einem

Kleintransporter auf. Durch die Wucht des Aufpralls fuhr der Kleintransporter

förmlich auf die Ladefläche des Anhängers. Aufgrund des Unfalls verteilten sich

die Holz- und Gerüstteile über die komplette Fahrbahnbreite. Die am Unfall

beteiligten KFZ verloren zudem Betriebsmittel. Im Einsatz waren Streifen der

Polizei Bingen und der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim sowie die Feuerwehr

der VG Gensingen-Sprendlingen mit neun Kräften und auch der Rettungsdienst mit

drei Rettungsfahrzeugen und einem Notarzt. Die A 61 war zunächst voll gesperrt.

Nachdem die Feuerwehr den linken Fahrtreifen gereinigt hatte, konnte der Verkehr

ab ca. 8:30 Uhr über diesen weiterlaufen. Es kam zu einem Rückstau über ca. vier

bis fünf Kilometern. Für die Bergung des aufgefahrenen Sprinters musste ein

Kranwagen vor Ort kommen, der diesen von dem Anhänger hob. Dieser Traf gegen

9:30 Uhr ein. Der Fahrer des Pannen-LKW blieb beim Unfall unverletzt, wurde aber

vorsorglich in einem Krankenhaus untersucht. Sein Beifahrer kam mit Verdacht auf

leichte Verletzungen in ein Krankenhaus. Auch der Fahrer des auffahrenden

Kleintransporters kam mit Verdacht auf schwere Verletzungen in ein Krankenhaus.

Derzeit laufen die Reinigungsarbeiten der Fahrbahn und die Bergung des

Anhängers. Die Arbeiten dürften noch ca. eine Stunde in Anspruch nehmen. die

Gesamtschadenshöhe dürfte mehrere 10.000 Euro betragen.

Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen und mehreren verletzten Personen

A 61/Bad Kreuznach (ots) – Ein Verkehrsunfall mehreren beteiligten Fahrzeugen

und mehreren verletzten Personen auf der A 61 in Fahrtrichtung Ludwigshafen in

höhe der Anschlussstelle Bad Kreuznach wurde der Polizeiautobahnstation

Gau-Bickelheim heute gegen 8 Uhr gemeldet. Derzeit ist die A 61 an dieser Stelle

wegen herumliegender Trümmer- und Ladungsteile voll gesperrt. Polizei und

Rettungsdienste sind vor Ort. Derzeit erfolgt die Unfallaufnahme. Über den

Unfallhergang, eine Schadenshöhe und die Zahl der beteiligten Personen wird

nachberichtet.

Unfall durch Aquaplaning

Wörrstadt (ots)

In den Abendstunden kam es auf der BAB60 in Fahrtrichtung Bingen, in Höhe der Anschlussstelle Mainz-Lerchenberg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Lkw. Der Pkw-Fahrer verlor aufgrund von Aquaplaning die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen, in einer Nothaltebucht stehenden, Lkw. Der Pkw prallte von dem Lkw ab und stieß anschließend gegen die rechte Leitplanke. Der Fahrer des Pkw wurde verletzt und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallstelle musste zur Sicherung der Rettungskräfte und zur Unfallaufnahme ca. 30 Minuten voll gesperrt werden.