Auto abgeschlossen?

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Die Polizei hat in der

Römerstraße in der Nacht zum Freitag 43 Fahrzeuge überprüft. Die Beamten

kontrollierten, ob die Wagen ordnungsgemäß verschlossen waren. Drei Autos

standen offen. Die Einsatzkräfte konnten die Wagen verschließen, und so vor dem

Zugriff durch Diebe schützen. Vorsorglich werden die Beamten die Fahrzeughalter

informieren. Die Polizei appelliert: Lassen Sie Ihr Auto nicht unverschlossen

stehen! Lassen Sie keine Wertsachen im Fahrzeug zurück! |erf

Polizei führt Kontrollen durch

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei hat am Donnerstag im Stadtgebiet verstärkt

Verkehrskontrollen durchgeführt. Die Beamten stellten sieben Fahrzeuginsassen

fest, die nicht ordnungsgemäß angeschnallt waren. Mindestens fünf Autofahrer

hantierten während der Fahrt verbotswidrig mit ihrem Mobiltelefon, und an einem

Gefährt stellten die Einsatzkräfte technische Mängel fest, die zum Erlöschen der

Betriebserlaubnis führten. Gegen einen 19-jährigen Autofahrer leitete die

Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das

Betäubungsmittelgesetz ein. In einer Jackentasche hatte der Mann mutmaßlich

Marihuana einstecken. Weil der Betroffene drogentypische, körperliche

Auffälligkeiten zeigte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ein 30-jähriger

Pkw-Fahrer muss sich in einem Bußgeldverfahren verantworten, weil er unter

Alkoholeinfluss sein Auto steuerte. Außerdem forderten die Beamten mehrere

Verkehrsteilnehmer dazu auf, in den nächsten Tagen mitführungspflichtige

Dokumente bei der Polizei vorzulegen beziehungsweise ihr Fahrzeug bei einer

Polizeidienststelle vorzuführen, weil Mängel festgestellt wurden oder die

vorgeschriebene Bordausstattung nicht vollständig war. Die Polizei kündigte an,

die Kontrollen fortzusetzen. |erf

Bei Frontalzusammenstoß Fahrerin verletzt

Kaiserslautern (ots) – In der Carl-Euler-Straße sind am Donnerstagabend zwei

Autos frontal zusammengestoßen. Eine 48-Jährige wurde bei dem Unfall leicht

verletzt. Der 38-jährige Unfallverursacher geriet in einer Kurve mit seinem

Smart in den Gegenverkehr. Der Mann fuhr mit unangepasster Geschwindigkeit. Sein

Wagen kollidierte mit dem Toyota der entgegenkommenden 48-Jährigen. Die Frau kam

mit leichten Verletzungen davon, eine medizinische Versorgung lehnte sie ab.

Weil das Auto des 38-Jährigen nicht mehr fahrbereit war, wurde der Smart

abgeschleppt. Die Polizei nahm den Unfall auf. |erf

Unbekannter legt gefälschtes Rezept vor

Kaiserslautern (ots) – In mehreren Apotheken hat ein Unbekannter im Verlauf der

Woche versucht, mit einem gefälschten Rezept an verschreibungspflichtige

Medikamente zu kommen. Bereits am Dienstag berichtete die Polizei von einem

weiteren Fall (siehe: https://s.rlp.de/4AZ6x). In zwei der aktuellen Fälle fiel

die Fälschung zu spät auf und der Täter erhielt die Arzneimittel. Die Polizei

schließt nicht aus, dass die Taten auf das Konto eines einzigen Verdächtigen

gehen. Den Beamten liegen Personenbeschreibungen vor. Demnach dürfte der Täter

1,85 bis 1,90 Meter groß sein. Er hat eine Glatze beziehungsweise kurzes, helles

und lichtes Haar. Auffallend war sein gerötetes Gesicht, beschrieben wurde es

auch mit „rote Flecken im Gesicht“. Der Mann habe eine „knollig, rote Nase“. Der

Unbekannte könnte von kräftiger Statur sein. Er sprach pfälzischen Dialekt. Wer

kann Hinweise zu der Person geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu

setzen. |erf

Technik im Wert von 20.000 Euro gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Diebe haben von einer Freifläche in der Pariser Straße

technisches Material im Wert von knapp 20.000 Euro gestohlen. Die Tat ereignete

sich in Höhe der Hausnummer 350 zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen.

Verkehrsteilnehmern könnte das Treiben der Langfinger aufgefallen sein, weshalb

die Polizei um Zeugenhinweise bittet. Die Täter haben das Material (u.a.

Antennen, Kabel, Konstruktionsstahl, Radiomodule, Systemschränke) vermutlich mit

einem Kleintransporter oder Anhänger abtransportiert. Zeugen, die Hinweise geben

können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu

setzen. |erf

Unfallflucht: Polizei bittet um Hinweise zu grauem SUV

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Vermutlich ein grauer SUV hat am späten

Donnerstagnachmittag in der Sternbergerstraße ein parkendes Auto gestreift. Ohne

sich um den Schaden zu kümmern flüchtete der verantwortliche Fahrer von der

Unfallstelle. Jetzt ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise: Wer hat in

Höhe der Hausnummer 3 den Unfall beobachtet? Wem ist der graue SUV aufgefallen?

Es könnte sich um einen Hyundai handeln. Hinweise nimmt die Polizei

Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen. |erf

Polizei Rheinland-Pfalz beteiligt sich erneut am bundesweiten Aktionstag zur Verkehrssicherheit „sicher.mobil.leben – Rücksicht im Blick“

Kaiserslautern (ots) – Bereits seit 2018 führen die Polizeibehörden der Länder

unter den Schlagworten „sicher.mobil.leben“ Aktions- und Kontrolltage zu

ausgewählten Schwerpunktthemen durch. Das diesjährige Motto lautet „Rücksicht im

Blick“. Was zunächst abstrakt anmutet, ist schon in der Grundregel der

Straßenverkehrs-Ordnung manifestiert: „Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert

ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht“. Der Umgang der Verkehrsteilnehmer

im Straßenverkehr soll also von Vertrauen und Respekt geprägt sein.

Ziel des diesjährigen Aktionstages am kommenden Dienstag, den 26.09.2023 ist die

Verbesserung des Verkehrsklimas, insbesondere im urbanen Raum, weil gerade dort,

wo wenig Platz ist und viele Menschen in unterschiedlichsten Mobilitätsformen am

Straßenverkehr teilnehmen, ein rücksichtsvolles Verhalten besonders wichtig ist.

Dabei geht es weniger um Unfallstatistiken und konkrete Zahlen, sondern um ein

besseres Miteinander in alltäglichen Verkehrssituationen. Denn letztlich führt

ein besseres Verkehrsklima durch rücksichtsvolles Verhalten auch zu einer

Reduzierung von Verkehrsunfällen.

Die Dienststellen der Präsidien werden landesweit am 26.09.2023 an geeigneten

Stellen feste Kontrollstellen einrichten, sowie mit mobilen Teams in den Städten

unterwegs sein. Festgestellte Verstöße werden konsequent verfolgt. Mit im

Einsatz sind auch Kräfte der Fahrradstreifen.

Eine besondere Bedeutung kommt zudem den Präventionsangeboten am Aktionstag zu.

Hier suchen die Kolleginnen und Kollegen der Zentralen Prävention das

persönliche Gespräch unmittelbar an den Einsatzorten mit den Bürgerinnen und

Bürgern, um die Botschaften in präventiven, aufklärenden Gesprächen zu

vermitteln.

Unter #sichermobilleben informieren die Polizeibehörden bundesweit in ihren

Sozialen Medien über den Aktionstag und dessen Ergebnisse. Folgen Sie unseren

Landeskanälen bei Instagram und Facebook sowie den „X“-Kanälen der Präsidien.

|ppko

Polizei nimmt mutmaßlichen Drogendealer und Gewalttäter

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei hat am Dienstag im Stadtgebiet einen

mutmaßlichen Drogendealer und Gewalttäter festgenommen. Dem 27-Jährigen werden

weitere Delikte, unter anderem Stalking, Nötigung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und

Verstöße gegen gerichtliche Auflagen vorgeworfen. Der Mann stellte am Dienstag

seiner Ex-Freundin nach, am Nachmittag klickten dann die Handschellen. Nachdem

er die Frau mit einer Schusswaffe bedrohte, trafen Einsatzkräfte den 27-Jährigen

in einem von ihm benutzten Pkw an. Sie nahmen den Mann widerstandslos fest. Der

Verdächtige stand offensichtlich unter Drogeneinfluss. Ein Test reagierte

positiv auf Kokain. In der Wohnung des Verdächtigen fanden die Beamten ein

verbotenes Faustmesser und Marihuana in nicht geringer Menge. Im Fahrzeug des

mutmaßlichen Drogendealers stellte die Polizei eine Gaspistole, einen Schlagring

und mehrere Patronen scharfer Pistolenmunition sicher. Auf Antrag der

Staatsanwaltschaft ordnete das Amtsgericht Kaiserslautern die Untersuchungshaft

wegen Fluchtgefahr an. Der 27-Jährige machte zu den Vorwürfen keine Angaben. Er

machte von seinem Schweigerecht Gebrauch. Der Mann wurde in eine

Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen dauern an. |erf

Mutmaßlicher Einbrecher auch als Drogendealer tätig

Kaiserslautern (ots) – Polizisten haben am Freitag (15. September) im

Stadtgebiet einen mutmaßlichen Einbrecher und Dieb erkannt und festgenommen.

Nach dem Mann wurde wegen eines Einbruchs per Haftbefehl gesucht. Er war in der

Vergangenheit bereits wegen Gewaltdelikten aufgefallen. Aktuell wird ihm

vorgeworfen, im Juli im Uni-Wohngebiet einen E-Scooter gestohlen zu haben. Im

September soll er aus einem Einfamilienhaus im östlichen Stadtgebiet ein

Smartphone und einen Geldbeutel entwendet haben. Ermittlungen der Polizei

führten auf die Spur des Verdächtigen. Die Beamten nahmen den 28-Jährigen am

Nachmittag in der Eisenbahnstraße widerstandslos fest. Er wurde noch am Abend

beim Amtsgericht Kaiserslautern vorgeführt. Eine Richterin ordnete wegen des

Einbruchdiebstahls und aufgrund einer Fluchtgefahr die Untersuchungshaft an. Die

Vorwürfe bestritt der Mann. Weil der 28-Jährige bei seiner Festnahme Amphetamin

und Marihuana in nicht geringer Menge einstecken hatte, blickt er jetzt auch

einem Strafverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit

Betäubungsmittelgesetz entgegen. |erf

Fußball auf dem Betzenberg – Hinweise der Polizei

Kaiserslautern (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektion

Kaiserslautern und des Polizeipräsidiums Westpfalz

Im Fritz-Walter-Stadion findet am Sonntag (24. September 2023) das Fußballspiel

zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem FC Hansa Rostock statt. Anpfiff ist um

13:30 Uhr. Die Begegnung wurde gemäß den DFB-Richtlinien als Spiel mit erhöhtem

Risiko eingestuft. Die Polizei hat sich gemeinsam mit ihren Netzwerkpartnern

entsprechend auf die Partie vorbereitet, um einen möglichst reibungslosen und

sicheren Ablauf für alle Fußballfans zu gewährleisten. Gemeinsam können alle

dazu beitragen, damit es ein toller Fußballsonntag wird.

Auf der Internetseite der Polizei unter https://s.rlp.de/fussball-kaiserslautern

hat das Polizeipräsidium Westpfalz Informationen unter anderem zur An- und

Abreise, zum Park-and-Ride Verkehr und den zur Sicherheit erforderlichen

Maßnahmen in und um das Stadion zusammengestellt. Dennoch hier einige wichtigen

Infos:

Bitte fahren Sie nicht auf den Betzenberg, dort ist kaum

Parkraum vorhanden. Die wenigen Parkmöglichkeiten sollten Anwohnern

vorbehalten sein. – Auf dem Parkplatz Schweinsdell (Autobahnausfahrt

A 6, Kaiserslautern-Ost) ist ausreichend Parkraum für Stadionbesucher

vorhanden. Die Stadtwerke Kaiserslautern haben einen Shuttle-Service

eingerichtet, der Sie zum Betzenberg fährt und nach dem Spiel wieder

zurück zu Ihrem Fahrzeug bringt. – Gästefans wird empfohlen, auf dem

Messeplatz zu parken, von dort sind es nur wenige Minuten zu Fuß bis

ins Stadion.

und nach dem Spiel mit Verkehrsbeeinträchtigungen rund um den

Betzenberg. Das Stadion liegt in einem Wohngebiet mit nur wenigen Zu-

und Abfahrtswegen. Um die Sicherheit aller Fans, Anwohner und

Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten, kann es daher zu

Straßensperrungen kommen. Die Polizei versucht diese so kurz wie

möglich zu halten.

am Sonntag zu dem bereits bestehenden Regelzugverkehr mit

zusätzlichem Reiseaufkommen nach Kaiserslautern zu rechnen. Daher

empfiehlt die Polizei allen Besuchern, auch hier genügend Zeit für

eventuelle Verzögerungen einzuplanen. Für die An-und Abreise werden

seitens der Deutschen Bahn AG zusätzliche Züge eingesetzt. Die

veröffentlichte Fahrbahnauskunft kann unter https://s.rlp.de/F5MbV

eingesehen werden.

Am Sonntag werden Kommunikationsteams der Polizei im Einsatz sein. Sprechen Sie

sie an, die Kolleginnen und Kollegen beantworten Ihre Fragen. Das

Polizeipräsidium Westpfalz informiert außerdem unter

https://twitter.com/polizei_kl über Verkehr und Polizeieinsatz.

Um Störungen frühzeitig zu erkennen und die Verkehrswege im Blick zu haben, wird

eine Drohe eingesetzt.

Wir gehen von einem friedlichen Ablauf der Veranstaltung aus. Dennoch werden

strafbare Handlungen zur Anzeige gebracht. Wer die Regeln missachtet und dadurch

sich oder andere in Gefahr bringt, muss mit entsprechenden Konsequenzen rechnen.

Dies können auch künftige Beförderungsausschlüsse durch die Deutsche Bahn oder

bundesweite Stadionverbote sein.

Die Polizei wünscht allen Fans eine gute An- und Abreise sowie einen angenehmen

Fußballnachmittag in Kaiserslautern. Wir freuen uns auf ein spannendes

Fußballspiel und auf ein faires Miteinander in und außerhalb des Stadions. |erf